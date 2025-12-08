Montag, 08. Dezember 2025, 22:13:06
Serge verkostet: Sieben Blends

Eine Auswahl aktueller Blended Malts und Blended Scotch plus zwei aus den 1970ern und 1990ern, mit breit gefächerten Bewertungen

Eine bunte Auswahl aktueller Blended Malts und Blended Scotch stellt uns Serge Valentin heute auf Whskyfun vor. Die Session startet mit mit zwei Bottlings aus den 1970ern und 1990ern. Dieses Duo kann gute bzw. mittelprächtige Bewertugen erhalten. Besser schneiden die aktuellen Abfüllungen ab, wie Sie in der tabellarischen Übersicht sehen können:

AbfüllungPunkte

Long John ‘Special Reserve’ (OB, blended Scotch, +/-1970)83 
Culzean Castle (40%, Prestonfield House for National Trust of Scotland, Scotch Whisky, +/-1990)79
Blended Scotch 1980/2025 (47.1%, WhiskyBusiness for HM The King of Bhutan, 100 bottles)90
Blended Scotch 24 yo 1999/2023 (44.1%, Hogshead Imports, refill sherry butt, 329 bottles)84
James Eadie’s Trademark X ‘100° Proof’ (57.1%, James Eadie, blended Scotch, 1,800 bottles, 2025)86
Maiden’s Blend 25 yo (44.5%, Vintage Bottlers, sherry, cask #8 2025)89
Something in The Water ‘Symbiosis’ (50.6%, Artist #15 by LMDW & Elixir Distillers, blended Islay malt, cask #2418120292, 282 bottles)87

