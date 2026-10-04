Manchmal werfen wir bei Whiskyexperts einen Blick über den Whisky-Tellerrand, wenn nämlich das Thema dann doch auch mit Whisky zu tun hat. Heute ist das wieder einmal der Fall, und es geht um Rum, der in einem Whiskyfass reifen durfte. Aber nicht irgendein Whiskyfass, sondern ein Ardbeg-Octavefass, das erstens einmal nicht oft zu sehen und zweitens wohl ein intensiver Geschmacksgeber ist.

Experience Spirits, ohnehin bekannt für recht kreative Abfüllungen, hat auf diese Weise eine Jamaica Rum „gepimpt“ und bietet das Ergebnis zum Verkauf. Die Details zur Abfüllung und die Bezugsquelle finden Sie hier:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Malternative mit Wumms – Experience Spirits bringt Jamaica Rum aus dem Ardbeg Octave

Nachreifungen in Ex-Islay-Fässern werden nicht nur in der Whiskyindustrie eingesetzt, sondern auch von Abfüllern in der Rumszene. Schaut man aber darauf, welche Fässer benutzt werden, fällt schnell auf, dass es sich in den meisten Fällen um Laphroaig Quarter Casks handelt – wahrscheinlich, um einen Hauch “super peat” in ein ungetorftes Destillat zu zaubern. Dabei ist so viel mehr möglich!

Um den Effekt von altehrwürdigem Islayholz aus einer neuen Perspektive zu erforschen, hat Experience Spirits nicht nur mit dem großen “A” eine für Nachreifungszwecke eher untypische Brennerei gewählt, sondern auch die Fassgröße auf ein Octave Cask (~50L) reduziert, sowie dieses mit einem brachialen Jamaica Rum befüllt. Nach 408 Tagen intensivster Reifung, großem Schwund (16% trotz periodischer Wasserzugabe) kam dieser Rum mit satten 63% ABV in die Flasche!

Wer Malternatives bisher als minderwertig belächelt hat, darf sich hiervon gerne mal ohrfeigen lassen. Die offizielle Altersangabe von 4 Jahren verliert bei einer 408-tägigen Reifung im Octave mit großzüziger Luftblase im Fass sofort ihre Bedeutung. Mutige Entdecker erwartet eine höchst konzentrierte, funkige, tropische Aromenbombe, bei der junge und alte Aromen wie noch zuvor um die Vorherrschaft kämpfen. Dazu ist es auch spannend, die Effekte des “A” Holzes zu identifizieren! Das folgende Produktfoto macht deutlich, welche Kraft in der Reifung steckt, schaut man sich die satte, natürliche Farbe der reinen Ex-Bourbon Reifung an.

Tasting Notes vom Abfüller:

Nase: Lötkolben (Zinn), Bananen, Rosinen, tropische Säure und Zitrusfrüchte. Eine süße Vanille-Backwaren-Note und staubiges Dachbodenholz sind von der intensiven Nachreifung im Octave. Eine komplexe Balance aus Funk, Säure und Süße bei gut verriechbaren 63%.

Gaumen: Sehr konzentriert. Junger, funky Rum trifft auf altes Holz: Frucht aus der Nase, v.a. Banane, süßes Ex-Bourbon Holz (aber alt, im guten Sinne!). Röstaromen, Kaffee beim Schlucken. Mit Speichelverdünnung: Süße Bäckerei, Kuchen mit angebranntem Boden, Zartbitterschokolade, weniger Funk. Der zweite Schluck ist süßer, mit staubigem Holz, Zitrussäure, mehr Funk von Reifenspuren und Lötkolben.

Abgang: Epischer Abgang, ewig lang und komplex! Trocken am Mundrand, ölig auf der Zunge. Lorbeerblätter, Espresso und Vanilleeiscreme. Helle Frucht und Tropisches: Banane, Grapefruit, Ananas, Passionsfrucht, Mandarine, sommerlicher Fruchtsalat. Beim zweiten Schluck mehr Bäckerei und süße Hefe, Vanillepudding mit Bananensplit und Espresso, funkiger Rauch beim Ausatmen. Später etwas algiger Seetang, wenn man darauf getrimmt ist, diesen zu erkennen.

Fakten:

4yo Jamaica Rum mit 63% ABV, Ex-Bourbon Cask Matured (!)

Kleinstauflage von 42 Flaschen

UVP: 49,90 € (99,80 € / 1L)

5cl und 10cl Samples verfügbar

Shoplink: https://exp-spirits.de/produkt/rum-cask-2/

Fachhändler und Seminarleiter können ihre Teilnehmer im Blindtasting hiermit auch mal ordentlich überrumpeln! Händleranfragen bitte an: info@exp-spirits.de