Neu von The Caskhound: True Friends – Chapter 11: Bowmore

Das neuste Kapitel seiner Reihe True Friends – es ist mittlerweile schon das elfte – stellt heute The Cask Hound vor. Tilo Schnabel wählte hierfür einen Islay Malt der Bowmore Distillery aus, der 15 Jahre in einem Refill Ex-Bourbon Cask reifen durfte.

Erhältlich ist True Friends – Chapter 11: Bowmore exklusiv im Webshop von The Caskhound sowie bei Whisky.de und DeinWhisky.de. Alle Details gibt es wie gewohnt hier:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

„ISLAY SHENANIGANS“: Tropenfrucht, Meeresbrise, Torfrauch – dieser 15-jährige Bowmore bringt Abwechslung ins Glas!

Ein unabhängiger BOWMORE mit 15 Jahren auf dem Buckel? Den lässt man nicht einfach vorbeiziehen! Für das nächste Kapitel seiner TRUE FRIENDS-Reihe hat Tilo Schnabel alias THE CASKHOUND einen raren Islay-Schatz an Land gezogen, der seine komplette Reifezeit in einem Refill Ex-Bourbon Cask verbracht hat. Das Ergebnis: wunderbar maritim, herrlich fruchtig und mit genau der richtigen Portion Torfrauch. Ab sofort gibt’s den guten Stoff exklusiv im Webshop von THE CASKHOUND sowie bei WHISKY.DE und DEINWHISKY.DE.

Und was passiert, wenn Ananas und Mango auf Meeresbrise und Torfrauch treffen? ISLAY SHENANIGANS! Auf dem Label haben jedenfalls schon zwei Einhörner ihre Drams in der Hand und sämtliche guten Vorsätze über Bord geworfen. Schottlands Wappentiere außer Rand und Band, tropisch-maritime Vibes im Glas – beste Voraussetzungen für gepflegte Eskalation! Slàinte!

BOWMORE: Rarer Stoff von der ‚Queen of the Hebrides‘

Einen Single Cask BOWMORE mit 15 Jahren Reife auf der Uhr bekommt man als Independent Bottler nicht jeden Tag vor die Flinte. Umso schöner, dass Spürnase Tilo ein Fass erwischt hat, bei dem sich das Holz vornehm zurückhält und dem Destillat die Bühne überlässt. Genau dafür ist die Vollreifung im Refill Ex-Bourbon Cask wie gemacht.

Nach 15 Jahren zeigt sich unser Islay Malt reif, maritim und fruchtbetont, mit feiner Mineralität und einem Rauch, der präsent ist, aber nicht in den Vordergrund drängelt. Die lange Reifezeit hat ihm Tiefe und Balance mitgegeben, während das ehemalige Bourbon Fass dem typischen BOWMORE-Charakter genügend Raum lässt. So treffen bei angenehmen 53,2 % Vol. Frucht, Küste und sanfter Torfrauch ganz entspannt aufeinander. Ein charaktervoller BOWMORE mit viel Destillerie-DNA – lebendig, lässig und mit ordentlich Insel-Flair.

TRUE FRIENDS – Chapter 11: BOWMORE

Islay Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre alt (2011/2026) • 53,2 % ABV Natural Cask Strength

Fully matured in a Refill Ex-Bourbon Cask

Auflage 274 Flaschen (0,7 l) à 99,90 Euro (UVP)

Nose: Erst mal ordentlich Islay-Küste: salzige Meeresluft, ein Hauch Seetang, sanfter Torfrauch. Dann Frucht: Ananas, reife Mango, dazu Zitrone und eine feine Limettenzeste. Heller Honig und ein Schimmer Vanille runden das Ganze ab. Mit etwas Zeit zeigen sich gelber Apfel und eine mineralische Note, fast wie nasse Steine am Strand, dazu eine leichte malzige Süße wie frisches Gerstenbrot.

Palate: Der Bowmore startet kräftig, aber erstaunlich geschmeidig. Der Antritt ist saftig und maritim-salzig, mit einem Zug Salzlake. Tropische Frucht zieht direkt mit – Papaya, Mango, Ananas – kurz darauf Zitrus: Grapefruit, ein Spritzer Limette. Der Rauch ist würzig, sehr dezent, und trägt die Frucht, statt sie zu überstimmen. Mit etwas Zeit kommt eine leicht ölige Textur ins Spiel, begleitet von weißem Pfeffer, einem Hauch Menthol und einer feinen malzigen Würze, die die Fassstärke gut abfedert.

Finish: Schön lang und eher trocken. Salz bleibt hängen, dazu Zitronenschale und eine feine mineralische Note. Ein letztes Aufflackern von Rauch und Asche, bevor sich ganz am Ende die Süße verabschiedet – ein kleines Echo aus tropischer Frucht.

Fazit: Ein maritimer Bowmore mit tropischem Kick — leise rauchig, lange nachhallend.

Bei so viel Charakter braucht’s keine Kosmetik: natürliche Fassstärke, keine Farbe, keine Kühlfiltrierung – mehr BOWMORE geht nicht.

Eine Liste unserer ausgewählten Handelspartner finden Sie ebenfalls unter www.thecaskhound.de – oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachrichten zu neuen Bottlings zu verpassen.