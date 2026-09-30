Serge verkostet: Zwei aus Dufftown

Unabhängig abgefüllte Dufftown-Whiskys sind das Thema der neuesten Verkostung von Serge Valentin – einer davon 16, der andere sogar 34 Jahre alt. Die Wertungen, die Serge diesmal vergibt, liegen dabei in den hohen 80ern. Die 16 Jahre alte Abfüllung von Thompson Bros. aus dem Jahr 2024 hat dabei diesmal die Nase vorne.

Sehen wir uns die kurze Verkostung in der ebenso kurzen Tabelle an:

Abfüllung Punkte

Dufftown 16 yo 2008/2024 (51.5%, Thompson Bros., oloroso hogshead, 218 bottles) 89 Dufftown 34 yo 1991/2026 (51.1%, WhiskyLand, Decadent Drinks, refill barrel, 159 bottles) 88