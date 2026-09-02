The Rare Cask Club, gegründet von Dirk Müller (vielen auch als Finanzexperte bekannt) aus Leidenschaft und als Communityprojekt, hat nun die dritte Abfüllung im Rahmen der „The Limited Whisky Collection“ herausgebracht. Es handelt sich dabei um einen Highland Park 22yo aus dem Einzelfass, das von Dirk Müller gemeinsam mit den Whiskyexperten Dr. Heinz Weinberger und Tim Scholl ausgewählt wurde.

Auch wenn die Abfüllung zunächst wie immer den Clubmitgliedern vorbehalten ist (Verkaufsstart am 13. September), ist sie danach dennoch frei verfügbar – und zwar ab 20. September im Onlineshop.

Hier die Fakten und Eindrücke zum Highland Park 22yo:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Exklusive Highland-Park-Einzelfassabfüllung: The Rare Cask Club präsentiert „The Limited Whisky Collection #3“

22 Jahre gereifter Highland Park Single Malt von den Orkney-Inseln in streng limitierter Auflage von 210 Flaschen

Reilingen, September 2026 – Mit nur 210 Flaschen präsentiert der The Rare Cask Club, das exklusive Community-Programm der The Rare Cask Company, eine 22 Jahre gereifte Einzelfassabfüllung: einen Highland Park Single Malt Whisky von den schottischen Orkney-Inseln. Die dritte Edition der „The Limited Whisky Collection“ führt die Fassphilosophie des Unternehmens konsequent fort und verbindet lange Reifezeit mit einem eigenständigen und vielschichtigen Whiskyprofil.

Ihren Ursprung hat die The Rare Cask Company im Pure Malt Whisky „Sherishòr“, der im spanischen Jerez nach dem traditionellen Solera-Verfahren reift. Er steht sinnbildlich für die Unternehmensphilosophie: das Zusammenspiel aus handwerklichem Können, Reifekompetenz und einem ausgeprägten Gespür für charakterstarke Spirituosen. Genau diese Haltung mündete in die heutige Ausrichtung auf streng limitierte, mit größter Sorgfalt ausgewählte Einzelfassabfüllungen, wie diese Highland-Park-Rarität eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Highland Park zählt zu den traditionsreichen Whiskydestillerien Schottlands und ist auf den Orkney-Inseln im hohen Norden des Landes beheimatet. Das maritime Klima und die Verwendung von heimischem Torf zum Darren des Gerstenmalzes prägen den Stil der Destillerie. Der im Jahr 2002 destillierte Single Malt reifte über 22 Jahre in einem Ex-Bourbonfass und wurde anschließend mit 52,3 % vol. abgefüllt – weder gefärbt noch kühlgefiltert.

Im Glas zeigt sich der Highland Park 22 Jahre in leuchtendem Bernstein. In der Nase verbinden sich zarter Torfrauch und Heidekraut mit reifen Fruchtnoten, feinem Karamell und würzigen Eichenholznuancen. Am Gaumen präsentiert er sich cremig und vollmundig, mit harmonischer Frucht, sanftem Rauch und dunkler Schokolade. Das samtig-lange Finish wird von Honig, Frucht, würziger Eiche und einem eleganten, zart-rauchigen Nachhall geprägt.

Die Auswahl dieser Abfüllung erfolgte erneut durch das Team um Gründer und Geschäftsführer Dirk Müller, gemeinsam mit den in der Branche geschätzten Experten Dr. Heinz Weinberger und Tim Scholl.

„Dieses Fass hat uns von der ersten Nase an überzeugt. Die Verbindung aus reifer Frucht, sanftem Torfrauch und würzigen Holznoten verleiht ihm eine besondere Tiefe und Balance. Genau diese eigenständige Entwicklung über viele Jahre hinweg macht für uns den Reiz aus, den wir in unseren Einzelfassabfüllungen suchen“

, so Dirk Müller.

Die Abfüllung erscheint – wie alle Veröffentlichungen der The Rare Cask Company – zunächst exklusiv für Mitglieder des The Rare Cask Clubs. Getreu dem Leitmotiv „For Friends and Family“ verbindet das Unternehmen die Exklusivität limitierter Abfüllungen mit einem aktiven Community-Gedanken und ermöglicht seinen Mitgliedern einen frühzeitigen Zugang zu neuen Editionen.

Der Verkaufsstart erfolgt am 13. September 2026 über den Newsletter des The Rare Cask Clubs. Mitglieder können die Abfüllung zum Vorzugspreis von 169,00 Euro erwerben und erhalten damit einen Preisvorteil von 20,00 Euro pro 0,7-Liter-Flasche. Verbleibende Flaschen sind ab dem 20. September 2026 zum regulären Preis von 189,00 Euro im Onlineshop erhältlich.

Ergänzend wird ein Bundle angeboten, das neben der Flasche ein 2-cl-Verkostungssample umfasst. Dieses Bundle ist für Clubmitglieder zum Preis von 176,00 Euro erhältlich und wird anschließend für 196,00 Euro angeboten.