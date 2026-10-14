Exklusiv-Interview: Neues aus der Glasgow Distillery – ein Video mit Business Development Manager Niall Hall

Am Sonntag auf der Whisky Live Germany 2026 haben wir eine ruhige Minute gleich zu Beginn des Fachbesuchertags genutzt, um ein Gespräch mit Niall Hall, dem Business Development Manager Euro der Glasgow Distillery zu führen. Wir fragten ihn zu der Destillerie und ihrem Selbstbild, aber auch dazu, wie sich die momentan schwierige Situation am Whiskymarkt auf eine junge Brennerei wie die ihre auswirkt. Die Antworten finden Sie unten.

Hier das Video, knapp vier Minuten lang – sie können es auch auf Youtube sehen – lassen Sie uns doch bitte dort ein Abo zurück, um immer über unsere neuesten Videos vorab informiert zu sein…