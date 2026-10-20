Neu bei Kirsch Import: Rosewood Bourbon, Signatory Dragons, Neues von Best Dram und Turntable plus Stauning R.Y.E. Grand Danois Winterdrop 2026

Die Rückkehr einer fast vergessenen Bourbon-Marke, Single Cask Bottling für sagenumwobene schottische Kreaturen, sechs neue Single Casks von Best Drams, drei neue Blended Malts vom Turntable Blending House und Stauning R.Y.E. Grand Danois Winterdrop 2026, der Danish Whisky mit einem Orange Liqueur Casks Finish: Die Neuheiten bei Kirsch Import am heutigen Dienstag bilden die Sparte „Whisk(e)y“ sehr breit und vielfältig ab. Die neue Abfüllungen werden Sie demnächst im Handel vorfinden können, die Infos zu diesen gibt es jetzt hier:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Rosewood-Revival:

Eine fast vergessene Bourbon-Marke kehrt zurück

Die historische Bourbon-Marke Rosewood erlebt ein Comeback. Dahinter stehen drei Bourbon-Enthusiasten, 50 persönlich ausgewählte Fässer und eine Small-Batch-Range, die vom weichen Wheated Bourbon bis zum würzigen Rye unterschiedliche Facetten amerikanischen Whiskeys zeigt.

Die Geschichte von Rosewood reicht bis ins Louisville des 19. Jahrhunderts zurück. Damals gehörte die Marke zum Portfolio verschiedener namhafter Whiskeyunternehmen. Nach der Prohibition erlebte Rosewood in den 1930er-Jahren ein erstes Comeback und schaffte es 1994 sogar auf die Kinoleinwand: Eine Flasche Rosewood spielt im Filmklassiker „Die Verurteilten“ eine entscheidende Rolle.

Nun erwecken Josh Clarke, Sebastian Jäger und Christoph Kirsch die Marke erneut zum Leben. Ihr Anspruch? Ausgewählte Fässer von Bourbon-Nerds für Bourbon-Nerds: authentisch, charakterstark und zu einem fairen Preis in Small Batches à fünf Fässern abgefüllt.

Für die Umsetzung reisten sie nach Bardstown, Kentucky, wo sie 50 Fässer aussuchten. Daraus entstand eine vielseitige Range aus besonders weichem Wheated Bourbon, klassisch-karamelligem Kentucky Bourbon, würzigem Rye mit Kräutertönen und einer limitierten 107-Proof-Abfüllung, die mindestens sieben Jahre reifte.

Drachenstarker Single Malt:

Sagenhafte Single Casks von Signatory Vintage

Schottland ist nicht nur die Heimat großer Whiskys, sondern auch sagenumwobener Kreaturen. Vom „Stoor Worm“ der Orkney-Inseln bis zum schlangenartigen „Beithir“ aus den Highlands sollen hier einst sogar Drachen ihr Unwesen getrieben haben. Drei fassstarke Single Casks für den deutschen Markt lassen die ungezähmten Fabelwesen wieder aufleben.

Beinahe ebenfalls ins Reich der Legenden gehört der Dalmore 2014/2026: Die bekannte Brennerei ist im Portfolio unabhängiger Abfüller immer noch selten. Signatory Vintage intensivierte den voluminösen Charakter des Highlanders mit einem Sherry-Finale.

Im Mortlach 2007/2026 trifft das „Beast of Dufftown“ auf ein First Fill Bolgheri Hogshead aus der renommierten toskanischen Weinregion. Dank des ungewöhnlichen Fasstyps verbindet sich der herzhafte Hausstil mit Schwarzkirschen, Schokolade, Leder und feinen Tanninen.

Auf Seltenheitswert setzt auch der Ben Nevis 2017/2026: Der ölige Highlander wurde in einem Orange Wine Cask ausgebaut. Aus weißen Trauben mit längerer Maischestandzeit hergestellt, bringt dieser ausgeprägte Noten von Früchten wie Aprikosen und Pfirsichen sowie würzige Kräuter und Tannine mit.

Dalmore 2014/2026 – 12 y.o.

1st Fill Sherry Butt Finish #7

Sig – KIRSCH DRAGON

Alkoholgehalt: 54.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Kirschen dominieren das Bouquet, elegant umspielt von feiner Schokolade und einer tiefen Sherry-Süße.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich der Malt vollmundig mit intensiven Sherrynoten, die von edler Schokolade begleitet werden.

Nachklang: Das Finale gestaltet sich langanhaltend und trocken, geprägt von gerösteten Kaffeearomen und einer feinen Sherry-Struktur.

Schon beim ersten Eindruck fasziniert dieses Destillat durch sein tiefes Bernstein im Glas und das markante Etikett, das mit dem Motiv des „Kirsch Dragon“ bereits eine Vorahnung auf die aromatische Intensität gibt, die den Genießer hier erwartet. Es ist eine Abfüllung, die handwerkliche Präzision und eine mutige Fassauswahl vereint, um den klassischen Charakter der Highlands neu zu interpretieren.

Traditionelle Destillation und ein kraftvolles Finish

Im Herzen der Highlands, bei der renommierten Dalmore Distillery, wurde dieser Single Malt im Jahr 2014 destilliert, bevor er unter der Obhut des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage für zwölf Jahre reifen durfte. Seine besondere Komplexität verdankt der Whisky der finalen Reifephase in einem 1st Fill Sherry Butt. Die Wahl dieses großvolumigen Fasses mit der Nummer 7 ermöglichte eine ausgewogene Verbindung zwischen dem schweren Brennereicharakter und den intensiven Einflüssen des spanischen Weins. Abgefüllt im Juli 2026 in natürlicher Farbe und ohne Kältefiltration, repräsentiert dieser Malt die unverfälschte Kraft eines Einzelfasses, von dem lediglich 678 Flaschen existieren.

