Fettercairn stellt Distillers’ Secret vor

Die Fettercairn Distillery präsentiert die erste exklusive Abfüllung, die in Zusammenarbeit mit der Brauerei Six°North aus Laurencekirk entstanden ist. Fettercairn Distillers’ Secret ist eine Vermählung zweier Fässern.Das erste Fass ist ein ehemaliges Cabernet-Sauvignon-Fass aus Bordeaux. In diesem Fass, dass 2019 in der Destillerie eintraf, diente zunächst der Reifung eines fruchtigen, vom Team der Six°North Brauerei kreierten Pale Ale nach belgischer Art. Anschließend reifte in diesem Cask ein 2007 destillierter Fettercairn Whisky aus einem refill American oak hogshead. Im Jahr 2025 wurde dieser Whisky dann mit einem 2007er Whisky aus einem first-fill ex-Bourbon barrel vermählt.

Diese neueste Abfüllung der Highland-Destillerie soll Aromen von goldenem Honig, Muskatellertrauben, kandierten Mandeln und feinen Gewürzen aus der Patisserie bieten. Am Gaumen sollen sich dann Noten von Grapefruit, karamellisierten Pekannüssen, Passionsfrucht und gemischten Zitrusschalen entfalten.

Die auf 318 Flaschen limitierte Sonderedition „Fettercairn Distillers’ Secret“ ist ab sofort exklusiv in der Brennerei zum empfohlenen Verkaufspreis von £125 erhältlich.