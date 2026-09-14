Glen Scotia präsentiert Icons of Campbeltown Release No.4 – The Griffin

Mit ihren jährlichen Abfüllungen der Reihe Icons of Campbeltown greift die Campbeltown-Brennerei Glen Scotia jeweils eine Geschichte auf, die sich in der Campbeltown community einst und heute noch erzählt wird. Nach The Mermaid, The Dragon und The Wulver erscheint nun The Griffin, als viertes von insgesamt fünf Bottlings. Das Mischwesen aus Adler und Löwe steht für Stärke, Wachsamkeit und Schutz und hat, so die Legende, jahrhundertelang über Campbeltown, den Hafen von Campbeltown und den dortigen Whisky gewacht.

Glen Scotia Icons of Campbeltown Release No.4 – The Griffin ist ein 12 Jahre alte Single Malt ohne Torfnote. Das Ende seiner Reifung genoss er ein Finish in Vin-Santo-Weinfässern. Diese verleiht dem Whisky, so Glen Scotia, „eine honigartige Süße, gepaart mit Noten von getrockneten Aprikosen und Sultaninen sowie gerösteten Mandeln, Haselnüssen und einem Hauch von Zimt.“

Für die Gestaltung des Etiketts (das wir Ihnen bereits vorstellen konnten) arbeitete Glen Scotia erneut mit dem Künstler Joel Holtzman zusammen. Zu dessen früheren Auftraggebern zählen Disney, Marvel und Lucasfilm.

Glen Scotia Icons of Campbeltown Release No.4 – The Griffin ist in Batch Strength (53,8 % Vol.) abgefüllt, nicht kühlgefiltert und naturbelassen in der Farbe. Er ist zu einem Preis von £80 (ca. 90 € wären dies) erhältlich, und dies über die Website von Glen Scotia als auch weltweit im Fachhandel. Anlässlich der Markteinführung bietet die Brennerei Käufern die Chance, eine Reise nach Campbeltown zu gewinnen, um das Team zu treffen und die Destillerie zu besichtigen.