Ein Zusammenspiel von dunklen Früchten und edler Würze

Das Bukett offenbart eine dichte Struktur von reifen Kirschen, die von feiner Schokolade und einer subtilen, eleganten Sherry-Süße getragen wird. Am Gaumen zeigt sich der Whisky vollmundig und präsent, wobei Noten von Oloroso-Sherry und dunkler Schokolade dominieren, ergänzt durch eine markante würzige Tiefe. Der Nachklang gestaltet sich langanhaltend und trocken, wobei Anklänge von geröstetem Kaffee und die verbleibende Sherry-Struktur einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Ein kräftiger Highland-Malt für besondere Momente

Mit einem Alkoholgehalt von 54,1 % Vol. richtet sich dieser Dalmore an Kenner, die die Intensität einer Fassstärke zu schätzen wissen. Er ist ein perfekter Begleiter für entspannte Abende, an denen man sich Zeit nimmt, die Entwicklung der Aromen im Glas zu beobachten – gegebenenfalls mit wenigen Tropfen Wasser, um die vielschichtigen Fruchtnoten noch weiter zu öffnen. Für Liebhaber von sherrybetonten Highlands-Whiskys und Sammler limitierter Einzelfassabfüllungen ist dieser „Kirsch Dragon“ eine lohnenswerte Empfehlung.

Mortlach 2007/2026 – 19 y.o.

1st Fill Bolgheri Cask #102

Sig – KIRSCH DRAGON

Alkoholgehalt: 56.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein einladendes Bouquet von reifen Kirschen und dunklen Pflaumen verbindet sich mit einer sanften malzigen Süße und feiner Eichenwürze.

Geschmack: Prägnante Fruchtnoten von Kirsche und Pflaume treffen auf ein solides Fundament aus Malz und charaktervollem Eichenholz.

Nachklang: Das Finale ist langanhaltend und trocken, geprägt von würziger Eiche und dem bleibenden Eindruck dunkler Steinfrüchte.

Es gibt Single Malts, die sich mit dem ersten Schluck vollständig offenbaren, und solche, die ihre Geschichte Schicht für Schicht entfalten, geprägt durch die Geduld von fast zwei Jahrzehnten Reifezeit. Dieser Mortlach aus dem Jahr 2007 ist ein solches Destillat, das die Brücke zwischen der kraftvollen Tradition der Speyside und der Eleganz italienischer Weinkultur schlägt.

Schottische Destillierkunst trifft auf toskanische Fassreife

Im Herzen von Dufftown entsteht bei Mortlach ein Destillat, das aufgrund seiner Komplexität oft als besonders charakterstark gilt. Für diese Abfüllung des renommierten unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage wurde der Whisky nach seiner Destillation im Jahr 2007 für 19 Jahre zur Reifung gebracht. Die Besonderheit liegt hier in der Wahl des Behältnisses: Ein 1st Fill Bolgheri Hogshead verlieh dem Brand über die Jahre hinweg seine tiefgründige Struktur. Dieses ehemalige Rotweinfass aus der Toskana prägt den Whisky entscheidend, bevor er im Juli 2026 in einer limitierten Auflage von lediglich 287 Flaschen in natürlicher Fassstärke abgefüllt wurde.

Ein Spiel aus dunkler Frucht und würziger Tiefe

Bereits im Glas präsentiert sich der Single Malt in einem einladenden Terracotta, das auf die intensive Interaktion mit dem Weinfass hindeutet. In der Nase entfaltet sich ein dichtes Bouquet, in dem reife Kirschen und dunkle Beeren auf eine feine malzige Süße treffen. Am Gaumen zeigt sich die volle Kraft der 56,6 % vol., die jedoch harmonisch in eine Textur aus eingekochten Früchten und würziger Eiche eingebunden ist. Der Nachklang ist langanhaltend und trocken, wobei die dunkle Fruchtigkeit der Bolgheri-Region noch lange am Gaumen verweilt.

Ein charakterstarkes Einzelfass-Erlebnis

Diese Einzelfassabfüllung richtet sich an Genießer, die das Zusammenspiel von schwerem Brennereicharakter und edlen Weinfassnoten schätzen. Aufgrund der hohen Intensität empfiehlt es sich, den Whisky zunächst pur zu verkosten, um die volle Aromenbreite zu erfassen; ein paar Tropfen Wasser können jedoch helfen, die fruchtigen Nuancen noch weiter zu entfalten. Das markante Design der Flasche mit dem Drachenmotiv unterstreicht den ungezähmten, aber dennoch eleganten Charakter dieses seltenen Speyside-Vertreters, der als Begleiter für besondere Momente geeignet ist.

Ben Nevis 2017/2026 – 9 y.o.

1st Fill Orange Wine Cask Finish #6

Sig – KIRSCH DRAGON

Alkoholgehalt: 59% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Helle Fruchtnoten von Apfel und Birne verschmelzen mit den lebendigen Aromen von Orangenschalen und Zitrusfrüchten. Eine feine Malzigkeit wird durch die dezente Würze von Ingwer und Pfeffer elegant unterstrichen.

Geschmack: Süßes Karamell und malzige Tiefe tragen Nuancen von Apfel, Birne und Orange. Eine kräftige Eichenstruktur verbindet sich mit einer würzigen Note aus Zimt und Pfeffer.

Nachklang: Das Finale ist langanhaltend und wird von herber Orangenschale und einer präsenten Eichenwürze getragen. Ein Charakter, der würzig und präzise ausklingt.

Nicht jeder Single Malt trägt die Handschrift seiner Macher und die Einflüsse seiner Reifung so offen wie dieser Ben Nevis aus dem Hause Signatory Vintage. In der Verbindung aus traditionellem Highland-Destillat und einem außergewöhnlichen Finish offenbart sich ein Charakter, der weit über das gewohnte Repertoire hinausgeht und die Sinne anspruchsvoller Kenner anspricht.

Die Symbiose aus Highland-Kraft und Orange-Wine-Finish

Im Schatten des höchsten Berges Schottlands destilliert, reifte dieser Single Malt seit 2017 für neun Jahre heran. Seine besondere Komplexität verdankt er dem Finish im 1st Fill Orange Wine Cask mit der Nummer 6 – eine seltene Wahl, die dem robusten Ben-Nevis-Stil eine völlig neue Dimension verleiht. Abgefüllt vom renommierten unabhängigen Abfüller Signatory Vintage für die exklusive „Dragon“-Serie, blieb der Whisky mit 59,0 % vol. in seiner natürlichen Fassstärke unberührt, verzichtet auf Kältefiltration und präsentiert sich in seiner natürlichen Bernsteinfarbe.

