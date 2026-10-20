Serge verkostet: Talisker

Die Vertikal-Verkostung mit sieben Bottlings nimmt uns mit bis in das Jahr 1978 und wieder zurück in die Gegenwart
Zwischen den Produktions-Jahren 1978 und 2012, sowie zwischen den Abfüllungs-Jahren 1993 und 2026 bewegen wir uns bei der heutigen Talisker Vertikal-Verkostung auf Whiskyfun. Nicht annähernd so weit auseinander liegen die Bewertungen, die Serge Valentin heute vergibt, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:
Abfüllung
Punkte
Talisker 9 yo 2012/2022 (59.1%, Whisky Picnic Bar, refill hogshead, cask #HL18807, 209 bottles)
89
Old Skye 14 yo (56.8%, Decadent Drinks, Refill HHD + 1st fill Sherry Butt, 2026)
91
Talisker 15 yo 2010/2026 (59.7%, Douglas Laing for LMDW ‘Les Anthologistes’, hogshead, cask # 714514)
91
Talisker 15 yo (57.1%, OB for Thompson Bros., Dornoch Castle Whisky Club Exclusive, refill hogshead, second-fill Port finish, 250 bottles)
87
Talisker 15 yo 1978/1993 (56.4%, Cadenhead, Authentic Collection)
94
Talisker 15 yo 1979/1995 (63.6%, Cadenhead, Authentic Collection)
94
Talisker 32 yo 1993/2026 (58.4%, Ob, for Kirsch Import 50th Years, new charred American oak, 156 bottles)
92
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