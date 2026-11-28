Schon vor einiger Zeit haben wir darüber berichtet, dass die Highland-Brennerei Tomatin weltweit drei verschiedene Einzelfassabfüllungen zum Chinesischen Neuen Kahr der Feuerziege abfüllt – und eine davon aller Voraussicht nach auch in Deutschland erhältlich sein wird.

Und das ist jetzt der Fall: Importeur Kammer-Kirsch bringt diese Einzelfassabfüllung in den deutschen Handel, und worauf Sie sich als Whiskyliebhaber freuen dürfen, lesen Sie hier:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Tomatin feiert das chinesische Neujahr mit exklusivem Single Cask

Kammer-Kirsch bringt einen limitierten Single Cask Whisky der Highland Destillerie Tomatin nach Deutschland, der anlässlich des chinesischen Neujahrs 2027 erscheint. Dieses steht im Zeichen der Feuerziege, die im chinesischen Tierkreis für Wärme und Beständigkeit steht.

Tomatin Year of the Fire Goat wird aus einem charakteristischen Einzelfass des Jahrgangs 2013 kreiert und ist für die internationalen Märkte bestimmt. Er reifte in einem First Fill Oloroso Sherry Butt, dessen Einfluss seit Langem eine wichtige Rolle im Stil und Charakter der Tomatin Whiskys spielt.

Das mit Oloroso Sherry vorbelegte Fass stammt von der Küferei Juan Pino Tolerina in Jerez im Süden Spaniens und war mindestens 24 Monate lang mit Sherry befüllt. Dies entspricht Tomatins hohen Qualitätsansprüchen an die Fassauswahl und dem Anspruch, die Geschichte jedes einzelnen Fasses zu kennen, das in den Lagerhäusern der Destillerie zum Einsatz kommt.

Jamie Muir, Distillery Manager bei Tomatin, erklärt:

„Das chinesische Neujahr steht für gemeinsame, besondere Momente mit den Menschen, die uns nahestehen. Das ist etwas, das wir bei Tomatin gut kennen, denn die Menschen, mit denen wir täglich zusammenarbeiten, sind zugleich unsere Nachbarn. Das Jahr der Feuerziege steht für Wärme, Beständigkeit und Gemeinschaft. Diese Werte spiegeln das Leben in unserer Destillerie und das Miteinander unseres Teams wider, das hier zu Hause ist.“

Die Verpackung ziert ein goldener Ziegenkopf in einem eleganten Kreis, der Wohlstand und das Gemeinschaftsgefühl symbolisiert, das im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr steht.

Die vollmundige Abfüllung zeigt in der Nase süße Aromen von Golden Syrup, Honigwaben und Rosinen. Am Gaumen entfalten sich malzige Noten, die von Trockenfrüchten und Gewürzen begleitet werden. Der lange Nachklang wird von anhaltenden Aromen von Trockenfrüchten geprägt.

Die internationale Abfüllung Tomatin Year of the Fire Goat 2027 wird mit 58,1 % vol. abgefüllt und ist auf 667 Flaschen limitiert. Die Abfüllung ist weder kühlfiltriert noch gefärbt und ist ab sofort bei ausgewählten Whiskyfachhändlern zu einem UVP von 100 € erhältlich.

Über die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH – Craft Distillers seit 1909

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ist eine in Süddeutschland ansässige Obstbrennerei, die ihr eigenes Sortiment überwiegend im Fachgroßhandel, im Facheinzelhandel und in ausgesuchten LEH-Outlets anbietet. Seit 1990 ist das Unternehmen auch im Import von hochwertigen Spirituosen in Deutschland aktiv. Zu den weltweit bekannten Marken gehören u. a. erlesene Whiskys von Arran, Tomatin, Spey, Kingsbarns, Ardgowan, Pōkeno, Fercullen und M&H. Das vielfältige Sortiment im Importbereich wird durch Rums von Black Tears, Tanduay und Come Hell or High Water sowie dem Cremelikör Five Farms, Tequila Rose, Bonollo Grappa und dem polnischen Wyborowa Vodka ergänzt.

Im Bereich der Obstbrände hat sich das Unternehmen aufgrund seiner Historie auf Kirschwasser konzentriert. Neben Kirschbränden haben auch verschiedene andere Obstbrände, wie z.B. Trester Brand, bei Spirituosen Wettbewerben höchste Auszeichnungen erhalten. Erweitert wird das Portfolio durch die Black Forest Serie mit Black Forest Dry Gin, Black Forest Rothaus Whisky sowie Black Forest app, einem Zusammenspiel aus Apfelbrand und Botanicals. Weitere eigene Destillate wie Black Forêt Malt Whisky oder Blacky Deutscher Whisky runden das vielfach prämierte Portfolio der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ab.