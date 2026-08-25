Serge verkostet: Tomatin en masse II

Die acht weiteren Abfüllungen in der heutigen Session bilden den Abschluss der ausgiebigen Tomatin-Verkostung - vorerst
Wie angekündigt erscheint heute auf Whiskyfun der zweite Teil der ausgiebigen, intensiven und umfangreichen Tomatin-Verkostung. Die acht Abfüllungen der Session heute sind erst einmal der Abschluss. Im Whiskyfun-Hauptquartier warten jedoch wohl noch weitere Bottlings dieser Highland-Destillerie auf ihre Verkostung. So können wir zukünftig eine weitere Tomatin-Session erwarten, hier erst einmal die Kandidaten und ihre Benotungen der heutigen:
Abfüllung
Punkte
Tomatin 8 yo 2015/2023 (46%, James Eadie, Small Batch, recharred and 1st fill bourbon hogsheads, casks # 300055, 300612, 300617, 1205 bottles)
85
Tomatin 2004/2023 (55.8%, OB, for Charles Hoffer, Switzerland, bourbon barrel, cask #40258, 248 bottles)
87
Tomatin 7 yo 2016/2024 (59.4%, Cut Your Wolfe Loose, hogshead, 262 bottles)