Seit Jahresbeginn feiert deinwhisky.de sein zehnjähriges Bestehen, und veröffentlichte bereits verschiedene Jubiläumsabfüllungen. Heute reihen sich hier gleich zwei weitere Bottlings ein.

Gemeinsam mit Sansibar Whisky wählte der Online-Händler und unabhängige Abfüller für seine White-Label-Serie zwei lang gelagerte Single Casks der Brennereien Tamdhu und Glengoyne aus.

Alle Details dieser Ausnahmeabfüllungen sowie die Bestellmöglichkeiten finden Sie folgend:

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10 Jahre deinwhisky.de: Tamdhu 20 Jahre x Glengoyne 35 Jahre

Zu einem besonderen Anlass gehören besondere Abfüllungen. Deshalb haben wir anlässlich unseres 10. Jubiläums in unserer beliebten White-Label-Serie gemeinsam mit Sansibar Whisky gleich zwei echte Ausnahmeabfüllungen ausgewählt.

Mit einem 20 Jahre alten Tamdhu aus dem Jahrgang 2006 und einem 35 Jahre alten Glengoyne aus dem Jahrgang 1991 präsentieren wir euch zwei Single Casks, die eindrucksvoll zeigen, wofür diese Serie steht: kompromisslose Qualität, außergewöhnliche Fassreifung und streng limitierte Einzelfassabfüllungen.



Wer uns schon länger begleitet, erinnert sich vielleicht noch an unsere beiden exklusiven Tamdhu-Abfüllungen aus den Jahren 2019 und 2020 – die ersten und bis heute einzigen originalen Tamdhu Single Casks, die exklusiv für den deutschen Markt abgefüllt wurden.

Umso mehr freut es uns, euch heute einen würdigen Nachfolger aus genau diesem großartigen Jahrgang präsentieren zu können. Und wir lehnen uns sicher nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen: Dieser Tamdhu knüpft nicht nur an seine beiden Vorgänger an, sondern übertrifft sie unserer Meinung nach sogar.



Intensive dunkle Sherrynoten treffen auf Leder, getrocknete Feigen und Aprikosen, begleitet von dunkler Schokolade, Manuka-Honig und gerösteten Macadamia-Nüssen. Kraftvoll, komplex und wunderbar ausgewogen.



Doch damit nicht genug.

Noch seltener, noch älter und zweifellos eines der größten Highlights unserer White-Label-Serie ist der Glengoyne 35 Jahre 1991/2026 mit 55,5 % vol.



Unabhängige Abfüllungen von Glengoyne sind ohnehin schon selten. In dieser Altersklasse sind sie praktisch nicht zu finden.



Drei Jahrzehnte und fünf weitere Jahre verbrachte dieser Single Malt in einem Sherry Cask und entwickelte dabei eine beeindruckende aromatische Tiefe. Bemerkenswert ist dabei nicht nur das hohe Alter, sondern auch die Tatsache, dass dieser Whisky nach 35 Jahren noch immer mit kräftigen 55,5 % vol. in natürlicher Fassstärke abgefüllt wurde.

Das Ergebnis ist ein außergewöhnlich komplexer Single Malt, der die fruchtige Eleganz der Brennerei mit den intensiven Einflüssen einer langen Reifung verbindet. Süße Fruchtnoten eröffnen das Aromenspiel, bevor dunkle Schokolade, Leder, Gewürze und die charakteristischen Noten alten Holzes immer stärker in den Vordergrund treten.



Ein Whisky, der sich mit jedem Schluck weiterentwickelt und immer wieder neue Facetten offenbart. Einziger Nachteil: Es existieren nur 68 Flaschen dieses Meisterwerks.



Zwei Jubiläumsabfüllungen. Zwei außergewöhnliche Single Casks. Und zwei weitere Highlights in unserem Jubiläumsjahr, auf die wir besonders stolz sind.

Die Abfüllung gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/