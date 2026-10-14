Wenn es kälter wird, ist Süßes mehr gefragt – und dementsprechend ist Herbst und Winter auch die Saison für Whiskylikör. Der wohl bekannteste Vertreter dieser Gattung ist Baileys, der auch dieses Jahr vor Weihnachten wieder eine limitierte Sonderedition auf den Markt bringt: Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack Limited Edition.

Dazu ruft man bei Baileys „Friendsmas“ aus – und bringt zum neuen Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack Limited Edition auch ein passendes Rezept. Beides finden Sie untenstehend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Happy Friendsmas: Baileys bringt mit der neuen Limited Edition Lebkuchen-Schokoladengeschmack die Weihnachtsvorfreude jetzt schon ins Glas

Gemeinsam Vorfreude genießen. Warum bis Weihnachten warten? Die Limited Edition von Baileys braucht weder Kalender noch Küchenplanung, sondern nur Freund:innen und Lust auf einen gemeinsamen Abend.

Berlin, 14.10.2026 – Was gibt es Schöneres in der Weihnachtszeit als gemeinsame Abende mit Freund:innen? Doch warum bis Weihnachten damit warten? Für genau diese Momente gibt es jetzt schon etwas Neues für den Kühlschrank: Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack als Limited Edition. Sie verbindet den cremigen Geschmack von Baileys mit weihnachtlichen Noten von Lebkuchengewürz und Schokolade, inspiriert von den traditionellen Lebkuchen von Wicklein, einer der ältesten Lebküchnereien Deutschlands. Gemeinsam mit Wicklein hat Baileys einen passenden Serviertipp entwickelt, der bei keinem Friendsmas fehlen darf: Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack am besten gekühlt in stilvollen Gläsern servieren, mit einem Klecks Schlagsahne und einem Wicklein Tassenwichtel als Garnitur. Die kleine Keksfigur sitzt charmant auf dem Glasrand und sorgt garantiert für ein Lächeln.

Friendsmas beginnt vor Heiligabend

Friendsmas entsteht in den kleinen, besonderen Momenten mit Freund:innen vor den Feiertagen. Ob unter der Woche nach Feierabend, am Wochenende zum Essen oder bei einem spontanen Besuch: Entscheidend ist, gemeinsam Zeit zu verbringen. Dabei geht es nicht darum, alles bis ins kleinste Detail zu planen. Viel wichtiger ist, den Moment mit den Menschen zu genießen, mit denen man die Vorfreude teilen möchte. Denn Weihnachten ist keine Jahreszeit, sondern ein Gefühl. Und dieses Gefühl kann schon viel früher entstehen, als man denkt.

Baileys bringt den Geschmack der Weihnachtszeit ins Glas

Für den Friendsmas-Moment braucht es kein kompliziertes Rezept und keine große Vorbereitung. Der Baileys kommt gekühlt in ein stilvolles Glas, dazu ein Klecks Schlagsahne und der Wicklein Tassenwichtel als Garnitur auf dem Glasrand. Ein paar einfache Handgriffe reichen, und schon ist der Drink für die gemeinsamen Abende fertig.

The Perfect Friendsmas Serve

Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack und der Wicklein Tassenwichtel machen diesen Perfect Serve zum passenden Drink für spontane Friendsmas-Momente.

Zutaten

50 ml Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack, gekühlt im Kühlschrank

Wicklein Tassenwichtel

Schlagsahne

Nach Wunsch zum Dekorieren: Schokoladensoße und Lebkuchenstücke für den Glasrand

Zubereitung

Schritt 1: Nimm dein Lieblingsglas, verziere den Rand mit etwas Lebkuchenbröseln und träufle Schokoladensauce darüber.

Schritt 2: Gib 50 ml der Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmacks Limited Edition ins Glas.

Schritt 3: Garniere das Ganze mit einem Klecks Schlagsahne, setze den Wicklein Tassenwichtel auf den Glasrand und genieße den Friendsmas-Moment sofort.

Eine Portion enthält 6,72 g Alkohol.

Produkt: Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack Limited Edition

Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack Limited Edition Format: 500 ml, 17 Vol.-%

500 ml, 17 Vol.-% Verfügbarkeit: seit September 2026 im deutschen Lebensmitteleinzelhandel

seit September 2026 im deutschen Lebensmitteleinzelhandel UVP: 13,99 €*

*Die Festlegung der Verbraucherpreise liegt allein im Ermessen des jeweiligen Händlers.

Lust auf Friendsmas?

Entdeckt jetzt den Perfect Serve mit Baileys Lebkuchen-Schokoladengeschmack und Wicklein Tassenwichtel und bringt die Weihnachtsvorfreude schon vor den Festtagen ins Glas.

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