LowlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei aus Glenkinchie

Einen Katzensprung von Edinburgh entfernt liegt die zu Diageo gehörige Destillerie in den schottischen Lowlands

Ein Duo aus der Destillerie Glenkinchie steht heute bei Serge auf dem Programm. Einerseits ist da der aktuelle 12yo aus dem Standardprogramm, und dann ein unabhängig abgefüllter Glenkinchie mit einem Alter von 15 Jahren, der unserer Meinung nach nicht aus Norwegen, wie Serge schreibt, sondern aus Dänemark stammen sollte – mit dem Titel „Vintervarme“ (Winterliche Wärme) würden wir ihn dort verorten (aber auch wir können irren). Punktemäßig grundeln die beiden etwas über dem Boden von 80 Punkten herum.

Hier jedenfalls die kleine Tabelle zur Verkostung:

AbfüllungPunkte

Glenkinchie 12 yo (43%, OB, +/-2026)81
Vintervarme 15 yo ‘Edition #1’ (50%, Single Malt Dreams, Lowland, 1st fill oloroso barrique finish, 350 bottles, 2025)82
Glenkinchie April 2018. Bild © Jochen Wied, mit freundlicher Genehmigung
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