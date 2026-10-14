ZALTO CASK – Neues Glas für Whisky, Cognac und fassgereifte Brände ab 15. Oktober im gut sortierten Wein- und Fachhandel

Das das Glas den Geschmack eines Whiskys entscheidend mitbestimmt wissen alle Whiskyfreunde, die eine bestimmte Abfüllung schon einmal in verschiedenen Glasformen und -arten gegenverkostet haben. Nun betritt ein neuer Player mit ZALTO CASK den Markt. Nach über 100 Prototypen hat man für sich die ideale Form, vor allem für Whisky und Cognac, gefunden, die die Aromen der Spirituose am Besten zur Geltung bringt. Es ist ab morgen im gut sortierten Fach- und Weinhandel zu finden oder kann direkt im Shop bestellt werden.

Über die Entwicklung des ZALTO CASK und das Ergebnis können Sie hier mehr lesen:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Mit Sorgfalt entwickelt – Die Zeit ist reif für ZALTO CASK

Das neue Glas der DENK’ART Serie wurde für fassgereifte Spirituosen wie Cognac und Whisky entwickelt. Es macht ihre Aromen und ihren Charakter differenziert wahrnehmbar. Beachtenswert ist dabei auch seine Geschichte der Entwicklung.

Verkosten, vergleichen, verändern. Mit diesen drei Worten lässt sich die Entwicklungslogik von ZALTO beschreiben. Wenn einem Glas nichts mehr hinzuzufügen ist und auch nichts mehr weggelassen werden kann, genügt es dem Anspruch, den ZALTO an jedes seiner Produkte stellt – so auch an ZALTO CASK. Der Name verweist auf das Fass, englisch „cask“, in dem viele Spirituosen reifen. Das Glas wurde für fassgereifte Brände wie Whisky, Cognac, Armagnac, Mezcal, Tequila oder Rum sowie für im Fass ausgebaute Brände und Destillate wie Grappa, Calvados, Fine und Marc entwickelt.

Mehr als 100 Prototypen

Mehr als 100 Prototypen gingen ZALTO CASK voraus. Ausgangspunkt der Entwicklung war eine interne Verkostung von Prototypen, bei der unterschiedliche Glasvarianten gegenübergestellt wurden. Dabei zeigte eine Form mit relativ hohem Kelch, schlanker bis mittelweiter Breite und zylindrischem Abschluss des Kelches, dem sogenannten Kamin, großes Potenzial – insbesondere für Cognac und Whisky.

Im Verlauf der Entwicklung wurde die Form immer wieder überprüft und in kleinen Schritten angepasst.

„Da geht es um Millimeter, die den Unterschied machen.“ Christoph Hinterleitner, ZALTO Inhaber und Geschäftsführer

Handgefertigt, hauchdünn und mit dem charakteristischen Winkel fügt sich ZALTO CASK in die DENK’ART Serie ein. Wie alle ZALTO Gläser ist es mundgeblasen, wodurch das Glas eine mikroskopisch rauere Oberfläche aufweist, was es nach Ansicht von Experten bei gleicher Form maschinell gefertigten Gläsern sensorisch überlegen macht. Gerade Kelchwände und ein zylindrischer Kamin prägen seine Form. Die geraden Kelchwände von ZALTO CASK führen die Aromen zu einem definierten Fokus. Keine Kurve und kein Knick beeinträchtigen die beschriebene Präzision der Aromenführung. Der anschließende zylindrische Kamin schafft eine Distanz zur Nase, ohne die aufgefächerten Aromen zu verzerren, wodurch die unmittelbare Präsenz des Alkohols zurücktritt und subtilere Nuancen deutlicher wahrnehmbar sind.

Erfahrung und sensorische Expertise

Der enge, partnerschaftliche Austausch mit Expertinnen und Experten ist bei ZALTO integraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Zum ZALTO-Netzwerk zählen führende Produzenten, Sommeliers sowie Spezialisten rund um den Globus.

Die abschließende Überprüfung findet immer in der Realität statt. Das Feedback von Experten ist für das Familienunternehmen dabei ungemein wichtig. Obwohl die ersten Überlegungen zur Form von einem Glas für Cognac ausgingen, zeigte sich schnell, dass sowohl bei größeren als auch bei minimalen Abweichungen der Verkostungsmuster auch bei anderen fassgereiften Bränden der gleiche Prototyp als der klar beste überzeugte. Darin bestätigt sich die Entwicklungsphilosophie von ZALTO auch im Segment der Brände: Die optimale Form des Glases wird nicht von Kategorien, Ausgangsstoffen etc. bestimmt, sondern von Charakter und vorherrschenden Aromen.

