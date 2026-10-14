Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Michael Mittermeier ist der Comedian, der nun gemeinsam mit der Destillerie St. Kilian in Rüdenau und Spiritory seine ersten beiden Whiskys auf dem Markt bringt – Lucky & Punch, zwei Single Casks, von Mittermeier selbst im Lagerhaus von St. Kilian in Rüdenau ausgewählt und nach seinem Comedy-Club benannt. Lucky reifte in einem ehemaligen Moscatel-de-Setúbal-Fass, Punch ist stark getorft und reifte in einem ehemaligen Tawny-Port-Fass.

Was es über die beiden Bottlings, die ab sofort exklusiv auf Spiritory vorbestellbar sind (sie können dann zum Eröffnungsevent am Freitag, 23. Oktober 2026, ab 17:00 Uhr im Spiritory Shop, Stemmerhof, Plinganserstraße 6, 81369 München mitgebracht werden und werden dort von Mittermeier persönlich signiert) zu sagen gibt, lesen Sie hier:

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Michael Mittermeier präsentiert seine ersten Whiskys: Lucky & Punch, zwei limitierte Single Casks von St. Kilian, exklusiv auf Spiritory erhältlich

Ein süßes und ein rauchiges Fass, benannt nach seinem Comedy-Club Lucky Punch. Limitiert auf je 500 Flaschen, ab heute vorbestellbar. Am 23. Oktober signiert Michael Mittermeier sie persönlich in München.

München, 14. Oktober 2026: Michael Mittermeier, Deutschlands Comedy- Legende und seit vielen Jahren ein bekennender Fan des guten Whiskys, hat nun seinen ersten eigenen Tropfen kreiert. Gemeinsam mit den vielfach ausgezeichneten St. Kilian Distillers präsentiert er mit Lucky & Punch zwei Single Cask Single Malts, benannt nach seinem Comedy-Club. Von jedem Whisky gibt es nur 500 Flaschen, und jede einzelne ist exklusiv auf Spiritory erhältlich, wo die Vorbestellung heute um 11:00 Uhr MESZ startet.

Von der Bühne ins Fass

Für Michael Mittermeier, den sechsfachen Gewinner des Deutschen Comedypreises, war Whisky nie eine Nebensache. Seit Jahren ist er ein großer Fan von schottischem Single Malt. In seinem Video-Podcast „Mittermeiers Whisky Montag“ gehörte zu jedem Glas eine Geschichte, erzählt, wie es nur ein Comedian kann. Sein erster Whisky sollte deshalb mehr tragen als seinen Namen. Er sollte seine Kunst und seine Leidenschaft miteinander verbinden.

Lucky Punch ist der Comedy-Club, den er seit 2023 gemeinsam mit seiner Frau Gudrun an Standorten in München und Wien leitet. Ein Ort für den unerwarteten Treffer, der gegen alle Wahrscheinlichkeit sitzt. Für seinen ersten Whisky teilte Mittermeier den Namen auf: Lucky für das sanftere, süßere Fass, Punch für das Fass, das härter zuschlägt.

„Whisky herzustellen ist für mich ein Zusammenspiel aus Kreativität, Handwerk und Tradition, durchaus vergleichbar mit der Comedy. Während ich meine Kunst auf der Bühne präsentiere, entfaltet der Whisky im Glas und auf der Zunge seine Magie und ich bin stolz darauf, nun meine ersten eigenen Sorten präsentieren zu dürfen. Die Macher von St. Kilian verstehen etwas von ihrem Handwerk und uns sind zwei wirklich tolle Treffer gelungen. Mit Spiritory haben wir zudem einen Handelspartner, der für feinen Whisky steht.“ MICHAEL MITTERMEIER

Zwei Fässer, zwei Charaktere

Die Whiskys wurden nicht aus einem Katalog ausgewählt. Mittermeier reiste zu St. Kilian ins unterfränkische Rüdenau, ging durch das Lagerhaus, verkostete sich ausgiebig von Fass zu Fass und wählte die beiden aus, die seinen Namen tragen sollten. Das Ergebnis ist ein Paar, wie es unterschiedlicher kaum sein könnte: das eine geprägt von einem süßen Likörwein aus Portugal, das andere von kräftigem Torf und Tawny Port.

„Wo gibt es das schon, ein Mega Comedian aus Bayern, der auch noch ein absoluter Whiskyexperte ist und Whisky liebt! Diese Kooperation war wie gemacht für uns bei St. Kilian und jetzt Vollgas mit Lucky & Punch.“ ANDREAS THÜMMLER, GRÜNDER VON ST. KILIAN DISTILLERS

Lucky stammt aus Cask Nr.9394, einem ehemaligen Moscatel-de-Setúbal-Fass. Destilliert im Juli 2022, wurde er mit 46,7 % vol als Single Cask abgefüllt, weder gefärbt noch kühlgefiltert, und ist auf 500 Flaschen zu je 500 ml limitiert. Im Glas öffnet er sich mit floralen und weinigen Noten und frischer Orange, dazu kommen Trockenfrüchte, karamellisierte Walnüsse, Honig und Toffee, getragen von cremiger Vanille und dezenter Eichenwürze. Am Gaumen zeigt er sich sanft, rund und ausgewogen: Honigsüße und Frucht weichen nach und nach cremigem Toffee und feinen Nussnoten. Im langen Nachklang bleiben Vanille, süßes Toffee und karamellisierte Walnüsse.

