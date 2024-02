Jetzt in den USA erschienen: The Glenlivet Fusion Cask Series – Rum & Bourbon Fusion Cask Selection

Ab sofort wird in den USA ein neuer Whisky aus der Speyside-Destillerie Glenlivet angeboten (wann er in Europa erhältlich sein wird, wird lt. Glenlivet erst noch festgelegt): Der Glenlivet Fusion Cask Series – Rum & Bourbon Fusion Cask Selection. Mit ihr will Glenlivet zum 200. Geburtstag der Destillerie seine Experimentierfreudigkeit unter Beweis stellen und Aufregendes für Whiskyfreunde bieten.

Die neue Abfüllung, in den USA um 99,99 Dollar erhältlich, eröffnet die „Fusion Cask“ Serie der Brennerei, bei der der Whisky in Fässern, die aus zwei verschiedenen Fässern in der Küferei neu zusammengesetzt werden, gefinisht sind. Beim vorliegenden Whisky handelt es sich dabei um first fill rum und American bourbon casks.

Dazu Kevin Balmforth, Fassexperte bei Glenlivet:

This category-first innovation continues our commitment and 200-year legacy of pushing boundaries in whisky. As a team of makers at The Glenlivet, we work closely with our partners at the cooperage to ensure the handmade casks are of the highest quality, and this intricate dismantling and reassembling process to create new bespoke casks ensures a distinctive and expertly-crafted finish