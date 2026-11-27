Deutschland ist ein Whiskyland – die Zahl der Whiskybrennereien hierzulande übertrifft bereits jene in Schottland, zumindest, wenn man die Destillerien mitzählt, die AUCH Whisky erzeugen (reine Whiskybrennereien sind es natürlich nach wie vor deutlich weniger).

Eine der Brennereien, die neben anderen Spirtuosen auch Whisky erzeugt, ist seit kurzem auch Nicolai & Sohn in Erfurt. Zur Tarona gab es den ersten Whisky von dort, und unser freier Mitarbeiter Jannes Schliephorst ist beim Besuch der Messe auf diesen aufmerksam geworden. Kurzerhand hat er sich vorgenommen, für uns Nicolai & Sohn in Erfurt zu besuchen. Den nachfolgenden Bericht (auch alle Bilder sind von ihm) hat er Ihnen und uns von diesem Besuch mitgebracht:

Gastartikel Autor: Jannes Schliephorst

Deutscher Whisky: Zu Besuch bei Nicolai & Sohn – Kunst trifft auf Whiskyhandwerk

Whisky aus der Landeshauptstadt Erfurt! Als Whiskyenthusiast und gebürtiger Thüringer warte ich schon seit einiger Zeit gespannt auf dieses Produkt. Auf der TARONA, der jährlichen Erfurter Whiskymesse, sind Nicolai & Sohn schon seit einigen Jahren anzutreffen. Bisher jedoch ohne eigenen Whisky. Stattdessen gab es neben Gin, Kräuterlikör und Obstbrand, den New Make der Destillerie. So konnten die Besucher einen Vorgeschmack auf das kommende Produkt erhalten. Dieses Frühjahr war es allerdings so weit. Der erste Whisky – die Tarona 2026 Port Edition – wurde auf der Messe im Erfurter Kaisersaal vorgestellt. 40 Monate durfte der Whisky in First Fill White Port Fässern reifen, bevor er in Fassstärke mit 56,5% Vol. in die Flaschen kam. Ein interessanter Auftakt für die erste Abfüllung einer noch sehr jungen Brennerei. So interessant, dass ein Besuch der Destillerie für mich feststand.

Die Brennerei Nicolai & Sohn ist Teil des Kulturstandort Zughafen, welcher fußläufig vom Erfurter Hauptbahnhof erreichbar ist. Hier, in einer ehemaligen Lagerhalle aus rotem Backstein, durfte ich am 07.11.2026 an der sogenannten Tour Classic teilnehmen. Diese besteht aus einem kleinen Rundgang durch die offene Produktionshalle und einem Tasting. Vor Ort begrüßte Thomas Nicolai die Teilnehmer und begann zu erklären, wie die Idee zur Whisky-Brennerei in Erfurt entstand…

Der Gründer ist nämlich seit jeher als Künstler tätig und suchte eine neue Art und Weise, einem Publikum das Thema Kunst näherzubringen. Diese Möglichkeit eröffnete ihm die Welt der Spirituosen, da diese hauptsächlich durch ihren Geruch und Geschmack wahrgenommen werden und nicht nur durchs Auge. Kunst für den Gaumen also.

Mit diesem Ansatz gründete er zusammen mit seinem Sohn Leopold Schwarze im Jahr 2018 offiziell die Whisky-Brennerei Nicolai & Sohn. Leopold Schwarze betreut den Vertrieb und den Markenauftritt des Unternehmens. Währenddessen ist Thomas Nicolai für die Produktion und Instandhaltung zuständig. Die hierfür notwendigen Kenntnisse erarbeitete er sich autodidaktisch und über verschiedene Lehrgänge. Der Anspruch der beiden ist die Verwendung regionaler Zutaten und eine Neuinterpretation bekannter Produkte. Dazu tüftelten die beiden bis 2020 an der Rezeptur für ihren ersten Gin. Während dieser als erstes Produkt in den Verkauf ging, liefen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für das spätere Kernprodukt, einem Single Malt Whisky. Im Jahr 2022 war es dann so weit. Die Whiskyproduktion startete und der erste New Make konnte in Fässer gefüllt werden.

Für ihren Erfurter Single Malt Whisky bezieht Nicolai & Sohn neben regionaler Gerste aus den Erfurter Malzwerken auch Spezialmalze von Weyermann. Diese werden in einem 1.250 Liter Bottich gemaischt. Anschließend wird die Maische auf drei Washbacks à 500 Liter verteilt und darf für 4-5 Tage fermentieren (96h – 120h). Der übrige Treber wird an Bauern aus dem Thüringer Umland abgegeben.

Auf einer 400 Liter Pot Still wird der Wash zweifach gebrannt, zunächst auf 30% und später auf 62% Alkoholvolumen. Das Ziel dieses vergleichsweise niedrigen Brennvorgangs ist nach eigenen Angaben ein robusterer Spirit. Mit 58% gelangt der New Make im Anschluss ins Fass und wird in der Produktionshalle gelagert. Für die Reifung verwendet die Brennerei neben Ex-Bourbon-, auch Sherry-, Portwein- und Madeira-Fässer. Mit Portwein-Fässern harmonieren die leichten Kirschtöne des New Makes bisher allerdings am besten, so Nicolai. Die Pläne für die einzelnen Produktionselemente hat der Gründer selbst erstellt und von Metallbauern in Slowenien umsetzen lassen. Der Aufbau erfolgte vor Ort in Erfurt.

Im Tasting, welches an den Rundgang anschloss, stellte der Gründer die Produkte der Brennerei nochmal genauer vor. Aktuell besteht das Portfolio aus zwei Arten Gin und einem Barrel-Aged Gin. Ein Kräuterlikör in zwei unterschiedlichen Trinkstärken und ein Obstbrand in kleineren Auflagen ergänzen dieses Angebot. New Make in Produktions- und Trinkstärke, sowie dem aktuell ersten Whisky runden die Produktpalette ab. Mir persönlich gefiel der New Make ausgesprochen gut!

Der Kräuterlikör namens Krume, wird einmal im Jahr mit Kräutern aus dem Erfurter Umland produziert. Laut eigener Angabe ist jener aber eher ein Nischenprodukt. Die Idee für den Obstbrand kam Leopald Schwarze in den letzten Jahren. Im Rahmen eines Community-Projekts können Familien aus dem Umland, welche sich beteiligen wollen, ihr übriges Obst aus den Gärten zu Nicolai & Sohn bringen. Im Austausch erhalten diese dafür einen Verzehrgutschein. Das Spannende daran ist, dass auf dem Etikett genau erkennbar ist, welches Obst zu welchen Anteilen verwendet wurde.

Neben dem Verkauf ihrer Spirituosen bietet Nicolai & Sohn auch verschiedene Tastings, Workshops und Firmenfeiern an. Zudem haben Privatkunden die Möglichkeit ganze Fässer zu erwerben und vor Ort reifen zu lassen. Für die kommende Weihnachtszeit hat die Brennerei einen Pop-Up Store in der Erfurter Innenstadt eingerichtet, in welchem man alle Produkte probieren kann.

In zwei Jahren möchte die Brennerei eine Whisky Core-Range etablieren, worunter auch ein getorfter Single Malt sein soll. Bis dahin erscheinen limitierte Abfüllungen, wie die diesjährige Tarona 2026 Port Edition und ganz neu die Triple Cask Edition 2026, bestehend aus zwei Ex-Bourbon- und einem Port-Fass (46,7% Vol.). Weitere Informationen rund um die Produkte oder Angebote der Brennerei finden Sie über die unten aufgeführten Links.

[Nicolai & Sohn GmbH | Zum Güterbahnhof 20, 99085 Erfurt | https://nicolaiundsohn.de/ | zum neusten Release: https://nicolaiundsohn.de/produkt/single-malt-whisky-triple-cask-2027/]