Punch stammt aus Cask Nr.5914, einem ehemaligen Tawny-Port-Fass, und ist mit 80 ppm stark getorft. Destilliert im November 2020, wurde er mit 48,3 % vol als Single Cask abgefüllt, weder gefärbt noch kühlgefiltert, und ist ebenfalls auf 500 Flaschen zu je 500 ml limitiert. Im Glas beginnt er fruchtig mit roten Früchten und reifen Feigen, begleitet von dezenter Eichenwürze und einem Hauch Zimt. Am Gaumen ist er cremig und vollmundig, der aschige Rauch legt sich sanft über die fruchtig- würzigen Aromen, ohne sie zu überdecken. Der lange Nachklang gehört dunkler Schokolade und harmonisch eingebundenem Rauch.

Nur auf Spiritory

Lucky & Punch gibt es nirgendwo sonst. Beide Whiskys sind exklusiv auf Spiritory erhältlich, wo die Vorbestellung am Mittwoch, 14. Oktober 2026, um 11:00 Uhr MESZ startet. Jede Flasche kostet 59 Euro zzgl. Versand. Beide Whiskys gibt es auch zusammen im St. Kilian Lucky & Punch by Michael Mittermeier Set. Wer bis einschließlich 16. Oktober mit Abholung im Shop vorbestellt, kann seine Flasche bei der Whisky-Vorstellung im Spiritory Shop in München abholen und sie vor Ort von Mittermeier persönlich signieren lassen. Alle übrigen Bestellungen werden an Whiskyliebhaber und Sammler in 11 europäischen Ländern geliefert, der Versand startet am 26. Oktober 2026.

„Michael bringt mit Lucky & Punch zusammen, was ihn ausmacht: Humor, Timing und eine echte Leidenschaft für Whisky. Wir freuen uns sehr, dass es diese beiden Single Casks nur bei Spiritory gibt, und können es kaum erwarten, sie am 23. Oktober gemeinsam mit ihm in unserem Münchner Shop vorzustellen.“ JANIS WILCZURA, CEO VON SPIRITORY

Whisky-Vorstellung in München

Die Whisky-Vorstellung von Lucky & Punch findet am Freitag, 23. Oktober 2026, ab 17:00 Uhr im Spiritory Shop im Stemmerhof, Plinganserstraße 6, 81369 München statt. Michael Mittermeier ist persönlich vor Ort und signiert die vorbestellten Flaschen sowie die Flaschen, die es direkt im Shop zu kaufen gibt. Da es davon nur wenige gibt, ist die Vorbestellung der sichere Weg zu Lucky & Punch.

Über Michael Mittermeier:

Michael Mittermeier, 1966 im oberbayerischen Dorfen geboren, gehört zu den bekanntesten Comedians Deutschlands. Seit seinem Durchbruch mit „Zapped“ 1996 tourte er unter anderem mit den Programmen „Paranoid“, „Achtung Baby!“, „Wild“ und „Lucky Punch“ und stand auf Englisch in New York und London, beim Edinburgh Fringe und bei Just for Laughs in Montreal auf der Bühne. Er wurde sechsmal mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet, 2021 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis und 2026 mit dem Bayerischen Kabarettpreis.

Gemeinsam mit seiner Frau Gudrun betreibt er die Lucky Punch Comedy Clubs in München und Wien. Als langjähriger Whisky-Liebhaber teilt er seine liebsten Drams in seinem Video-Podcast „Mittermeiers Whisky Montag“.

Über St. Kilian Distillers:

St. Kilian Distillers wurde 2012 von Andreas Thümmler und Partnern im unterfränkischen Rüdenau gegründet und bezeichnet sich selbst als Deutschlands größte Whiskydestillerie. Unter Master Distiller Mario Rudolf folgt sie der schottischen Tradition und wurde national und international vielfach ausgezeichnet, unter anderem beim World Spirits Award als „Distillery of the Year“ (2023) und „World-Class Distillery“ (2023 und 2025) sowie beim Award „Der Whisky- Botschafter“ von InterWhisky als „Best Whisky Distillery National“ 2024.

Über Spiritory:

Spiritory ist ein Live-Marktplatz für Spirituosen. Liebhaber und Sammler kaufen und verkaufen hier ihre Lieblingsflaschen, transparent und sicher. Dazu gibt es Inspiration für die nächste Flasche, ein eigenes Portfolio und Marktdaten zu tausenden Spirituosen. Als führender Marktplatz in Europa hilft Spiritory außerdem Händlern, Marken und Destillerien, ganz einfach digital zu verkaufen. Seit Juli 2026 gibt es Spiritory auch im eigenen Shop im Münchner Stemmerhof.