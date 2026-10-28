Über die Ankündigung der beiden Whiskys von Michael Mittermeier und St. Kilian, Lucky & Punch, haben wir bereits Mitte des Monats für Sie berichten können, die offizielle Vorstellung war dann am 23. Oktober in den Geschäftsräumen von Spiritory in München, nun sind die beiden Abfüllungen, jeweils auf 500 Flaschen limitiert, auch öffentlich erhältlich.

Zu diesem Anlass hat uns die Destillerie in Rüdenau die nachfolgende Pressemitteilung gesendet. Bei Interesse finden Sie im Artikel Links auf die Shopseite, wo Sie die beiden Bottlings bestellen können:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Michael Mittermeiers erste Whiskys sind da. Lucky & Punch von St. Kilian jetzt erhältlich

Zwei limitierte Single Casks, von Michael Mittermeier selbst im Fasslager von St. Kilian ausgewählt.

Rüdenau, 23. Oktober 2026. Es ist so weit. Lucky & Punch, die ersten eigenen Whiskys von Michael Mittermeier, sind jetzt erhältlich. Gemeinsam mit St. Kilian Distillers hat Deutschlands Comedy-Legende zwei Single Cask Single Malts ausgewählt, benannt nach seinem Comedy-Club Lucky Punch. Von jedem Whisky gibt es nur 500 Flaschen.

„Whisky herzustellen ist für mich ein Zusammenspiel aus Kreativität, Handwerk und Tradition, durchaus vergleichbar mit der Comedy. Während ich meine Kunst auf der Bühne präsentiere, entfaltet der Whisky im Glas und auf der Zunge seine Magie und ich bin stolz darauf, nun meine ersten eigenen Sorten präsentieren zu dürfen.“ MICHAEL MITTERMEIER

Zwei Fässer, zwei Charaktere

Mittermeier wählte die beiden Fässer selbst aus, bei einem Besuch in der Bunker City von St. Kilian im unterfränkischen Rüdenau. Das Ergebnis ist ein Paar, wie es unterschiedlicher kaum sein könnte. Lucky steht für das sanftere, süßere Fass, Punch für das Fass, das härter zuschlägt.

St. Kilian Lucky by Michael Mittermeier 50cl

Lucky stammt aus Cask Nr.9394, einem ehemaligen Moscatel-de-Setúbal-Fass. Destilliert im Juli 2022, abgefüllt mit 46,7 % vol, weder gefärbt noch kühlgefiltert. Floral und weinig, mit frischer Orange, Honig, Toffee und karamellisierten Walnüssen.

St. Kilian Punch by Michael Mittermeier 50cl

Punch stammt aus Cask Nr.5914, einem ehemaligen Tawny-Port-Fass, und ist mit 80 ppm stark getorft. Destilliert im November 2020, abgefüllt mit 48,3 % vol, weder gefärbt noch kühlgefiltert. Rote Früchte und reife Feigen, cremig und vollmundig, mit dunkler Schokolade und eingebundenem Rauch im Nachklang.

„Wo gibt es das schon, ein mega Comedian aus Bayern, der auch noch ein absoluter Whiskyexperte ist und Whisky liebt! Diese Kooperation war wie gemacht für uns bei St. Kilian und jetzt Vollgas mit Lucky & Punch.“ ANDREAS THÜMMLER, Gründer & Geschäftsführer von St. Kilian Distillers

Whisky-Vorstellung in München

Den Start feiert Mittermeier persönlich. Die Whisky-Vorstellung fand am Freitag, 23. Oktober 2026, ab 17:00 Uhr im Spiritory Shop in München statt. Michael Mittermeier signierte vor Ort die vorbestellten Flaschen sowie die Flaschen, die es an diesem Abend direkt im Shop zu kaufen gibt.

Preise und Bezug

Beide Whiskys kosten je 59 Euro zzgl. Versand und sind zusammen im St. Kilian Lucky & Punch by Michael Mittermeier Set für 118 Euro zzgl. Versand erhältlich. Lucky & Punch gibt es exklusiv bei Spiritory, online und im Spiritory Shop in München. Geliefert wird in 11 europäische Länder, der Versand startet am 26. Oktober 2026.

Über Michael Mittermeier

Michael Mittermeier, 1966 im oberbayerischen Dorfen geboren, gehört zu den bekanntesten Comedians Deutschlands. Er wurde sechsmal mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet, 2021 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis und 2026 mit dem Bayerischen Kabarettpreis. Gemeinsam mit seiner Frau Gudrun betreibt er die Lucky Punch Comedy Clubs in München und Wien. Als langjähriger Whisky-Liebhaber teilt er seine liebsten Drams in seinem Video-Podcast „Mittermeiers Whisky Montag“.

Über St. Kilian Distillers

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 0 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf www.massvoll-geniessen.de informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.

Über Spiritory

Spiritory ist ein Live-Marktplatz für Spirituosen, auf dem Liebhaber und Sammler ihre Lieblingsflaschen transparent und sicher kaufen und verkaufen. Seit Juli 2026 gibt es Spiritory auch im eigenen Shop im Münchner Stemmerhof.