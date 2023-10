Serge verkostet: Glenlivet, sehr alt und aus vergangenen Zeiten

In den Jahren 1963 und 1949 wurden jeweils die beiden Malts in der Speyside-Destillerie Glenlivet destilliert, die heute die Session auf Whiskyfun bilden dürfen. Während der 1963er insgesamt 29 im Fass verweilen durfte, füllte Gordon & MacPhail das cask #11 erst nach 74 Jahren innerhalb ihrer Private Collection ab. Die Benotungen unterscheiden sich unwesentlich, wie sie in unser Übersicht sehen können:

Abfüllung Punkte

Glenlivet 29 yo 1963/1992 (52.1%, Signatory Vintage, cask #269-270, 500 bottles) 91 Glenlivet 74 yo 1949/2023 (49.3%, Gordon & MacPhail, Private Collection, refill sherry butt, cask #11, 192 bottles) 93

Glenlivet Distillery. Bild © Glenlivet