Ein Spiel aus herber Zitrusfrucht und malziger Tiefe

In der Nase entfaltet sich ein lebendiges Bouquet von reifen Äpfeln und Birnen, das schnell von markanter Orangenschale und getrockneten Zitrusfrüchten ergänzt wird. Am Gaumen zeigt sich die typische Kraft der Highlands: Eine süßlich-malzige Basis mit Karamell trifft auf würzige Akzente von Ingwer, Zimt und Pfeffer, während die weinige Note des Fasses für eine harmonische Struktur sorgt. Der Nachklang ist langanhaltend und trocken, geprägt von dunkler Frucht, Kakao und einer feinen Eichenpräsenz.

Ein kraftvoller Begleiter für Genießer

Mit einer limitierten Anzahl von lediglich 306 Flaschen ist dieser Ben Nevis ein rares Erlebnis für Puristen, die das Zusammenspiel von hoher Alkoholstärke und experimenteller Fassreifung schätzen. Wir empfehlen, diesen Single Malt zunächst pur zu verkosten, um die volle Intensität des Orange-Wine-Einflusses zu erleben; ein paar Tropfen Wasser können jedoch helfen, die vielschichtigen Gewürznoten weiter zu entfalten. Das kunstvolle Etikett mit dem Drachen-Motiv unterstreicht dabei optisch den mystischen und kraftvollen Charakter dieses Highland-Whiskys.

Sechser im Whisky-Lotto:

Best Drams von Edradour bis Glen Keith

Sechs neue Single Casks, sechs ganz unterschiedliche Profile: Der Whisky-Druide liefert Nachschub von Edradour, Caol Ila und Highland Park sowie drei bis zu 33 Jahre gereifte Speysider. Dabei serviert er fassstarke Vielfalt vom PX Sherry Cask über Chardonnay- und Refill-Oloroso-Fässer bis zum klassischen Hogshead.

Mit Rosinen, Pflaumen, Blockmalz und dunkler Schokolade zeigt der selten unabhängig anzutreffende Edradour 2020/2026, was sechs Jahre im First Fill PX Sherry Hogshead bewirken können, und bleibt trotz 59,7% vol. mild.

Ungewöhnliche Fasswahl trifft Islay-Rauch: Der Caol Ila 2016/2026 erhielt ein Finish im Chardonnay-Fass der Südtiroler Kellerei St. Michael-Eppan. Maritimer Torfrauch verbindet sich so mit Honig, Zitrus und einer Spur Rose.

26 Jahre im Refill Oloroso Butt verleihen dem Highland Park 1999/2026 ein ausgewogenes Profil aus typischem Heidekraut, Honig, gerösteten Haselnüssen und karamellisiertem Apfel mit Kuchenstreuseln.

Der Benrinnes 1996/2026 bringt mit Quitte, grüner Birne, Melone und Wildblumen nach 29 Jahren erstaunlich frische, sommerliche Noten ins Glas. Mit seinen 31 Jahren setzt der Linkwood 1995/2026 nach PX-Finish auf Oldschool-Sherry mit Feigen, Leder, Schokolade und feiner Eichenwürze – aber weich, rund und weniger süß als erwartbar. Als 33-jähriger Senior versetzt der Glen Keith 1993/2026 mit Apfelkuchen, gerösteten Mandeln, Obstkompott und Vanillesahne an eine einladende Kuchentheke.

Edradour 2020/2026 – 6 y.o.

1st Fill PX Sherry Cask #36 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 59.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein Zusammenspiel aus konzentrierten Rosinen und reifen Pflaumen verbindet sich mit tiefen Sherry-Aromen. Subtiler Rauch und eine würzige Eichennote setzen präzise Akzente.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich dichte Sherry-Noten und die Süße dunkler Trockenfrüchte. Der torfige Charakter wird von einer markanten Eichenwürze harmonisch ergänzt.

Nachklang: Das Finale verweilt ausdauernd mit dem Echo süßer Rosinen und einer sanften, rauchigen Holzwürze.

Nur 313 Flaschen wurden abgefüllt, und doch ist es nicht die Limitierung allein, die diesen Highland Single Malt bemerkenswert macht. Es ist vielmehr das Zusammenspiel aus jugendlicher Kraft und einer beinahe barocken Fülle, die durch die sechsjährige Reifung in einem erstbelegten Sherryfass entstanden ist.

Tradition aus den Highlands trifft auf andalusische Süße

In der traditionsreichen Edradour Distillery im Januar 2020 destilliert, verdankt dieser Single Malt seine tiefe Komplexität der Lagerung in einem First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead. Der unabhängige Abfüller Best Dram wählte für die Abfüllung im Juli 2026 ein Fass aus, welches dem Destillat während der sechs Jahre eine beeindruckende Farbtiefe und aromatische Dichte verliehen hat. Die Verwendung von gemälzter Gerste und die handwerkliche Produktion in einer der kleinsten Brennereien Schottlands bilden das Fundament für diesen charakterstarken Whisky.

Ein Spiel aus dunkler Frucht und feinem Rauch

In einem satten Mahagoni schimmert die Flüssigkeit im Glas und kündigt bereits optisch die Intensität des Pedro-Ximénez-Einflusses an. Das Bukett offenbart eine Liaison aus dunklen Früchten wie Rosinen und Pflaumen, die von einer subtilen, rauchigen Würze und edlem Eichenholz elegant unterstrichen wird. Am Gaumen zeigt sich der Malt sirupartig und vollmundig; hier verschmelzen malzige Tiefe und Trockenfrüchte mit einem dezenten Torfprofil, bevor er in einem langanhaltenden Finale aus Sherrynoten und feinem Rauch ausklingt.