Bei einer frühen Verkostung bei einer Portfolio-Präsentation zeigte sich mit Cognacs eines renommierten Erzeugers und Inhabers eines Bordeaux-Weinguts dieselbe Form überlegen, wie bei den Bränden eines ausgewiesenen Spezialisten für fassgereiften Grappa. Bei Whisky wiederholte sich später dasselbe Muster mit einer noch eindeutigeren Präferenz.

Zu Besuch im New Yorker Showroom eines der einflussreichsten Whisky-Produzenten, der bei seinen Verkostungen bis dato das ZALTO-Süßweinglas als absolute Referenz zum Hervorbringen der subtilsten Töne und der feinen Frucht und Eleganz verwendete, wurden die Whiskys auch aus zwei Varianten des neuen Glases verkostet. Das Ergebnis war eindeutig, als sich dieses noch einmal präziser, detaillierter und analytischer bei gleichzeitiger perfekter Balance präsentierte.



Hans Reisetbauer war einer der Ersten, der aus dem ZALTO CASK Glas verkostete. Der international anerkannte österreichische Edelbrandpionier zeigte sich von den Eigenschaften des Glases begeistert:

„Für unseren Whisky, unseren Rum und unsere fassgereiften Tresterbrände ist dieses Glas einfach sensationell.“ Hans Reisetbauer

Bereits seit vielen Jahren ist Spitzensommelier Aldo Sohm (Le Bernardin & Aldo Sohm Wine Bar, New York) ZALTO-Botschafter. Ob Zufall oder Bestimmung, parallel zur Entwicklung von ZALTO CASK arbeitete Aldo Sohm an einem fassgereiften Premium-Mezcal. Der in Tirol geborene Qualitätsfanatiker, der gerade erst im Mai dieses Jahres mit dem „North America’s Best Sommelier Award 2026“ ausgezeichnet wurde, suchte nach dem perfekten Glas für seinen Mezcal. Nachdem er die letzten Versionen des CASK-Glases probierte hatte und dieselbe Form auch für diese Art fassgereifter Spirituosen klar bestätigte, zeigte er sich von der Performance, überzeugt:

“Es ist ein typisches ZALTO-Glas. Es ist vor allem brutal ehrlich und genau in der Wiedergabe. Kleine Unsauberkeiten im Grundprodukt werden sofort aufgedeckt. Umgekehrt zeigt es feine Details und eine feine Frucht und frische Töne auf eine ungeahnte Weise. Das funktioniert sogar bei klaren Mezcal wegen ihrer Rauchigkeit perfekt.“ Aldo Sohm, Spitzensommelier

Die Form dient dem Inhalt

Der DENK’ART Serie liegt die Entwicklungsarbeit des Weinpfarrers Hans Denk zugrunde. Als maßgeblicher Entwerfer und Impulsgeber prägte er mit seinem Weinwissen, seiner Verkostungserfahrung und seinen Vorgaben die Formgebung der ursprünglichen Gläser. Seine Überzeugung: Die Form dient dem Inhalt. Das Glas soll als sensorisches Werkzeug dessen Charakter möglichst präzise erfahrbar machen. Das familiengeführte Unternehmen – seit zwanzig Jahren gestalten die Eigentümer Josef Karner und Familie Hinterleitner die DENK‘ART Art Serie gemeinsam die Zukunft – folgt diesem Anspruch bis heute, so auch bei der Entwicklung von CASK. Erfahrung ersetzt dabei die wiederholte Prüfung nicht; sie hilft, Unterschiede genauer zu erkennen und die Form weiter abzustimmen. Diese Verpflichtung, sich erst mit dem Optimum zufriedenzugeben, zeichnet ZALTO aus und DENK’ART wurde innerhalb weniger Jahre zum Favoriten der führenden Sommeliers und Spitzenwinzer. Heute findet sich ZALTO DENK‘ART in Weingütern, Gourmet-Restaurants, Vinotheken und bei Kennern in aller Welt. Der renommierte Weinkritiker Stuart Pigott bezeichnet ZALTO DENK‘ART etwa als „Stradivari unter den Weingläsern.“

ZALTO CASK – für Whisky, Cognac und fassgereifte Brände mit Struktur, Tiefe und Finesse – ist ab 15. Oktober 2026 im gut sortierten Wein- und Fachhandel sowie über den ZALTO-Onlineshop erhältlich. Der Stückpreis beträgt 46,10 Euro.

www.zalto.shop