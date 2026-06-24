Neu von whic: Der erste getorfte Single Malt der Legends of Scotland eröffnet das Profil „Fields of Fate“

Die Legends of Scotland, die facettenreiche Abfüllungsserie des deutschen Online-Händlers und unabhängigen Abfüllers whic.de erhält die erste torfige Abfüllung – einen 13 Jahre alten Ballechin aus dem 1st Fill Oloroso Sherry Butt. Er ist ab sofort bei whic erhältlich (Link in der Info unten).

811 Flaschen in Trinkstärke gibt es vom Battle of Bannockburn „The Victor“, der in Zusammenarbeit mit Signatory Vintage herausgebracht wurde – und mehr über ihn untenstehend

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EIN FELD, EIN SCHICKSAL – UND NUN EIN WHISKY

Der erste getorfte Single Malt der Legends of Scotland eröffnet das Profil Fields of Fate

Bremen, 24.06.2026

Am 24. Juni 1314 entschied sich bei Bannockburn, wohin Schottlands Weg führen würde. Genau 712 Jahre später bringen whic und Signatory Vintage diesen schicksalhaften Wendepunkt ins Glas: Battle of Bannockburn „The Victor“ ist das dritte Kapitel der limitierten Serie Legends of Scotland – und das erste, das nicht einer Person, sondern einem Ereignis gewidmet ist. Mit ihm eröffnet die Serie ihr drittes Charakterprofil Fields of Fate: Wo Rebels & Warriors für helle Bourbon-Eleganz und Kings & Queens für edle Sherry-Tiefe stehen, bringen die Fields of Fate den Rauch – und damit den ersten getorften Single Malt der Reihe.

Der Ballechin ist die stark getorfte Marke der Edradour Distillery in den Highlands. Für dieses Kapitel reifte der 13 Jahre alte Single Malt in einem einzelnen 1st Fill Oloroso Sherry Butt. So trifft der rauchige Hausstil der Brennerei auf die dunkle Tiefe eines besonders aktiven Sherryfasses – jene Verbindung, die das Profil Fields of Fate ausmacht: kühn, vielschichtig und vom Schicksal geformt.

Daraus resultiert ein Single Malt von tiefem Mahagoni mit rötlich-kupfernem Schimmer. Sein Charakter lebt vom Kontrast: Über dichtem Holzrauch steigen überraschend helle Tropenfrüchte wie Ananas, MangoundPapaya auf, während das aktive Sherryfass Rosine, dunkle Pflaume und Nuss-Nougat-Creme beisteuert. Dazwischen entfalten sich Tabak, Leder und herzhafte BBQ-Anklänge, abgerundet von Kardamom, Zimt und Nelken. Der lange, würzige Nachklang mündet schließlich in eine feine Aschenote, begleitet von Pfeffer und Kaffee.

Abgefüllt in perfekter Trinkstärke von 46% Vol., ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung, bewahrt jede der 811 Flaschen die Handschrift des einzelnen Fasses – eine echte Single-Cask-Rarität. Dank des fairen Preises eignet sich der Dram nicht nur für die Sammlung, sondern ebenso für gesellige Abende mit Freunden. Er ist ab sofort exklusiv bei whic verfügbar unter: https://whic.de/legends-of-scotland

„Mit den Fields of Fate holen wir den Rauch erstmals in die Legends of Scotland – und ausgerechnet dieser Ballechin zeigt, wie viel zwischen Torf und heller Frucht passieren kann. So ein Dram offenbart sich erst mit der Zeit, und am schönsten erkundet man ihn nicht allein, sondern gemeinsam.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Legends of Scotland

Von den nebelverhangenen Highlands bis zu den sturmgepeitschten Inseln – Schottlands Historie ist geprägt von Mut, Konsequenz und Handwerkskunst. Die Legends of Scotland fangen diesen epischen Spirit in einer Sammlung charaktervoller Drams ein, von denen jeder in einer wahren Geschichte verwurzelt ist.

Diese Serie ist eine Reise durch die Zeit: erbitterte Schlachten, hart erkämpfte Kronen und die Menschen, die eine Nation formten. Drei markante Charakterprofile gilt es zu erkunden.

Rebels & Warriors

Geprägt von Klarheit, Balance und klassischer Bourbonfassreifung

Geprägt von Klarheit, Balance und klassischer Bourbonfassreifung Kings & Queens

Definiert durch Eleganz, Tiefe und feinste Sherry-, Port- oder Weinfässer

Definiert durch Eleganz, Tiefe und feinste Sherry-, Port- oder Weinfässer Fields of Fate

Entscheidende Momente und rauchige Malts – kühn, intensiv und vom Schicksal geformt

Whiskys, in perfekter Trinkstärke von 46% Vol. abgefüllt und geschaffen um gesammelt und an entspannten Abenden geteilt zu werden: ausdrucksstark und dennoch zugänglich.