Kraftvoller Charakter für anspruchsvolle Momente

Mit einer beachtlichen Fassstärke von 59,7 % vol. ist dieser Edradour ein Erlebnis für Kenner, die unverfälschte Intensität schätzen. Da auf Kühlfiltrierung und Farbstoffe verzichtet wurde, bleibt das ursprüngliche Mundgefühl vollständig erhalten. Wir empfehlen, diesen Whisky pur zu verkosten oder ihn behutsam mit wenigen Tropfen Wasser zu öffnen, um die vielschichtigen Nuancen des First-Fill-Fasses in ihrer gänzlichen Breite zu erkunden.

Caol Ila 2016/2026 – 10 y.o.

1st Fill St. Michael-Eppan Chardonnay Butt Finish #9 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 57.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Grüner Apfel und eine lebendige Meeresnote verbinden sich mit einer zarten Vanillenote. Ein Hauch von feinem Torfrauch verleiht dem Bukett eine elegante Tiefe.

Geschmack: Das Spiel aus heller Fruchtigkeit und cremiger Vanille wird von einer maritimen Würze getragen. Ein dezenter Rauchakzent sorgt für ein strukturiertes und harmonisches Mundgefühl.

Nachklang: Der Abgang zeigt sich trocken und mineralisch mit einer feinen maritimen Note. Ein Hauch von Vanille verweilt angenehm am Gaumen.

Die Farbe im Glas verrät oft mehr, als man erwartet: Ein warmes Kupfer deutet auf die Liaison zwischen Islay-Rauch und edlem Weißwein hin, und der erste Duft bestätigt diesen Eindruck einer außergewöhnlichen Reifung. Es ist die Begegnung zweier Welten, wenn der maritime Charakter der schottischen Küste auf die Finesse alpiner Weinbaukunst trifft.

Ein Islay-Klassiker im Südtiroler Gewand

Dieser Single Malt wurde am 6. Juni 2016 in der Caol Ila Distillery destilliert und reifte über ein Jahrzehnt, bis er am 17. Juli 2026 vom unabhängigen Abfüller Best Dram veredelt wurde. Seine besondere Komplexität verdankt er einem Finish im 1st Fill Chardonnay Butt des renommierten Südtiroler Weinguts St. Michael-Eppan. Mit einer limitierten Auflage von lediglich 674 Flaschen stellt diese Abfüllung eine seltene Gelegenheit dar, die Kombination aus Islay-Torf und burgundischer Rebsorte zu erleben.

Maritime Aromen treffen auf alpine Frucht

In der Nase entfalten sich zunächst helle Zitrusnoten und grüner Apfel, die von einer feinen Vanillesüße und einer salzigen Note unterfüttert werden. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky kraftvoll und ölig, wobei saftige gelbe Früchte mit einer cremigen Süße verschmelzen, bevor der dezenten Torfrauch präsent wird. Der Nachklang ist langanhaltend und trocken, geprägt von mineralischer Salzigkeit und einer eleganten Zitruszeste, die an die karge Küste Islays erinnert.

Ein Sammlerstück für Liebhaber maritimer Aromen

Abgefüllt in natürlicher Fassstärke von 57,6 % vol., verzichtet dieser Single Malt konsequent auf Kältefiltration und Farbstoffe, um das unverfälschte Terroir beider Regionen zu bewahren. Das puristische Labeldesign mit dem charakteristischen Destillerie-Motiv unterstreicht den handwerklichen Anspruch dieser Edition. Wir empfehlen die Verkostung pur oder mit wenigen Tropfen Wasser, um die vielschichtigen Weinnoten und den subtilen Rauch in ihrer ganzen Tiefe zu erkunden.

Highland Park 1999/2026 – 26 y.o.

Refill Oloroso Sherry Butt #5337 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 55.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Ein Paradebeispiel dafür, wie facettenreich und durchdacht ein Destillat nach über einem Vierteljahrhundert im Holz wirken kann, zeigt sich in diesem Highland Park. Es ist die stille Geduld der Orkney-Inseln, die hier über zwei Jahrzehnte hinweg in flüssiges Gold verwandelt wurde.

Die Symbiose aus Zeit und nordischer Tradition

Destilliert am 30. September 1999 in der legendären Brennerei auf den Orkneys, verbrachte dieser Single Malt volle 26 Jahre in einem Refill Oloroso Sherry Butt. Der unabhängige Abfüller Best Dram wählte das Fass mit der Nummer 5337 gezielt aus, um die maritime DNA der Destillerie mit der feinen Würze des Sherrys zu verbinden. Abgefüllt am 17. Juli 2026, ist dieses Einzelfass auf lediglich 498 Flaschen limitiert und repräsentiert das Handwerk in seiner reinsten Form.

Ein herbstliches Panorama der Aromen

Das Auge erfreut sich an einem warmen Bernsteinton, der perfekt mit dem stimmungsvollen Etikett im Sonnenuntergangs-Design harmoniert. In der Nase entfaltet sich ein komplexes Bouquet aus Heidehonig, getrockneten Aprikosen und einer feinen Orangenzeste, dezent unterlegt von einem Hauch erdigen Rauchs. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky mit kraftvollen 55,7 % Vol. und offenbart Schichten von karamellisierten Nüssen und würzigen Sherrynoten, bevor er in einem langanhaltenden Finale aus Eichenholz und gerösteten Haselnüssen ausklingt.

Kraftvoller Solist für anspruchsvolle Genießer

Dieser Highland Park ist eine Empfehlung für Kenner, die die Intensität einer unverfälschten Fassstärke und die Tiefe einer langen Reifung zu würdigen wissen. Aufgrund seiner Komplexität empfiehlt es sich, ihm im Glas ausreichend Zeit zum Entfalten zu geben; ein paar Tropfen Wasser können zudem die fruchtigen Nuancen der Oloroso-Reifung noch weiter hervorheben. Er ist der ideale Begleiter für jene Momente, in denen das Handwerk und die Geschichte hinter dem Destillat im Mittelpunkt stehen.

Benrinnes 1996/2026 – 29 y.o.

Hogshead #11675 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 50.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Eine elegante Verbindung aus Vanille und dunklen Beeren trifft auf die feine Würze getrockneter Kräuter. Ein subtiler Portweineinfluss und ein Hauch von Rauch verleihen dem Bouquet eine ansprechende Tiefe.

