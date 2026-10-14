Islay Cask Company und Andreas Kreser: „Farewell Dram“ vereint drei persönliche Fässer zu einem emotionalen Single Malt

Nach seinem Abgang bei St. Kilian hat Andreas Kreser, der ehemalige Director of Communication and Brand Development, nun bei der Islay Cask Company angedockt – und dort mit zwei seiner Privatfässer und einem Deanston aus den Beständen der ICC gemeinsam mit den dortigen Whisky-Enthusiasten eine eigene Abfüllung eines Blended Malts kreiert, den „Farewell Dram„. Sie können dieses Bottling, das auf 110 Flaschen limitiert ist, zum ersten Mal auf der World of Whisky in Mannheim probieren.

Hier bei uns lesen Sie jetzt schon, was es über diese Abfüllung zu sagen gibt:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Ein Abschied in 110 Flaschen: „Farewell Dram“ vereint drei persönliche Fässer zu einem emotionalen Single Malt

Wolfersdorf, Oktober 2026.

Die Islay Cask Company präsentiert am kommenden Freitag auf der World of Whisky in Mannheim eine besonders persönliche Abfüllung: den „Farewell Dram“.

Andreas Kreser, der frühere Director of Communication and Brand Development bei St. Kilian, vermählte zum Abschied zwei seiner privaten Fässer mit einem ex-Deanston-Fass der Islay Cask Company. Damit verband er seine frühere Wirkungsstätte in Rüdenau mit der Islay Cask Company, bei der er seit fast zwei Jahren aktiv ist.

Der streng auf 110 nummerierte Flaschen limitierte Single Malt vereint Frucht, Fasscharakter und Torfrauch zu einem harmonischen, vielschichtigen Geschmackserlebnis – ein Abschied, der zugleich ein Stück persönlicher Whiskygeschichte ist.

Die Geschichte hinter dem Whisky

Die Basis der Abfüllung bildet ein im Jahr 2017 destillierter St. Kilian Single Malt. Der New Make entstand nur ein Jahr nach dem Start der Destillation in Rüdenau und reifte zunächst sieben Jahre in sorgfältig ausgewählten ex-Old-Forester-Bourbonfässern. Anschließend durfte der Whisky weitere zwei Jahre im ex-Deanston-Fass der Islay Cask Company reifen, bevor ihn Andreas Kreser diesen Sommer mit zwei seiner 30l Privatfässer vermählte.

Dazu wählte er ein ex-Cognac-Fass, das im Oktober 2020 mit rauchigem St. Kilian New Make mit 80 ppm belegt worden war, sowie ein Second Fill ex-Sherry-Oloroso-Fass, das im März 2021 mit mildem St. Kilian New Make gefüllt, zuvor aber mit rauchigem Whisky vorbelegt war. Die Kombination aus mildem, leicht rauchigem und intensiv rauchigem Whisky sorgt für einen vielschichtigen Genuss und eine fein ausbalancierte Raucharomatik.

Die drei Fässer wurden im folgenden Verhältnis vereint:

57,3% ex-Deanston-Fass, unpeated

28,6% ex-Cognac-Fass, peated

14,1% Second Fill ex-Sherry-Oloroso-Fass, light- peated

Das Ergebnis ist ein tiefer, angenehm milder und harmonischer Single Malt, der Rauch, Frucht und Fasscharakter auf besondere Weise verbindet. Wie immer bei der Islay Cask Company ist der Whisky weder gefärbt noch kühlfiltriert.

„Ich freue mich sehr über dieses Projekt mit der Islay Cask Company. Ein großartiges Team und Whiskys, die ehrlich und charaktervoll sind. Dass zwei meiner Privatfässer nun in einen dieser Whiskys eingeflossen sind, macht mich stolz. Als Abschied von St. Kilian hätte ich es mir kaum schöner wünschen können. Ich denke gern an die Zeit in Rüdenau zurück, als Mario, Lars, Zoltan, Heinz und ich an den kommenden Whiskys von St. Kilian tüftelten. Ich bin gespannt, wer am Freitag in Mannheim als Erster ein Glas davon in der Hand hat. Ich tippe auf mich.“ Andreas Kreser, Islay Cask Company

Name: Farewell Dram

Farewell Dram Destillerie: St. Kilian Distillers, Rüdenau

St. Kilian Distillers, Rüdenau Destilliert: 2017 / 2020 / 2021

2017 / 2020 / 2021 Fasszusammensetzung: ex-Deanston mild (57,3 %), ex-Cognac peated (28,6 %), ex-Sherry-Oloroso 2nd Fill lightly peated (14,1 %)

ex-Deanston mild (57,3 %), ex-Cognac peated (28,6 %), ex-Sherry-Oloroso 2nd Fill lightly peated (14,1 %) Abfüllstärke: 57,6 % vol. (fassstark)

57,6 % vol. (fassstark) Füllmenge: 500 ml

500 ml Limitierung: streng limitiert auf 110 Flaschen

streng limitiert auf 110 Flaschen Ausstattung: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert Typ: Single Malt Whisky

Präsentation und Verfügbarkeit

Der Whisky wird am Freitag, 16. Oktober 2026, auf der World of Whisky in Mannheim vorgestellt. Erhältlich ist er am Stand der Islay Cask Company sowie ab dem 19.10.2026 online unter islaycaskcompany.de.

Zum Whisky

Die Islay Cask Company würdigt den Abschied von Andreas Kreser bei St. Kilian mit einem Whisky, der seine Handschrift trägt. Zwei seiner Privatfässer, ein rauchiges First Fill ex-Cognac und ein leicht rauchiges Second Fill ex-Sherry-Oloroso, sind mit einem milden St. Kilian aus einem ex-Deanston-Fass vereint. Ein Whisky von großer Tiefe: rauchig, vielschichtig, mit einem Abgang, der die ganze Komplexität im langen Nachklang offenbart.

Farewell Dram: ein Abschied, der im Gedächtnis bleibt

Über die Islay Cask Company

Die Islay Cask Company steht für charakterstarke, natürliche Einzelfassabfüllungen, die ungefärbt, nicht kühlfiltriert und sorgfältig ausgewählt werden. Der Fokus liegt auf Transparenz, Destilleriecharakter und außergewöhnlichen persönlichen Geschichten, die sich in den Abfüllungen wiederfinden.

Über St. Kilian

Die St. Kilian Destillerie in Rüdenau produziert seit der Gründung im Jahr 2016 Single Malt Whisky nach schottischer Tradition. Die zweifach destillierten Whiskys entstehen in original schottischen Pot Stills.