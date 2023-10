Glen Scotia mit neuer Reihe „The Icons of Campbeltown“

Glen Scotia stellt ihre neue Serie „The Icons of Campbeltown“ vor, in der fünf jährliche und limitierte Abfüllungen jeweils eine Geschichte aufgreifen, die sich in der Campbeltown community einst und heute noch erzählt wird. Für die erste Abfüllung der Reihe, The Mermaid, trug das Team von Glen Scotia historische Informationen zusammen, die detaillierte lokale Sichtungen von Meerjungfrauen entlang der Küste enthielten. So fanden sie die Geschichte des Campbeltown-Einwohners John McIsaac, der von einer zweistündigen Begegnung mit einem halb menschlichen, halb amphibischen Wesen in einer kalten Oktobernacht im Jahr 1811 erzählt. Diese sei, wie Glen Scotia es formuliert, nach wie vor eine der am häufigsten erzählten und damit dann auch gleichzeitig die am wenigsten umstrittene Meerjungfrauen-Sichtung aller Zeiten.

Glen Scotia The Mermaid ist ein 12 Jahre alter, ungetorfter Single Malt, der nach einer Reifung in ehemaligen Bourbonfässern noch für weitere acht Monate in Palo Cortado-Fässern gefinisht wurde. Der Whisky hat, so schreibt Glen Scotia, einen süßen und nussigen Charakter mit subtilen maritimen Nuancen und der typischen Salzigkeit von Glen Scotia am Gaumen. Diese neue limitierte Edition wurde mit 54,1 % Vol in Fassstärke, in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltration abgefüllt.

Glen Scotia The Mermaid ist jetzt auf der Glen Scotia-Website für £90 (das wären knapp 105 €) und bei ausgewählten Fachhändlern in Großbritannien, Europa, den USA, Südafrika, dem Nahen Osten, Singapur, Australien, China, Japan, Taiwan, Korea und im globalen Reiseeinzelhandel erhältlich.