Geschmack: Kraftvolles Malz und cremige Vanille verschmelzen mit der charakteristischen Fruchtigkeit des Portweins. Markante Eichennoten zeugen von der langen Reifezeit und verleihen dem Körper eine edle Struktur.

Nachklang: Langanhaltend und würzig verabschiedet sich der Whisky mit trockenem Eichenholz und einer dezenten Rauchnote. Ein zarter Nachhall von Vanille rundet den Genuss harmonisch ab.

Was dieses Destillat auszeichnet, ist weniger die laute Geste als vielmehr die geduldige Eleganz, die es über fast drei Jahrzehnte hinweg in der Stille des Fasslagers entwickelt hat. In dieser Zeit ist aus einem kraftvollen Brand ein komplexer Charakter gereift, der die Balance zwischen Zeitgeist und handwerklicher Tradition perfekt hält.

Drei Jahrzehnte Reifezeit im Port Hogshead

Hinter dieser Abfüllung der unabhängigen Marke Best Dram steht ein Single Malt der Speyside-Destillerie Benrinnes, der am 24. Oktober 1996 gebrannt wurde. Über 29 Jahre hinweg lagerte der Whisky im Fass mit der Nummer 11675, einem Port Hogshead, das dem Destillat seine charakteristische Tiefe und die feine Beerencharakteristik verlieh. Die Abfüllung erfolgte im Juli 2026 in einer streng limitierten Auflage von lediglich 258 Flaschen. Das Design der Flasche mit ihrem cremefarbenen Etikett, hellblauen Akzenten und der klassischen Illustration der Brennerei spiegelt die Wertigkeit dieses gereiften Solitärs wider.

Ein honigfarbenes Bouquet aus Beeren und Würze

In einem warmen Honigton präsentiert sich der Whisky im Glas und entfaltet sogleich eine intensive Aromenfülle. Die Nase wird von einer ausgeprägten Vanillesüße und reifen, dunklen Beeren umspielt, die von einer dezenten, rauchigen Tiefe untermalt werden. Am Gaumen zeigt sich der Malt in seiner vollen Fassstärke von 50,5 % Vol. bemerkenswert ausgewogen: Malzige Süße trifft auf die herbe Würze des Portweins und Noten von Trockenfrüchten. Der Nachhall ist langanhaltend und trocken, geprägt von edlem Eichenholz und einem letzten, feinen Hauch von Rauch.

Anspruchsvoller Genuss für Kenner

Dieser Benrinnes ist eine Empfehlung für Genießer, die das Zusammenspiel von hohem Alter und prägnantem Fasscharakter zu schätzen wissen. Da er Non-Chill-Filtered abgefüllt wurde, bleiben alle natürlichen Geschmacksträger erhalten, was ihm eine besondere Textur verleiht. Wir empfehlen, diesen Tropfen pur bei Zimmertemperatur zu verkosten, um die vielschichtigen Nuancen vollständig zu erleben. Ein paar Tropfen Wasser können optional genutzt werden, um die fruchtigen Facetten des Portweinfasses noch weiter zur Geltung zu bringen.

Linkwood 1995/2026 – 31 y.o.

1st Fill PX Sherry Cask #15 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 50.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Dichte Noten von Rosinen und reifen Pflaumen verschmelzen mit schwerem Sirup und warmem Karamell. Ein Hauch Vanille und dezente Eichenwürze verleihen dem vielschichtigen Profil Struktur.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich der Malt vollmundig mit Akzenten von getrockneten Feigen und flüssigem Honig. Die intensive Prägung des Pedro Ximénez Sherry verleiht eine samtige, beinahe sirupartige Textur.

Nachklang: Das Finale verweilt ausgiebig mit den herben Anklängen dunkler Schokolade. Eine edle Trockenheit von Eichenholz rundet das langanhaltende Erlebnis würzig ab.

Ein Single Malt dieser Machart richtet sich an Genießer, die die besondere Kraft von drei Jahrzehnten Reifezeit und die tiefe Aromatik eines erstbelegten Sherryfasses zu schätzen wissen. In der rostbraunen Farbe spiegelt sich die Geduld wider, mit der dieser Linkwood seit 1995 in den Kellern der Speyside lagerte, um nun in seiner vollen Komplexität präsentiert zu werden. Das klassische Design mit dem cremefarbenen Etikett und dem markanten roten Siegel unterstreicht dabei den traditionellen Anspruch dieser Abfüllung.

Drei Jahrzehnte Perfektion im First Fill Pedro Ximénez Hogshead

Die Destillerie Linkwood ist in der Fachwelt für ihren eleganten und meist floralen Stil bekannt, der hier durch eine außergewöhnlich lange Reifezeit eine neue Dimension erfährt. Am 5. Juni 1995 destilliert, verbrachte dieser Single Malt insgesamt 31 Jahre in einem First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead. Da das Fass zuvor nur ein einziges Mal mit dem intensiv-süßen PX-Sherry belegt war, konnte es eine enorme aromatische Dichte an das Destillat abgeben, bevor es am 17. Juli 2026 vom unabhängigen Abfüller Best Dram unfiltriert und naturfarben abgefüllt wurde.

Ein komplexes Zusammenspiel von Trockenfrüchten und edler Würze

In der Nase entfaltet sich ein opulentes Bouquet aus Rosinen, reifen Pflaumen und dunklem Sirup, das von einer feinen Vanillenote und Karamell begleitet wird. Am Gaumen überzeugt der Whisky durch eine samtige Textur und einen vollmundigen Körper, der Aromen von getrockneten Feigen, Honig und braunem Zucker offenbart. Der langanhaltende Nachklang wird von einer markanten Eichenholzwürze und Nuancen dunkler Schokolade getragen, was den reifen und trockenen Charakter dieses Speyside-Klassikers harmonisch abrundet.

