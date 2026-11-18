Spannend und schräg wie immer lesen sich die „technischen Daten“ der neuesten Abfüllung von Experience Spirits, jenem unabhängigen Abfüller, hinter dem Stefan Kühne von Celtic Events steht. Diesmal ist es ein rauchiger Whisky von einer nur wenig verklausulierten Whiskyinsel (siehe PR-Text), der ein Finish in einem Haslenusslikörfass erhielt. Dass das im Geschmack nicht unbemerkt bleibt, muss man wohl nicht extra betonen.

Mehr über den Experience Spirits Peated Batch #2 lesen Sie hier:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Experience Spirits bringt mulligen Inselrauch aus dem Haselnusslikörfass

Kindheit bei den Großeltern rund um die Weihnachtszeit bedeutet für mich Erinnerungen an exotische Raucharomen und Handwerk: Von verschiedenen Wachskerzen und Räucherkerzen zu Teelichtern in der geschnitzten Weihnachtspyramide – oder gar Tüfteleien mit dem Lötkolben in Opas Keller.

Diese Aromenwelt verbindet sich nun mit den intensiven Einflüssen eines kleinen Haselnusslikörfasses in einer neuen Abfüllung von EXP – dem Peated Batch #2. Woher kommt der Rauch? Von einer beliebten Insel, die für ihren mulligen und dreckigen Torfrauch bekannt ist.

Tasting Notes vom Abfüller:

Nase: Sehr ölig im Glas! Stellt euch eine dreckige Lagerhalle vor, auf der eine Schicht Karamellsoße schwimmt, welche wiederum komplett mit Haselnüssen bedeckt ist. Lötkolbenrauch und kindliche Zündelei sind Aromen, die durch die dicke Geschmackswolke durchblitzen. Sehr direkte Nase, aber auch sehr geil.

Gaumen: Nussig, ölig, sehr süffig und gefährlich gut trinkbar. Trockenfrüchte, Süße von Datteln und Karamell, Rosinen. Zum Schlucken hin rauchig und dreckig.

Abgang: Lötkolben, Streichhölzer und Räucherkerzen – solch prägnante Raucharomen setzen sich auf die süße, nussige Geschmackswelt. Sie sind wie eine Anomalie oder ein Störfaktor, die in Kombination mit den uns gewohnten Geschmäckern etwas Neues erschaffen, das extrem süchtig macht. Diese Flasche wird in Gesellschaft nicht lange leben!

Fakten:

8yo Peated Single Malt Whisky mit 48,3% ABV

Kleinstauflage von 35 Flaschen

Preis: 59,90 € (119,80 € / 1L)

10cl Samples verfügbar

Shoplink: https://exp-spirits.de/produkt/peated-2/