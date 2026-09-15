Chichibu launcht vier Abfüllungen in UK

Rechtzeitig zur The Whisky Show London wird in Großbritannien ein Quartett neuer Bottlings des japanischen Whisky-Produzenten Chichibu erscheinen:

Ichiro’s Malt Chichibu Distillery II Hint of Sherry (53,5 % Vol.) ist die zweite Abfüllung aus der 2019 eröffneten Brennerei Chichibu II. Der Whisky reifte fünf bis sechs Jahre lang in einer Kombination aus Sherry- und Ex-Bourbon-Fässern. Zudem enthält die Mah Bill einen Anteil an getorftem Malz. UVP: £145

Ichiro’s Malt Chichibu Double Distilleries (46,5 % Vol.) reifte in verschiedenen Fassarten. Diese Abfüllung vereint erstmals Single Malts aus den Brennereien Chichibu I und Chichibu II. UVP: £110

Ichiro’s Malt Chichibu The Peated 2026 (50,5 % Vol.) ist die erste eigenständige Abfüllung von Chichibus stark getorftem Single Malt seit 2022 (Phenolgehalt von 50 ppm). UVP: £192

Ichiro’s Malt Chichibu The London Edition 2026 (50,5 % Vol.) ist eine Vermählung von 16 Fässern japanischen Single Malt Whiskys aus der Brennerei Chichibu I. Darunter befinden sich zwei Weinfässer aus Neuseeland und Kalifornien sowie First- und Second-Fill Bourbon Casks. UVP: £210.

Die neuen Abfüllungen des japanischen Whiskyherstellers Chichibu werden im Vereinigten Königreich von Speciality Brands vertrieben. Sie sind ab Oktober im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Sie können auch auf der „The Whisky Show 2026“ verkostet werden, die vom 2. bis 4. Oktober in Old Billingsgate, London, stattfindet.