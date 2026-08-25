HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Tomatin en masse II

Die acht weiteren Abfüllungen in der heutigen Session bilden den Abschluss der ausgiebigen Tomatin-Verkostung - vorerst

Wie angekündigt erscheint heute auf Whiskyfun der zweite Teil der ausgiebigen, intensiven und umfangreichen Tomatin-Verkostung. Die acht Abfüllungen der Session heute sind erst einmal der Abschluss. Im Whiskyfun-Hauptquartier warten jedoch wohl noch weitere Bottlings dieser Highland-Destillerie auf ihre Verkostung. So können wir zukünftig eine weitere Tomatin-Session erwarten, hier erst einmal die Kandidaten und ihre Benotungen der heutigen:

AbfüllungPunkte

Tomatin 8 yo 2015/2023 (46%, James Eadie, Small Batch, recharred and 1st fill bourbon hogsheads, casks # 300055, 300612, 300617, 1205 bottles)85 
Tomatin 2004/2023 (55.8%, OB, for Charles Hoffer, Switzerland, bourbon barrel, cask #40258, 248 bottles)87
Tomatin 7 yo 2016/2024 (59.4%, Cut Your Wolfe Loose, hogshead, 262 bottles)85
Tomatin 29 yo 1994/2023 (49.5%, Whisky Sponge, refill sherry hogshead, 190 bottles)88
Secret Highland 42 yo 1978/2023 (43.6%, The Roots & The Antelope, refill sherry butt, cask # T30154, 221 bottles)90
Tomatin 10 yo 2014/2025 (53%, Decadent Drams, 2nd fill oloroso hogshead, 285 bottles)87
Tomatin 13 yo 2012/2025 (58%, OB, for Singapore 60th Anniversary, matured in cabernet sauvignon barrique, cask #43854, 278 bottles)85
Strathdearn ‘Fruity & Spicy’ (44.5%, Murray McDavid, Cask Craft Series, oloroso sherry finish, 2022)84
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