Ein exklusives Sammlerstück für besondere Genussmomente

Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 347 Flaschen stellt dieses Einzelfass aus dem Batch 15 eine seltene Gelegenheit für Kenner dar, einen Linkwood in diesem hohen Alter zu erleben. Dank der kräftigen Fassstärke von 50,6 % Vol. bleibt das volle Aromenprofil erhalten, das am besten pur bei Zimmertemperatur zur Geltung kommt. Diese Abfüllung ist eine Empfehlung für Momente, in denen man die Entwicklung eines Whiskys über drei Jahrzehnte hinweg Schicht für Schicht entdecken möchte.

Glen Keith 1993/2026 – 33 y.o.

Hogshead #82793 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 56.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Filigrane Tulpenblüten und reife Fruchtnoten von Apfel und Pfirsich prägen das elegante Bouquet. Ein Hauch Vanille verbindet sich dabei harmonisch mit der dezenten Würze des Eichenholzes.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine seidige Textur, getragen von süßer Vanille und dem vollmundigen Charakter reifer Gartenfrüchte. Eine ausgewogen dosierte Holznote verleiht dem Profil eine harmonische Tiefe und Struktur.

Nachklang: Das Finale wird von trockenem Edelholz dominiert, das sanft in cremige Vanillenoten übergeht. Ein dezenter Nachhall von hellen Früchten rundet den Ausklang ab.

Wahre Genusskultur offenbart sich oft in der Geduld, mit der ein Destillat über Jahrzehnte hinweg seine Reife im Holz vollendet. Dieser Glen Keith aus dem Jahr 1993 ist ein solches Zeugnis der Zeit, das nach über drei Dekaden die Essenz der Speyside in einer bemerkenswert konzentrierten Form einfängt.

Drei Jahrzehnte Reifung im Hogshead

Die 1957 gegründete Destillerie Glen Keith gilt unter Kennern oft als verstecktes Juwel der Speyside, bekannt für ihren eleganten und fruchtbetonten Stil. Am 14. Juni 1993 destilliert, verbrachte dieser Single Malt beeindruckende 33 Jahre in einem klassischen Hogshead, bevor der unabhängige Abfüller Best Dram ihn am 17. Juli 2026 unverdünnt abfüllte. Mit einer limitierten Auflage von lediglich 201 Flaschen und dem konsequenten Verzicht auf Kühlfiltrierung sowie Farbstoffe bleibt der ursprüngliche Charakter des Brandes in seiner reinsten Form erhalten.

Ein Zusammenspiel von reifer Frucht und floraler Eleganz

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen Honigton, der die lange Interaktion mit dem Eichenholz widerspiegelt. Das Bouquet eröffnet mit einer intensiven Aromenfülle von reifen Äpfeln und Pfirsichen, die von zarten floralen Noten und einer feinen Vanillesüße untermalt werden. Am Gaumen entfaltet sich eine kraftvolle Struktur, bei der die Fassstärke von 56,7 % Vol. eine harmonische Verbindung mit würziger Tiefe und sanfter Fruchtigkeit eingeht, bevor ein langanhaltendes Finale aus trockenem Holz und Vanille den Genuss abschließt.

Ein Sammlerstück für den besonderen Moment

Die ästhetische Gestaltung des Labels mit seinem atmosphärischen Farbverlauf in Violett und Orange erinnert an einen Abendhimmel über der schottischen Landschaft und unterstreicht den besonderen Charakter dieser Abfüllung. Dieser Glen Keith ist eine Empfehlung für Liebhaber komplexer, lang gereifter Whiskys, die die Unverfälschtheit eines Einzelfasses schätzen. Genießen Sie ihn am besten pur oder mit wenigen Tropfen Wasser, um die vielschichtigen Nuancen der 33-jährigen Reifung Schicht für Schicht zu entdecken.

New Release Alert:

Turntable legt Track 8, 9 & 10 auf

Turntable bringt hochwertigen Blended Scotch Whisky dahin, wo er hingehört: auf die Hauptbühne. Für drei neue Tracks vermählte das Blending House aus Glasgow zunächst jeweils alle Bestandteile und veredelte die Blends fast zwei Jahre lang in Likörweinfässern. Ein ungewöhnliches Verfahren für ungewöhnlich gute Genusserlebnisse.

Track 8: Black Betty rockt den Gaumen mit einem komplexen Mix aus Erdbeermarmelade, Zigarrengewürzen und zartem Küstenrauch. Dafür koppelte Turntable Single Malt von Glenlossie, Balmenach, Caol Ila und Glen Moray mit Loch Lomond Single Grain in Ruby Port Hogsheads.

Zum Sound von David Bowies Hit serviert Track 9: Modern Love eine flüssige Pfirsich-Melba-Version. Die feine Mischung aus Sommerfrüchten, Vanille, weißer Schokolade und Sirup baut auf einen hohen Anteil an über 20 Jahre alten Grain-Whiskys und ein Finale in Hogsheads, die mit der halbsüßen Madeira-Sorte Bual vorbelegt waren.

Mit Track 10: Brown Sugar ist Turntable ein Crossover aus rußigem Rauch, öligem Maschinenraum-Charakter, reifen Nektarinen und braunem Zucker gelungen. Die beteiligten Genres? Ein großer Anteil Ledaig Torf-Malt von der Isle of Mull und ein ausgiebiges Finish in Moscatel Barriques.

Turntable Spirits Track 8: Black Betty

Alkoholgehalt: 52.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Intensive Noten reifer Erdbeeren und dunkler Beeren verbinden sich mit der cremigen Süße von Karamell und dem Duft gerösteter Marshmallows.

Geschmack: Ein dynamisches Spiel aus Zitrusfrüchten und würzigem Ingwer verschmilzt mit fruchtiger Marmelade und der feinen Struktur edler Zigarrennoten.

Nachklang: Ein feiner Küstenrauch klingt elegant aus, begleitet von der dezenten Würze gerösteter Nüsse.

Was diesen Blended Scotch auszeichnet, ist weniger die laute Geste als vielmehr das mutige Spiel mit Kontrasten, das erst durch Geduld und Experimentierfreude seine volle Tiefe entfaltet. In einem tiefen, warmen Terracotta-Ton schimmert die Flüssigkeit im Glas und verspricht ein Erlebnis, das die Grenzen klassischer Blends hinter sich lässt.

