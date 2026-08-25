Sazerac gibt Übernahme der Garrard County Distillery bekannt

Die Übernahme der in Kentucky beheimatete Garrard County Distillery durch Sazerac, die zuvor bereits öffentlich wurde, ist am 21. August auch von Sazerac bekannt gegeben worden. Und gleichzeitig stellt das Unternehmen auch seine Pläne mit der Brennerei dar. Die Garrard County Distillery gehört nun zum Sazerac-Netzwerk, zu dem bereits die Brennereien Buffalo Trace, Barton 1792 und The Glenmore gehören. Dadurch erhöht Sazerac seine Destillationskapazitäten in Kentucky, und wird so dann auch seinen Produktionsbedarf decken können. Das Unternehmen plant, zunächst zusätzliches Personal einzustellen und die Belegschaft im Laufe der Zeit weiter zu vergrößern. Die Garrard County Distillery wurde 2024 eröffnet und erstreckt sich über ein Gelände von rund 85 Hektar. Sie umfasst zwei Column Stills sowie zwei Fasslagerhäuser mit einer Fläche von jeweils ca. 1.860 Quadratmeter.

In den letzten Jahren investierte Sazerac massiv in seine Bourbon Destillerie und seine Kapazitäten. Im Januar 2025 schloss das Unternehmen unter anderem ein auf zehn Jahre angelegtes und 1,2 Milliarden US-Dollar schweres Erweiterungsprojekt der Buffalo Trace Distillery ab. Für 1 Milliarde US-Dollar entstanden in Campbellsville im Taylor County, Kentucky, zusätzlich noch neue Lagerhallen (wir berichten). Zusätzlich bemühte sich Sazerac um eine Übernahme von Brown Forman, der Brown Forman eine Absage erteilt hat (wir berichteten).