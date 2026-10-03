Mit einem beeindruckend lange gereiften Highland Blended Malt setzt der Whiskyfachhändler deinwhisky.de einen Höhepunkt zu den Feiern seines zehnjährigen Bestehens: Ein 50 Jahre alter Highland Blended Malt, der in einem Bourbon Hogshead reifte und dann mit 49% vol. Fassstärke abgefüllt wurde. Durch die Einzelfassabfüllung ist er auf 268 Flaschen limitiert.

Die Tasting Notes und weitere Infos zum Blended Malt und deinwhisky.de finden Sie unten:

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10 Jahre deinwhisky.de: 50 Jahre alter Whisky zum Jubiläum

Ein halbes Jahrhundert Fassreife trifft auf zehn Jahre Whiskyleidenschaft: Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens präsentiert der Whiskyfachhändler deinwhisky.de gemeinsam mit Sansibar Whisky eine außergewöhnliche Jubiläumsabfüllung. Der Highland Blended Malt 50 Jahre 1976/2026 reifte über fünf Jahrzehnte in einem Bourbon Cask und wurde mit 49% vol. in Cask Strength abgefüllt. Weltweit stehen lediglich 268 Flaschen zur Verfügung.

Mit der Abfüllung setzt deinwhisky.de zugleich eine besondere Reihe fort. Bereits mit 46 und 48 Jahren erschienen gemeinsam mit Sansibar zwei White Label Abfüllungen aus dem Jahrgang 1976. Der nun 50-jährige Highland Blended Malt bildet den bisherigen Höhepunkt dieser Serie und markiert gleichzeitig einen Meilenstein in der Geschichte des 2016 gegründeten Whiskyshops.

Ein halbes Jahrhundert im Fass

50 Jahre Fassreife sind selbst in der Welt des schottischen Whiskys eine Besonderheit. Dennoch stand bei der Auswahl nicht allein das hohe Alter im Vordergrund. Die Qualität des Whiskys hat stets oberste Priorität. Entscheidend war vielmehr, dass sich der Whisky trotz seiner langen Reifezeit seine Fruchtigkeit bewahrt hat und die Einflüsse des Holzes harmonisch in das Gesamtbild eingebunden sind. Dies ist bei dieser Abfüllung eindrucksvoll gelungen.

Bereits in der Nase zeigt der Highland Malt eine außergewöhnliche Dichte. Reife Aprikosen, Pfirsiche und tropische Früchte treffen auf geröstete Orangenschalen, Vanille, Wildblütenhonig und Marzipan. Kokosnuss, Trockenfrüchte und Karamell werden von Wachs, Kräutern und Backgewürzen begleitet. Mit zunehmender Zeit im Glas entwickeln sich klassische Noten sehr alter Whiskys wie Möbelpolitur, Leder und Pfeifentabak.

Am Gaumen präsentiert sich die Abfüllung weich, cremig und ausgeprägt wächsern. Tropische und gelbe Früchte verbinden sich mit herber Orangenmarmelade, Vanille und Honig. Nüsse, Karamell und Schokolade treffen auf trockene Eiche, Gewürze und Leder. Eine mineralische, leicht salzige Nuance sorgt für zusätzliche Komplexität. Der lange und cremige Nachklang wird von gerösteter Orangenschale, Toffee, Vanille, Honig, Trockenfrüchten und feinen Eichengewürzen getragen.

Der Höhepunkt einer außergewöhnlichen 1976er Reihe

Für deinwhisky.de besitzt die Abfüllung auch aufgrund ihrer Vorgänger eine besondere Bedeutung. Die bereits veröffentlichten 46- und 48-jährigen Abfüllungen aus dem Jahr 1976 zeigten eindrucksvoll, welches Potenzial in diesen alten Beständen steckt. Der 50-Jährige knüpft stilistisch unmittelbar daran an, präsentiert sich durch die zusätzliche Reifezeit jedoch noch einmal tiefer und komplexer.



Außergewöhnlich alte Whiskys haben auch bei früheren Jubiläen von deinwhisky.de eine besondere Rolle gespielt. Bereits zum 5-jährigen Bestehen im Jahr 2021 erschien eine 50 Jahre alte Jubiläumsabfüllung: ein Single Grain aus der inzwischen geschlossenen North of Scotland Distillery. Fünf Jahre später wird diese Geschichte nun auf besondere Weise fortgeschrieben.

Zehn Jahre deinwhisky.de

Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich deinwhisky.de insbesondere auf unabhängige Abfüller sowie limitierte Single-Cask- und Cask-Strength-Abfüllungen spezialisiert. Eigene Exklusivabfüllungen und gemeinsame Projekte mit unabhängigen Abfüllern sind dabei seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Sortiments.



Das zehnjährige Bestehen wird 2026 mit mehreren eigens ausgewählten Jubiläumsabfüllungen gefeiert. Der 50-jährige Highland Blended Malt nimmt innerhalb dieser Reihe eine besondere Stellung ein: Kaum eine andere Abfüllung verbindet die Geschichte des Shops, die langjährige Zusammenarbeit mit Sansibar Whisky und die Leidenschaft für außergewöhnlich gereifte Whiskys so unmittelbar miteinander.



Der Highland Blended Malt 50 Jahre 1976/2026 – 10th Anniversary deinwhisky.de wurde als White Label Joint Bottling gemeinsam mit Sansibar Whisky veröffentlicht. Die Abfüllung stammt aus einem Bourbon Cask, wurde mit 49% vol. in Fassstärke abgefüllt und ist auf 268 Flaschen limitiert.

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