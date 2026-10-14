Bowmore bringt Kalamkari Geschenksverpackung zu Diwali für den Bowmore 14 in den Global Travel Retail

Der Bowmore 14yo ist eine Abfüllung, die in der Regel nur für den Global Travel Retail gemacht wird. Nun hat die Islay-Brennerei für das indische Diwali-Fest eine eigene Geschenksverpackung herausgebracht, die weltweit in ausgesuchten GTR-Outlets zu finden sein wird, berichtet The Whiskey Wash. Der Release nennt sich Bowmore 14yo Kalamkari Gift Pack for Diwali.

“Diwali is an important time of celebration, connection and gifting for millions of people around the world. We are delighted to collaborate with our travel retail partners on this special-edition that celebrates the artistry of Kalamkari and offers travellers a distinctive gift for the festive season.” Vanessa Widmann, managing director, Global Travel Retail, Middle East and Africa, Suntory Global Spirits

Kalamkari ist eine indische Kunstform, die auf handgemalten oder mit Stempeln gedruckten Mustern basiert. Kalam bedeutet Feder, kari ist der Ausdruck für Kunstfertigkeit.

Im Zentrum des Designs steht der Kalamkair-Pfau, ein Symbol für Glück und Sicherheit sowie für das Feiern. Auch der für Bowmore typische Seedrache ist im Kalamkari-Stil neu designt.

Der Whisky selbst ist nicht verändert, er ist 14 Jahre alt, hat ein Finish in Bordeaux-Weinfässern erhalten und wurde mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Er bietet Aromen von Gartenfrüchten und Beeren, und natürlich den typischen Bowmore-Rauch.

Gesichert zu finden wird er in Heathrow, Bengaluru und New Delhi sein, aber es ist nicht ausgeschlossen, das man ihn auch auf anderen größeren Flughäfen mit dieser attraktiven Verpackung erhält…