Pilz Whisky aus Hamburg veröffentlicht heute die neueste Abfüllung (wie üblich mit kleiner Auflage, diesmal 79 Flaschen). Der Pilz Whisky „Pomona“ ist ein Single Malt aus eigener Produktion, der nach der Reifung im Bourbon Fass ein Finish in einem Cidre-Fass erhielt. Der Pomona ist der erste einer Serie mit experimenteller Reifungen, wie Brennmeister Alex Pilz sagt, in den nächsten Monaten werden noch weitere folgen.

Hier aber zunächst einmal die Infos zum Pilz Whisky Pomona und wie Sie zu einer Flasche kommen können:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Pilz Whisky präsentiert „Pomona“: Deutscher Single Malt trifft auf Cidre-Fass

Fruchtig, frisch und überraschend anders – limitierter German Single Malt Whisky mit Cidre-Finish

Was passiert, wenn deutscher Single Malt Whisky auf ein Cidre-Fass trifft? Die Antwort darauf heißt „Pomona“. Mit dieser limitierten Abfüllung zeigt Pilz Whisky eine ungewöhnliche Seite des deutschen Whiskys und verbindet klassische Malzigkeit mit frischen Fruchtaromen.

„Ich wollte bewusst einmal in eine ganz andere Richtung gehen“,

sagt Gründer und Whisky-Macher Alex Pilz.

„Das Cidre-Fass soll unseren Anspruch unterstreichen, experimentelle Fässer zu verwenden. Da wird in den nächsten Monaten noch einiges mehr an ungewöhnlicher Fassauswahl kommen.“

Seine Grundreifung absolvierte der Whisky zunächst im Ex-Bourbon-Fass. Anschließend wechselte er für sein Finish in ein Cidre-Fass. Dort entwickelte er seinen charakteristischen fruchtigen Stil mit deutlichen Apfel- und Birnennoten.

In der Nase und am Gaumen treffen reife Äpfel, frische Apfelschale und saftige Birne auf feine Zitrusnoten und eine dezente, natürliche Süße. Dazu kommen Anklänge von Apfelkompott und eine angenehm trockene Fruchtigkeit. Im Hintergrund bleibt die für Pilz Whisky typische malzige Grundstruktur erhalten.

Der Name „Pomona“ ist dabei kein Zufall: Pomona ist in der römischen Mythologie die Göttin der Obstgärten und Früchte. Und offenbar weiß sie, was gut ist.

Abgefüllt wird Pomona direkt aus dem Fass mit 50 % vol. Der Whisky wird weder kühlfiltriert noch mit Farbstoff behandelt.

Mit lediglich 79 Flaschen à 500 ml ist „Pomona“ streng limitiert. Jede Flasche stammt aus der handwerklichen Produktion von Pilz Whisky und ist damit Teil einer kleinen, bewusst begrenzten Abfüllung.

Der ideale Herbst-Whisky

Mit seinen frischen Apfel- und Birnennoten passt Pomona besonders gut in die kühleren Monate. Fruchtig, malzig und gleichzeitig ungewöhnlich – ein Whisky, der sich hervorragend für einen entspannten Herbstabend eignet und dabei auch als Geschenk für Whisky-Liebhaber mit Überraschungseffekt funktioniert.

Pilz Whisky Pomona Edition – 500 ml

Die wichtigsten Fakten

Grundreifung: Ex-Bourbon-Fass

Ex-Bourbon-Fass Finish: Cidre-Fass

Cidre-Fass Alkoholgehalt: 50 % vol.

50 % vol. Flaschen: 79 Stück

79 Stück Inhalt: 500 ml

500 ml Kühlfiltrierung: keine

keine Farbstoff: keiner

keiner Preis: 80,00 € pro Flasche (160,00 € pro Liter)

Über Pilz Whisky

Pilz Whisky entsteht in einer kleinen, handwerklich arbeitenden Brennerei und wird ausschließlich in begrenzten Mengen abgefüllt. Statt millionenfach produzierter Standardabfüllungen stehen bei Pilz Whisky kleine Chargen, sorgfältig ausgewählte Fässer und individuelle Fassreifungen im Mittelpunkt.

Regionale Rohstoffe, kleine Fässer und die klimatischen Bedingungen der deutschen Reifung sorgen für intensive und eigenständige Aromen. Jede Abfüllung erzählt dabei ihre eigene Geschichte – und jede Flasche ist Teil einer bewusst limitierten Edition.