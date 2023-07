Und noch zwei Neuheiten bei Kirsch Import: James Eadie Trade Mark X und Ballechin 13yo Single Bourbon Cask – deutschlandexklusiv!

Wir haben Ihnen schon am Dienstag jede Menge Neuheiten vorstellen können, die via Kirsch Import auf den deutschen Markt gelangen. Heute kommen noch zwei weitere interessante Abfüllungen dazu – der James Eadie’s Trade Mark X Blended Scotch Whisky und der Ballechin 13 y.o. – Heavily Peated Highland Single Malt Scotch Whisky Exclusively bottled for Kirsch Import. Auch diese sollten im Lauf der nächsten Tage im Handel auftauchen.

Bei uns können Sie jetzt schon lesen, was die beiden Neuheiten zu bieten haben:

2017 feierte er nach 70 Jahren Abwesenheit sein Revival: James Eadie’s Trade Mark X war ein Verkaufsschlager der Viktorianischen Ära. Ein knappes Jahrhundert nach seiner Erstauflage 1854 verschwand der Blended Scotch Whisky vom Markt. Nicht jedoch aus dem Gedächtnis von Rupert Patrick, Ur-Urenkel des Erfinders.



Mit James Eadies minutiösen Aufzeichnungen, einem Expertengremium aus Verkostern und einer der letzten erhaltenen Flaschen aus den 1940er Jahren ausgestattet, legte er den Grundstein für die Neuauflage der Trade Mark X. Gemeinsam mit Master Blender Norman Mathison erweckte er den Blend schließlich wieder zum Leben.

Bei der Rekonstruktion werden nur Whiskys aus Destillerien verwendet, von denen James Eadie persönlich einkaufte. Neben Caol Ila, Aberlour, Craigellachie oder Lagavulin gehören dazu auch Whiskys geschlossener Brennereien, wie Littlemill und Cambus – stets wie in den Aufzeichnungen vermerkt entweder in American Oak oder Sherry Casks gereift.



Das Ergebnis ist ein fruchtig-eleganter, leicht torfiger Dram, der einen seltenen Einblick in die Kunst des Blending aus dem ersten goldenen Zeitalter des schottischen Whiskys bietet.



Als unabhängiger Abfüller bezieht die Marke James Eadie zudem über die Grenzen des Trade Mark X hinaus feinste schottische Whiskys. Die Abfüllungen aus allen Regionen Schottlands kommen als Cask Finish, Single Cask oder Small Batch Releases zu Genießern – in natürlicher Farbe, ohne Kühlfiltrierung, in sehr begrenzten Mengen und abwechslungsreichem Design.

James Eadie’s Trade Mark X

Blended Scotch Whisky



Herkunft: Schottland

Fasstyp: American Oak Casks, Sherry Casks

45,6% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Exklusive Rauchsignale: Ballechin Single Bourbon Cask für Deutschland

1825 gegründet, hatte Edradour wechselnde Besitzer – von der New Yorker Mafia bis zu Andrew Symington, dem Kopf hinter Signatory Vintage. Kaum verändert blieb die Produktion: Edradour arbeitet in großen Teilen wie im 19. Jahrhundert, u.a. mit Original-Equipment. Unter Single-Malt-Fans längst zur Legende geworden, füllt die Highland-Brennerei unter der Marke Ballechin ihre torfigsten Single Malts ab, gebrannt aus Malz mit mindestens 50 ppm Rauchanteil.



Exklusiv für die große Fangemeinde auf dem deutschen Markt haben wir den Ballechin 13 y.o. ausgewählt. Im First Fill Bourbon Fass gereift, verbindet der Single Malt zeitlose Noten von schwerem, würzigem Festland-Torfrauch mit weicher Vanille und warmem Karamell. Die köstliche Balance entfaltet sich mit 46% vol. in idealer Trinkstärke. Gaumen und Auge kommen Dank Verzicht auf Kühlfiltrierung oder Farbe in den vollen, natürlichen Genuss. 277 Flaschen sind insgesamt verfügbar.

Ballechin 13 y.o. – Heavily Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



13 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr. 76

277 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert