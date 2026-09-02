Es tut sich was in der deutschen Whiskyszene: Nicolai & Sohn, die Brennerei aus Erfurt, hat den ersten Whisky aus Erfurt überhaupt gebrannt und gereift. Der Nicolai & Sohn Single Malt Whisky ist das Ergebnis einer langen, zum Teil autodidaktischen Reise, die über Gin, Liköre und fassgereifte Spirituosen hin zur Königsklasse führte: Dem Single Malt Whisky, in Pot Stills gebrannt.

Mit der nachfolgenden Presseinfo stellen Nicolai & Sohn sich, die Brennerei und den Nicolai & Sohn Single Malt Whisky vor – einen Link auf die Bestellmöglichkeit für den ersten Whisky aus Erfurt überhaupt finden Sie dort ebenso.

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Der erste Erfurter Whisky ist da: Nicolai & Sohn Single Malt Whisky

Nicolai & Sohn ist eine familiengeführte Handwerksbrennerei aus Erfurt, die sich auf puristische und handwerklich hergestellte Spirituosen konzentriert.

Im Mittelpunkt steht ein möglichst ehrlicher Umgang mit dem Produkt: keine überladene Inszenierung, sondern der Fokus auf Rohstoffe, Destillation, Fassreifung und den tatsächlichen Charakter der Spirituose.

Whisky spielte dabei bereits seit der Entstehung von Nicolai & Sohn eine zentrale Rolle. Die Brennerei wurde von Beginn an auch mit dem langfristigen Ziel aufgebaut, eines Tages einen eigenen Whisky aus Erfurt zu produzieren. Genau deshalb fiel die bewusste Entscheidung für das Pot-Still-Verfahren und damit für eine traditionelle, diskontinuierliche Art der Destillation.

Ein großer Teil des Wissens innerhalb der Brennerei wurde über Jahre autodidaktisch aufgebaut und praktisch weiterentwickelt. Rezepturen, Destillationsabläufe und Fassprojekte entstanden nicht nach einem starren industriellen Schema, sondern auf Basis von Erfahrung, Beobachtung und kontinuierlicher Anpassung.

Das Pot-Still-Verfahren ermöglicht es, jeden Brennvorgang individuell zu begleiten und gezielt Einfluss auf die Trennung der einzelnen Destillationsfraktionen zu nehmen. Für Nicolai & Sohn ist genau dieser direkte Umgang mit dem Destillat ein wesentlicher Bestandteil des eigenen handwerklichen Anspruchs.

Die Philosophie der Brennerei lässt sich entsprechend einfach zusammenfassen: so puristisch wie möglich und so handwerklich wie nötig, um den Charakter des Destillats in den Mittelpunkt zu stellen.

Gin, Kräuterliköre und erste fassgereifte Spirituosen waren dabei wichtige Stationen auf dem Weg zum ursprünglichen Ziel.

Nun ist es endlich so weit: Nach Jahren des Destillierens, Lernens und Wartens präsentiert Nicolai & Sohn mit dem Nicolai & Sohn Single Malt Whisky erstmals den Whisky, auf den die Brennerei seit ihrer Gründung hingearbeitet hat – und zugleich den ersten Whisky aus Erfurt.

Name: Nicolai & Sohn Single Malt Whisky

Brennerei: Nicolai & Sohn, Erfurt

Besonderheit: Erster Whisky aus Erfurt

Whiskytyp: Single Malt Whisky

Reifung: 3 Jahre und 5 Monate

Fass: Weißes Portweinfass 225l

Alkoholgehalt: 56,5 % Vol.

Flaschengröße: 0,5 Liter

Abgefüllt: März 2026

Premiere: Tarona Whiskymesse

Gesamtauflage: 415 Flaschen

Noch verfügbar: ca. 100 Flaschen

Preis: 69,90 Euro

Link: Nicolai & Sohn 1. Erfurter Whisky

Damit schließt sich für Nicolai & Sohn ein Kreis: Aus einer Idee, die bereits bei der Entstehung der Brennerei im Mittelpunkt stand, ist nach Jahren praktischer Arbeit erstmals ein eigener Single Malt Whisky geworden.