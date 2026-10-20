Serge verkostet: Talisker

Zwischen den Produktions-Jahren 1978 und 2012, sowie zwischen den Abfüllungs-Jahren 1993 und 2026 bewegen wir uns bei der heutigen Talisker Vertikal-Verkostung auf Whiskyfun. Nicht annähernd so weit auseinander liegen die Bewertungen, die Serge Valentin heute vergibt, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

Abfüllung Punkte