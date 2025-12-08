Nach dem Pre-Release Ende im Rahmen eines exklusives Tastings bei Wagneria Genuss & mehr in Oberfranken vergangener Woche ist die Glasgow 1770 x Wagneria-Abfüllung nun exklusiv in der Wagneria in Pegnitz erhältlich.

Alle Details zu diesem Bottling aus dem Fass mit der Nummer 19/1503 in der Aussendung, die wir von der Wagneria erhalten haben:

Wagneria präsentiert Exklusiv-Abfüllung in Zusammenarbeit mit The Glasgow Distillery

Oberfranken, 08.12.2025 – Wagneria Genuss & mehr aus Pegnitz in Oberfranken präsentiert pünktlich zur Weihnachtszeit einen exklusiven Single Malt aus dem Moscatel-Fass, der in Zusammenarbeit mit der renommierten The Glasgow Distillery und Kirsch Import entstanden ist. Diese streng limitierte Edition umfasst nur 102 Flaschen und ist exklusiv in der Wagneria in Pegnitz erhältlich.

Die Glasgow 1770 x Wagneria-Abfüllung reifte zunächst in 1st Fill Ex-Bourbon Barrels bevor der Whisky für weitere 2 Jahre und 5 Monate in einem Moscatel Hogshead mit der Fassnummer 19/1503 veredelt wurde. Das Ergebnis ist ein sensationell komplexer, vielschichtiger Whisky mit süßem Rauch im Vordergrund, dazu Noten von gesalzenem Karamell, Aprikosen, Heckenkirsche und Zimt. Das Finish ist äußerst langanhaltend und angenehm rauchig.

Gerhard Wagner, Inhaber der Wagneria in Pegnitz meint:

„Die Whiskies der Glasgow Distillery begeistern uns von Beginn an. Im Februar hatten wir dann die „Qual“, aus den überragenden Beständen der Brennerei ein Fass auszuwählen. Beim peated Moscatel Hogshead war es dann um uns geschehen. In den 8 Monaten zusätzlicher Reifung seitdem ist der Whisky dann noch einmal vollmundiger geworden.“

Gemeinsam mit Niall Hall von The Glasgow Distillery fand Ende vergangener Woche das Pre-Release der Abfüllung im Rahmen exklusiver Tastings in der Wagneria statt. Dabei stieß der Whisky bereits auf große Gegenliebe und fand seine ersten Liebhaber.

Diese limitierte Abfüllung eignet sich ideal als besonderes Geschenk zu Weihnachten oder für genussvolle Momente in der festlichen Zeit. Ob beim gemeinsamen Anstoßen mit Familie oder im kleinen Kreis mit Freunden – dieser Whisky bringt Wärme und Charakter in jede Feier.

Details zur Abfüllung

Destillerie: The Glasgow Distillery

Region: Lowlands

Alter: 6 Jahre

Reifung: 1st Fill Ex-Bourbon Barrels, anschließend 2 Jahre und 5 Monate im Moscatel Hogshead

Fassnummer: 19/1503

Alkoholgehalt: 56 % vol.

Charakter: peated, natural color, non chill filtered

Flaschenanzahl: 102 Flaschen

Verfügbarkeit

Die Abfüllung ist ausschließlich in der Wagneria in Pegnitz zum Preis von 97,50€/700ml erhältlich.

Weitere Informationen und Bestellungen gerne per Mail unter: fritz.wagner.gmbh@t-online.de

Über Wagneria Genuss & mehr

Die Wagneria in Pegnitz ist ein Treffpunkt für Genießer sowie Whisky-Enthusiasten. Mit einem sorgfältig kuratierten Sortiment an hochwertigen Spirituosen und Weinen, Zigarren, Confiserie, Delikatessen, Tee & Präsenten bietet die Wagneria ein unvergleichliches Einkaufserlebnis für alle, die das Besondere suchen.

Kontakt:

Wagneria Genuss & mehr

Hauptstraße 40, 91257 Pegnitz

E-Mail: fritz.wagner.gmbh@t-online.de

Website: www.wagneria.com