Neu bei HaWe Bremen: Glen Scotia Classic Series No. 2 „the second unveiling“

Vor knapp einem Jahr kamen über den Importeur HaWe Bremen mit der Glen Scotia Classic Series No.1 fünf Einzelfassabfüllungen mit Heavily Peated bis Medium Peated Glen Scotia nach Deutschland (wir berichteten). Jetzt erscheint No. 2 der Serie, sie umfasst drei neue Bottlings. Alle Details der Glen Scotia Classic Series No. 2 „the second unveiling“ können Sie in der folgenden Info von HaWe Bremen erfahren:

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Neu: Glen Scotia Classic Series No. 2 „the second unveiling“ – Rare Peated Stocks – Campbeltown Single Casks Series

Gemeinsam mit Glen Scotia stellt die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft die zweite Ausgabe der Glen Scotia Classic Series vor. Die „Classic Series“ präsentiert besondere Single Cask Raritäten in ihrer gehobenen Premium Flasche, die nur zu besonderen Anlässen vergeben wird. Die Single Cask Serie repräsentiert den klassischen viktorianischen Stil mit seltenen Peated-Beständen und besonderen Fassreifungen der Glen Scotia Distillery.

Glen Scotia Single Cask 2016

First Fill Tawny Port Hogshead · Cask 1 of 3

56,2 % Vol.; UVP: 99,90 €

Glen Scotia Single Cask 2014

Heavily Peated · First Fill Bourbon Barrel · Cask 2 of 3

56,7 % Vol.; UVP: 104,90 €

Glen Scotia Single Cask 2015

First Fill PX 5-year Finish · Cask 3 of 3

54,0 % Vol.; UVP: 99,90 €

The Classic Series

Für die Classic Series selektierten Keeper of the Quaich Peter Greve und Geschäftsführer Stephan Ehmke besondere Raritäten hinter den berühmten blauen Türen der Glen Scotia Dunnage Warehouses. Entstanden ist eine exklusive Kollektion, die den charakteristischen historischen Campbeltown-Stil verkörpert und von der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft persönlich kuratiert wurde.

Die Classic Series No. 2 „the second unveiling“ vereint drei herausragende Einzelfassabfüllungen – darunter eine Heavily Peated Edition aus den raren, nur selten freigegebenen Torfbeständen der Brennerei. Glen Scotia produziert lediglich einen Monat im Jahr Peated Liquid, weshalb die getorften Editionen der Brennerei eine Rarität sind. Neben der Heavily Peated Editionen präsentieren wir zwei spannende Fassreifungen: Glen Scotia Vintage 2015 mit einer bemerkenswerten langen Veredelung von 5 Jahren in Pedro Ximénez-Fässern, sowie den Glen Scotia Vintage 2016 mit einem kräftigen 1st Fill Tawny Port Finish. Die hochwertige Premium-Design Flasche und das strahlend Blau der Geschenkpackung erinnern an die blauen Türen der Dunnage Warehouses. Alle drei Editionen wurden in ihrer natürlichen Farbe und ohne Kühlfiltrierung, sowie in natürlicher Fassstärke abgefüllt.

Unveil the rarest Treasure behind the blue doors of Campbeltown.

Die Besonderheiten auf einem Blick:

Single Cask Serie: Glen Scotia Classic Series

Glen Scotia Classic Series Teil zwei der Kollektion: 2 nd Unveiling

Motto: Unveil the rarest Treasure behind the blue doors of Campbeltown

Premium GS-Flasche und Premium Geschenkpackung

und Premium Geschenkpackung Rare Peated Bestände

Reifung: im Dunnage Warehouse der Brennerei

Fassstärke & natürliche Farbe

Spanndenes PLV

Glen Scotia – The prevailing Spirit of Campbeltown: