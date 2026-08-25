Lark setzt in Europa auf Direktvertrieb an Endkunden

Die in Tasmanien ansässige Lark Distilling Co. baut den Direktvertrieb an ihre europäischen Kunden, und arbeitet hierfür mit Bemakers zusammen. Das dänische Unternehmen ist seit November 2024 bereits Partner der oberbayerischen Slyrs Destillerie (wir berichteten). Über einen neuen Online-Shop werden nun die „Signature Collection“ und die „Classic Collection“ von Lark den Kunden in Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Schweden und der Schweiz zum Kauf angeboten. Nach dem Start in diesen ersten sieben Ländern „schrittweise weitere Märkte zu erschließen“.

Lark’s head of commerce Kam Blight sagte hierzu:

“Europe is a key growth market for Lark, and partnering with Bemakers gives us the local expertise and infrastructure to scale effectively across the region. By bringing our products closer to customers through localised fulfilment and tailored shopping experiences, we’re removing barriers to purchase and unlocking existing demand.