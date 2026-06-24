Happy Birthday: Das Union Jack – The Whisky Pub! feiert seinen 50. Geburtstag mit seinen Gästen

Berlin und Whisky – das ist ohne das Union Jack nicht wirklich vorstellbar. 1976 gegründet, ist das Whisky Pub seitdem Anlaufpunkt für Whiskybegeisterte und solche, die es werden wollen. Mit 1400 Flaschen im Angebot und vor allem geführt von Leuten, die etwas von Whisky verstehen, ist es nicht nur für Berliner ein Pflichtbesuch.

Und nächste Woche umso mehr: Das Union Jack – The Whisky Pub! feiert sein 50jähriges Bestehen – und das mit einer Reihe von Tastings und Angeboten. Alleine neun Tastings zwischen Samstag, den 27. Juni und Sonntag, den 5. Juli können gebucht und besucht werden, mit Vortragenden wie Mark Armin Giesler, Thomas Plaue, Jack Wiebers, Markus Heinze, und Uwe Wagmüller, dem Chef persönlich. Alle Details zum Programm finden Sie auf der Webseite des Union Jack.

Ein wenig aus der Geschichte des Pubs erfahren Sie unten, und auch mehr über die Veranstaltungen dort während der Jubiläumswoche. Bleibt uns nur, dem Team vom Union Jack aufs Herzlichste zu gratulieren! Auf die nächsten 50 Jahre!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Union Jack 1976 – 2026

50 Jahre Whisky, Genuss & Geselligkeit

Berlin, Charlottenburg. In diesem als gemeinhin gutbürgerlich bekannten Bezirk mit einer lebendigen Kultur- und Barszene ist ein Ort schon lange ein Refugium für Whiskyliebhaber:

Das Union Jack – The Whisky Pub!

401 Sorten Whisky

…so steht es auf dem Leuchtreklameschild an der Hauswand. Das war 1976, als sich die Türen des Union Jack öffneten. Wer den Pub betritt, erlebt sofort eine kleine Zeitreise – Holzvertäfelte Wände, gedämpftes Licht, urige Einrichtung. Lässt man den Blick schweifen, fallen immer mehr Details ins Auge – so auch die Sammlung von inzwischen ca. 1.400 Whiskyflaschen, welche die antiquarischen Regale säumen. Schon damals unter der Leitung von Sigrid D. alias „Snake“ wurde das Pub zum Anlaufpunkt für Whiskyenthusiasten und noch heute zeugen Kellerfundstücke wie alte Notizzettel der Gäste von spaßigen Tasting-Abenden.

Finest Whisky

2016 übernahm Uwe Wagmüller die Geschicke des Pubs. Durch seinen Laden „Finest Whisky“ in Berlin Schöneberg war er bereits zu einer festen Größe der Berliner Whiskycommunity avanciert und verband fortan Ausschank und Verkauf der begehrten Tropfen. Mit der Übernahme gingen auch einige Modernisierungen einher, jedoch immer mit dem Fokus darauf den altehrwürdigen Charme des Pubs zu erhalten.

1976 – 2026

Seit 50 Jahren steht der Union Jack Pub für ein warmes Willkommen und kalte Biere vom Fass; für Whiskygenuss und Geselligkeit in familiärer und nachbarschaftlicher Atmosphäre; für Begeisterung und Passion rund ums Thema „Whisky“, welches durch ein starkes Team mit enormem Fachwissen vermittelt wird. Ohne die Freunde und Gäste, die dem Pub auch während der Corona-Krise die Treue hielten, wäre dieses Jubiläum gar nicht so leicht möglich gewesen. Dafür möchten wir – das Team des Union Jack – uns bedanken – und natürlich mit euch feiern!

Vom 27.06. – 05.07.2026 veranstalten wir daher eine Festivalwoche

mit unschlagbaren Angeboten und Tastingevents! In dieser Woche warten viele renommierte Brand Ambassadore mit exklusiven line ups auf:

Mark-Armin Giesler präsentiert zum Auftakt Laphroaig,

Markus Heinze beehrt uns mit einer ausgewählten Glenfiddich Range,

auch die Arran Destillerie stellt neue Abfüllungen vor.

Zusätzlich gibt es im Zeitraum der Festwoche 50% Rabatt auf das Ausschanksortiment bei Whisky und eine Loselotterie mit garantiert 100 Gewinnen!

Gäste dürfen sich außerdem auf eine eigene Jubiläumsabfüllung freuen – auf 50 Stück limitiert und nur vor Ort erhältlich.

Weitere Details findet ihr auf unserer Webseite www.unionjack-berlin.de. Wir freuen uns darauf, mit euch zu feiern!