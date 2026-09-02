Wenn der Name Programm ist, dann dürfen wir uns auf den Dailuaine 15yo, den Markus & Frank von Lecker Whisky auf den beiden nächsten Whiskymessen in Berlin vorstellen, sehr freuen. Die Reifung in einem Bourbon Hogshead verspricht viel Destilleriecharakter und die typischen vanilligen Noten – dazu bietet er Aromen von Haselnuss und Mandel sowie zitronige Anklänge.

Mehr über die neue Abfüllung von Lecker Whisky nachfolgend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Ein neuer Lecker Whisky aus Berlin: Dailuaine 15Y

Eine Whisky-Distillery aus dem DIAGEO Portfolio, die nicht so häufig unabhängig und in Fassstärke abgefüllt wird.

Auf den kommenden Berliner Whisky-Messen, dem Köpenicker Whiskyfest (04./05.09.) und dem Whiskyherbst im Charlottenburger Schloss (11./12.09.) stellen Markus und Frank von Lecker Whisky ihre neueste Abfüllung vor.

Der neue Lecker Whisky hat sich über 15 Jahre Zeit genommen, um in einem Bourbon Hogshead zur vollen Reife zu gelangen. Markus sagt über den Neuen:

„Das ist ein wundervoller runder und ausgewogener Speysider“.

„Das ist ein echter Klassiker: Der wird vielen schmecken“,

meint Frank und ergänzt:

„Wir stellen den Dailuaine in unserem Tasting am 5. September um 20 Uhr auf dem Whiskyfest in Köpenick vor und hoffen auf viele Gäste.“

Ein kleiner Kreis konnte den neuen Lecker Whisky schon vorab probieren und die Tasting-Notes klingen vielversprechend:

Ein deutliches Karamell-Aroma wird von weiteren Bourbonfass-Noten wie Vanille und Honig ergänzt. Die intensive Reifung hat gut eingebundene Mandel- und Haselnussnoten hervorgebracht. Und dann schimmern da noch leichte Anklänge an Orange und Zitrone durch. Wasser benötigt der Dailuaine übrigens nicht, denn sein fassstarker Alkoholgehalt von 52,2 % ist wunderbar eingebunden und gefährlich leicht zu genießen. Tasting Notes Dialuaine 15yo

Auf den beiden Whiskymessen ist Lecker Whisky am Stand vom Whiskyhain vertreten. Dort trifft man Markus & Frank persönlich und kann alle ihre Abfüllungen – natürlich auch den brandneuen Dailuaine – probieren und zum Messepreis von 69 € kaufen. Nach den Messen gibt es die neue Abfüllung, wie immer, im Partnershop Whiskyhain und im Online-Shop von Lecker Whisky.