Ein gewagtes Experiment im Ruby Port Hogshead

Das Turntable Blending House, geführt von den Visionären Aldo Neri sowie Gordon und Alain Stevenson, bricht bewusst mit Konventionen. Für den Track 8 „Black Betty“ wählten sie einen höchst unorthodoxen Weg: Die Vermählung der verschiedenen Whiskys fand bereits zwei Jahre vor der Abfüllung statt, gefolgt von einem über 20-monatigen Finish in feinsten Ruby Port Hogsheads. Die Basis bildet eine präzise Komposition, die unter anderem rauchigen Caol Ila aus Virgin Oak Barrels, Glenlosssie und Balmenach vereint. Durch den Verzicht auf Kühlfiltrierung und künstliche Farbstoffe bleibt die handwerkliche Integrität dieses schottischen Kunstwerks vollständig erhalten.

Zwischen Erdbeermarmelade und Küstenrauch

Das Bouquet eröffnet mit einer intensiven Note von reifer Erdbeermarmelade, die von dunklen Beeren und einer feinen Karamellsüße begleitet wird. Am Gaumen entfaltet sich eine faszinierende Komplexität, bei der würzige Zigarrennoten auf die markante Frische von Ingwer und Zitronenkuchen treffen. Besonders beeindruckend ist die Einbindung des Rauchs: Ein Hauch von gebrannten Marshmallows geht über in einen sanften, maritimen Küstenrauch, der das sensorische Profil elegant abrundet und in einem Nachklang von gerösteten Nüssen mündet.

Ein moderner Klassiker für Entdecker

Mit kräftigen 52,5 % vol. ist dieser Whisky ein Statement für Kenner, die das Besondere suchen und Freude an intensiven Geschmackserlebnissen haben. Er eignet sich ideal für den puren Genuss bei Zimmertemperatur, wobei ein paar Tropfen Wasser die fruchtigen Beerenaromen noch deutlicher hervorheben können. In seinem modernen, lebhaft gestalteten Packaging in Schwarz und Pink ist der Track 8 nicht nur geschmacklich, sondern auch ästhetisch eine Bereicherung für jede anspruchsvolle Sammlung.

Turntable Spirits Track 9: Modern Love

Alkoholgehalt: 52.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Einladende Noten von reifem Pfirsich und saftigem Apfel verschmelzen mit dem feinen Schmelz weißer Schokolade und cremiger Vanille. Spritzige Zitrusakzente verleihen dem Bouquet eine elegante, lebendige Tiefe.

Geschmack: Saftige Aprikosen und eine warme Malzsüße verbinden sich am Gaumen mit der Viskosität von dunklem Sirup. Eine feine Ingwerwürze setzt dabei animierende Kontraste zu den weichen Schokoladennoten.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit der charakteristischen Eleganz des Madeira-Finishs. Eine dezente Zitrusnote und würzige Akzente klingen harmonisch und präzise aus.

Wenn exzellenter Geschmack auf zeitlose Klasse trifft, entsteht ein Werk wie der Turntable Track 09 „Modern Love“. Dieser Blended Scotch ist kein gewöhnlicher Whisky, sondern ein mutiges Experiment des Glasgower Blending House, das die Grenzen der traditionellen Vermählung mit kreativer Neugier neu definiert.

Unorthodoxe Reifung und die Kunst der Transparenz

Das von Gordon und Alasdair Stevenson gegründete Turntable Blending House bricht für diesen Track bewusst mit Konventionen. Anstatt die Whiskys erst kurz vor der Abfüllung zu vereinen, wurden die fünf ausgewählten Destillate bereits vor fast zwei Jahren vermählt, um sie anschließend gemeinsam über 20 Monate in feinsten Madeira-Bual-Hogsheads zu lagern. Die Rezeptur ist dabei vollkommen transparent: Sie kombiniert unter anderem fruchtigen Teaninich und cremigen Girvan aus First-Fill-Bourbon-Fässern mit würzigem Blair Athol aus dem Rye-Barrel sowie charakterstarken Anteilen von Royal Brackla und Invergordon.

Ein sensorisches Erlebnis von Peach Melba

In einem warmen Ocker-Farbton präsentiert sich dieser Whisky, der gänzlich ohne Farbstoffe und Kühlfiltrierung abgefüllt wurde. Das Bukett erinnert unmittelbar an ein klassisches Dessert aus reifen Pfirsichen, saftigen Äpfeln und einer verführerischen Kombination aus weißer Schokolade und Vanillecreme. Am Gaumen entfaltet die kraftvolle Textur mit einem Alkoholgehalt von 52,5 % Vol. komplexe Noten von dunklem Sirup, Mandelgebäck und eine feine Würze von Ingwer und schwarzem Pfeffer, die in einem langanhaltenden, fruchtigen Abgang mündet.

Progressiver Genuss für Kenner

Diese limitierte Edition ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die die Komplexität eines präzise kuratierten Blends abseits der Norm suchen. Das moderne Design der Flasche mit seinen markanten geometrischen Mustern in Schwarz, Rot und Teal spiegelt den innovativen Geist des Hauses wider. Probieren Sie diesen Blended Scotch am besten pur bei Zimmertemperatur, um die vielschichtigen Fruchtaromen und den eleganten Einfluss des Madeira-Finishs in ihrer vollen Tiefe zu entdecken.

Turntable Spirits Track 10: Brown Sugar

Alkoholgehalt: 52.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Der erste Eindruck offenbart kräftigen Rauch und eine lebendige Note maritimer Aromen, die von der würzigen Eleganz dunklen Tabaks begleitet werden.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich reife Pfirsiche und die tiefe Süße von braunem Zucker, eingebettet in Töne von gerösteter Eiche und feinem Zimt.

Nachklang: Das Finale bleibt langanhaltend präsent und hallt mit einer harmonischen Melange aus würzigem Rauch und feurigem Zimt nach.

Nicht jeder Blended Scotch trägt die Handschrift seiner Macher so mutig und experimentell wie dieser Track 10. Es ist die Geschichte eines kalkulierten Risikos, bei dem die Grenzen der traditionellen Vermählung neu definiert wurden, um eine Brücke zwischen maritimem Rauch und einer tiefgreifenden, weinigen Süße zu schlagen.

