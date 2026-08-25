Serge verkostet: Tomatin en masse II

Wie angekündigt erscheint heute auf Whiskyfun der zweite Teil der ausgiebigen, intensiven und umfangreichen Tomatin-Verkostung. Die acht Abfüllungen der Session heute sind erst einmal der Abschluss. Im Whiskyfun-Hauptquartier warten jedoch wohl noch weitere Bottlings dieser Highland-Destillerie auf ihre Verkostung. So können wir zukünftig eine weitere Tomatin-Session erwarten, hier erst einmal die Kandidaten und ihre Benotungen der heutigen:

Abfüllung Punkte