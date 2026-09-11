whic veröffentlicht Sanctus 2: Cherubim bringt helle Früchte aus dem Moscatelfass

Die Sanctus-Serie von whic, dem Online-Händler und unabhängigen Abfüller, findet mit Sanctus 2: Cherubim eine würdige Fortsetzung: Unter diesem Namen finden Sie einen 12 Jahre alten Secret Speysider, der seine ganze Reifungszeit in einem einzelnen Moscatel-Fass verbringen durfte, was ihm unter anderem eine süße Fruchtnote verlieh.

Mehr über den mit 50,7% Vol. abgefülltenund auf 294 Flaschen limitierten Single Malt, der ab heute erhältlich ist, untenstehend:

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WHIC SETZT DIE WHISKY-SERIE SANCTUS FORT

Sanctus 2: Cherubim bringt helle Früchte aus dem Moscatelfass

Bremen, 11.09.2026

Die Whiskyexperten von whic veröffentlichen mit Cherubim die zweite Abfüllung der Serie Sanctus: Ein 12 Jahre alter Single Malt Scotch Whisky aus der Speyside, gereift in einem einzelnen Moscatelfass. Zuvor mit Süßwein aus der Muskateller-Traube befüllt, prägt das Fass die Abfüllung mit honigsüßen Fruchtnoten.

Das Aroma wird von trockenem Weißwein und grünem Apfel eröffnet, gefolgt von Quittengelee und Pfirsich. Dahinter zeigen sich fruchtiges Weingummi und helle Früchte in Haselnussschokolade. Am Gaumen werden weißer Pfirsich und Akazienhonig von Limette begleitet und umhüllen Pfeffer, karamellisierte Mandeln und Backgewürze. Der Nachklang bleibt süß, cremig und mild – getrocknete Feige und helle Trauben harmonieren mit Erdnüssen, Buttertoast und Karamell.

Abgefüllt wurde Cherubim mit kräftigen 50,7% Vol. Der mahagonifarbene Ton im Glas stammt allein aus dem Fass: whic füllt die Serie ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung ab, sodass Farbe, Textur und Aromenfülle unverfälscht bleiben. Das goldverzierte Etikett zeigt einen Cherub mit drei Antlitzen: Löwe, Mensch und Stier werden in einer Gestalt vereint.

Das Single Cask ergab nur 294 Flaschen, die exklusiv über whic.de erhältlich sind: whic.de/sanctus

„Mit Sanctus möchte ich zeigen, wie unterschiedlich Single Malt Scotch Whisky sein kann. Für Sanctus 2: Cherubim habe ich einen Speyside-Malt aus einem Moscatelfass gewählt – ein würziges Grundgerüst, umspielt von einer ausdrucksstarken fruchtigen Süße.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/sanctus

Über die Serie Sanctus

Mit Sanctus präsentiert whic eine Serie exklusiver Einzelfassabfüllungen, deren glanzvolle Etiketten die Himmelschöre lebendig werden lassen. Hinter jedem Namen steht ein Single Malt Scotch Whisky mit eigenem Charakter: Wechselnde Regionen und Fasstypen zeigen, wie viele Facetten diese Kategorie bereithält – von kraftvoll-würzig bis fruchtig-elegant. Jede Abfüllung ist streng limitiert, wird ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung abgefüllt und ist ausschließlich bei whic erhältlich.