Die Kunst des unorthodoxen Blending

Hinter Turntable Spirits stehen Gordon und Alasdair Stevenson, die mit dem Track 10 einen höchst ungewöhnlichen Weg einschlugen. Anstatt die Whiskys erst kurz vor der Abfüllung zu vereinen, wurde die Komposition aus fünf verschiedenen Destillerien bereits zwei Jahre vor der Flaschenfüllung vermählt. Dieser Blend, der unter anderem rauchigen Ledaig aus Sherry-Puncheons und eleganten Tamdhu umfasst, reifte anschließend für über 20 Monate in feinsten Moscatel-Barriques nach. Diese lange Zeit der gemeinsamen Reifung im Weinfass verleiht dem Whisky eine besondere Tiefe, die weit über herkömmliche Finishes hinausgeht.

Ein Wechselspiel aus Küstenrauch und braunem Zucker

In der Farbe an hellen Honig erinnernd, offenbart dieser Whisky bereits im Duft eine faszinierende Dualität. Maritime Akzente und der markante Rauch treffen auf die feine Süße von Zimtgebäck und reifen Gartenfrüchten. Am Gaumen entfaltet sich die namensgebende Note von braunem Zucker, die von Nuancen von Zitronentarte und Birne begleitet wird, während die kräftigen 52,5 % Vol. für eine charaktervolle Textur sorgen. Der Verzicht auf Kühlfiltrierung und Farbstoffe bewahrt dabei das volle, unverfälschte Aromenspektrum dieser limitierten Edition.

Ein Solist für anspruchsvolle Entdecker

Dieser Blend ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die das Spiel mit Kontrasten schätzen und die Komplexität eines gut strukturierten Raucharomas suchen. Das moderne, geometrische Design der Ausstattung unterstreicht den progressiven Charakter dieses Whiskys. Probieren Sie ihn am besten pur bei Zimmertemperatur, um die Entwicklung von der Tabakwürze hin zu den komplexen Orchard Fruits nachzuvollziehen, oder öffnen Sie das Bouquet mit wenigen Tropfen Wasser, um die süßen Gebäcknoten noch deutlicher hervorzuheben.

Whisky für die Wintermonate:

Stauning R.Y.E. trifft auf französische Finesse

Der Winter am Ringkøbing Fjord ist rau, still und frostig. Mit ihrem weltweit auf 5.000 Flaschen limitierten Winterdrop 2026 haben die dänischen Destillateure von Stauning daher einen Whisky geschaffen, der auch in der kalten Jahreszeit festliche Wärme spendet – mit Vanille, Orangenschale, gerösteter Eiche, reifen Kirschen und Gewürzen.

Eine sichere Wahl für unter dem Weihnachtsbaum: Der Stauning R.Y.E. Grand Danois ist ungewöhnlich genug für den erfahrenen Whisky-Liebhaber und zugleich zugänglich für den ungeübten Gaumen. Der Grund? Orangenlikörfässer verleihen Staunings gefeiertem R.Y.E. eine ausgeprägte zitrusartige Komplexität und Süße. Der Name „Grand Danois“ ist sowohl eine Anspielung auf das dänische Erbe von Stauning Whisky als auch auf die französische Herkunft der Fässer.

Stauning R.Y.E. Grand Danois Winterdrop 2026

Orange Liqueur Casks Finish

Danish Whisky

Alkoholgehalt: 40.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Kirschen und lebendige Orangenschalen verbinden sich mit einer weichen Vanillesüße. Ein Hauch von Zimt und dezente Holznuancen verleihen dem Bouquet eine ansprechende Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine harmonische Verbindung von süßer Vanille, fruchtigen Noten der Kirsche und würzigem Zimt. Feine Gewürzakzente und das Aroma von Eichenholz sorgen für eine strukturierte Komplexität.

Nachklang: Der Nachhall ist geprägt von verbleibender Orange und einer würzigen Zimtnote. Ein sanfter Holzakzent rundet das Erlebnis elegant ab.

Ein Erlebnis für die Sinne, das mit einer außergewöhnlichen Optik beginnt und die gemütliche Wärme eines nordischen Winters direkt ins Glas transportiert. Der Stauning Grand Danois Winter Drop ist eine Einladung, die Symbiose aus dänischer Geradlinigkeit und französischer Raffinesse zu entdecken.

Dänisches Terroir und das Erbe der Kupferkessel

In der dänischen Destillerie Stauning wird Handwerk als gelebtes Erbe verstanden. Die Basis für diesen besonderen Rye bildet 100 % bodengemälzter Roggen aus der Region, der in traditionellen, direkt befeuerten Kupferbrennblasen destilliert wird. Nach der ersten Reifephase in frischer amerikanischer Eiche (Virgin Oak) erhält dieser limitierte Whisky sein charakteristisches Profil durch ein Finish in französischen Orangenlikörfässern. Dieser Prozess verbindet die robuste Seele Jütlands mit der Eleganz französischer Destillationskunst.

Ein winterliches Bukett aus Zitrus und Gewürzen

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem einladenden, warmen Honigton. In der Nase entfaltet sich ein komplexes Zusammenspiel aus reifen Kirschen und feiner Orangenschale, unterlegt von süßer Vanille und einem Hauch Zimt. Am Gaumen zeigt sich die Textur des Non-Chill-Filtered Whiskys voll und unverfälscht: Die typische Würze des Roggens harmoniert präzise mit den fruchtigen Likörnoten und mündet in einen langanhaltenden, aromatischen Nachklang.

Ein kuratierter Genuss für kühle Abende

Dieser Whisky ist eine Empfehlung für Entdecker, die das Spiel mit Fass-Finishes und authentischen Rohstoffen schätzen. Das kunstvolle Etikett mit seinen organischen Motiven und die hochwertige Geschenkbox unterstreichen den besonderen Charakter dieser limitierten Edition. Wir empfehlen den Genuss pur bei Zimmertemperatur, um die feinen Nuancen der Orangenlikör-Veredelung vollständig zu erfassen und dem dänischen „Hygge“-Gefühl Raum zur Entfaltung zu geben.