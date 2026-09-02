Mit Marian Krause hat sich Pernod Ricard Deutschland einen anerkannten Experten aus der Barszene für die Betreuung seiner Dark Spirits geholt, um seit 1. August für den Konzern als Advocacy & Community Manager zu fungieren. auf der Whisky-Seite sind diese Dark Spirits bei Pernod Ricard Marken wie The Glenlivet, Aberlour, Scapa, Chivas Regal oder Ballantine’s, bei irischem Whiskey unter anderem Jameson, Redbreast und Powers.

Im nachfolgenden Artikel stellt Pernod Ricard Deutschland Marian Krause näher vor – und wir gratulieren Marian ganz herzlich zu seiner neuen Aufgabe!

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Marian Krause wird Advocacy & Community Manager Dark Spirits bei Pernod Ricard Deutschland

Seit dem 1. August 2026 verstärkt Marian Krause Pernod Ricard Deutschland als Advocacy & Community Manager Dark Spirits. In seiner neuen Funktion wird der mehrfach ausgezeichnete Bartender und langjährige Branchenexperte künftig die Weiterentwicklung von Advocacy-, Community- und Education-Aktivitäten für das Dark Spirits Portfolio des Unternehmens verantworten.

Mit Marian Krause gewinnt Pernod Ricard Deutschland eine in der deutschen Bar- und Hospitality-Szene etablierte Persönlichkeit. Der gelernte Hotelfachmann verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der gehobenen Gastronomie, Eventkultur und Markenentwicklung. In seiner bisherigen Laufbahn war er unter anderem als Geschäftsführer der Kölner The Grid Bar sowie eines Beratungsunternehmens für die Hospitality-Branche tätig. Seine fachliche Expertise wurde bereits bei zahlreichen Bartender Competitions ausgezeichnet. So gewann er unter anderem die Havana Club Bartender Competition Academia del Ron und belegte den dritten Platz beim internationalen Havana Club Cocktail Grand Prix auf Kuba.

Mit seiner Kombination aus fundierter Branchenkenntnis, langjähriger Praxiserfahrung und seiner Leidenschaft für Markenerlebnisse wird er maßgeblich dazu beitragen, die Position von Pernod Ricard Deutschland als starken Partner der Whisky- und Hospitality-Szene weiter auszubauen. Dabei wird er die Entwicklung von Advocacy- und Education-Formaten vorantreiben und die Umsetzung außergewöhnlicher Markenaktivierungen für das Dark Spirits Portfolio des Unternehmens realisieren. Darüber hinaus wird er die Präsenz der Marken auf Fachmessen und Branchenveranstaltungen stärken sowie Brand Home Trips hosten.

Marian Krause:

„Diese Position vereint genau die Themen, die mich seit vielen Jahren begeistern: hochwertige Spirituosen, innovative Hospitality-Konzepte und die Arbeit mit Communities. Die Möglichkeit, eines der spannendsten Dark Spirits Portfolios der Branche gemeinsam mit unseren Partnern und Communities erlebbar zu machen, fühlt sich daher wie der perfekte nächste Schritt für mich an. Ich freue mich darauf, neue Formate zu entwickeln, Menschen zusammenzubringen und die Begeisterung für unser Portfolio durch besondere Erlebnisse weiter zu stärken.“

Christian Balke, Team Leader Education & Advocacy bei Pernod Ricard Deutschland: