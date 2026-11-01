„Legends at the Bar“ Dunkle Legenden, dunkler Sherry – THE CASKHOUND präsentiert 18-jährigen Deanston

Die Serie „Legends at the Bar“ von The Caskhound geht weiter – diesmal nimmt der Red Cap Kobold an der Bar Platz, und mit ihm ein 18 Jahre alter Deanston aus dem PX Sherry Hogshead, ein „ebenso vielschichtiger wie dunkler Highland Malt“, wie Tilo Schnabel in der Beschreibung des Whiskys schreibt.

Was es über die siebte Ausgabe der Serie zu sagen gibt und wie Sie an ein Bottling kommen, können Sie hier nachlesen:

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„LEGENDS AT THE BAR“:

Dunkle Nächte, unheimliche Gestalten und ein außergewöhnlicher Whisky – die Zutaten für eine neue Legende sind angerichtet. Mit einem 18-jährigen DEANSTON aus dem PX Sherry Hogshead präsentiert THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel die siebte Abfüllung seiner Reihe LEGENDS AT THE BAR. Ein ebenso vielschichtiger wie dunkler Highland Malt – mit einem sagenhaft finsteren Gesellen an seiner Seite.

Denn diesmal gibt sich der RED CAP die Ehre: ein blutrünstiger Kobold aus der schottischen Sagenwelt, der alte Ruinen und einsame Orte heimsucht und seine namensgebende Mütze bevorzugt mit dem Blut seiner Opfer färbt. Nicht gerade der angenehmste Zeitgenosse – aber offenbar einer mit einem ausgesprochen feinen Geschmack für die dunkleren Dinge des Lebens …

Für LEGENDS AT THE BAR hat Illustratorin Lana Mathieson den unheilvollen Kobold mit viel Liebe zum Detail und einer gehörigen Portion schwarzem Humor zum Leben erweckt. Ganz im Sinne der Reihe, in der charakterstarke Single Cask Whiskys auf die besonderen Gestalten der schottischen Folklore treffen – und selbst die finstersten Legenden einen Platz an der Bar finden.

Deanston: Dunkle Sherry-Tiefe statt süßer Schmeichelei

DEANSTON, beheimatet in einer ehemaligen Baumwollspinnerei am River Teith, ist bekannt für seinen kräftigen, ölig-wachsigen Highland-Stil. Lange Fermentationszeiten von über 100 Stunden sorgen für eine ausgeprägte Fruchtigkeit und aromatische Tiefe, die dem charaktervollen Destillat zusätzliche Komplexität verleihen. Eine eigenständige Handschrift, die sich auch gegen intensive Fasseinflüsse bestens behauptet.

Das beweist unser DEANSTON nach 18 Jahren Vollreifung im Pedro Ximénez Sherry Hogshead eindrucksvoll: Statt schwerer Sherry-Opulenz erwartet uns ein dunkler, kraftvoller und viel-schichtiger Highland Malt, der mit ausgeprägt herber Würze, einer ölig-wachsigen Textur und einem bemerkenswert trockenen Charakter überzeugt. Die verlockende PX-Süße bleibt dezent im Hintergrund, während satte 53,3 % Vol. für ordentlich Nachdruck sorgen, ohne jedoch Nase und Gaumen zu überfordern.

Unser Fazit: Ein wunderbar komplexer, dunkler Sherry-Malt mit einem „wicked whisper of sweetness“. Ganz nach dem Geschmack des RED CAP!

Legends at the Bar #7: The Red Cap / Deanston

Highland Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre alt (Distilled: 28.04.2008 • Bottled: 16.09.2026) • 53,3 % Vol.

Matured in a PX Sherry Hogshead • Outturn 315 Flaschen

Non Chillfiltered • Natural Colour • Natural Cask Strength

UVP: 99,90 Euro / 0,7 l

Nase: Tief, dunkel und komplex. Intensive Noten von dunklem Kakao, geröstetem Kaffee und würzigem Tabak, gefolgt von getrockneten Feigen und herb-säuerlichen dunklen Beeren. Dazu gesellen sich die typischen Deanston-Noten von Bienenwachs und altem Leder. Vielschichtig und elegant, mit einer angenehm herben Tiefe statt üppiger Sherry-Süße.

Geschmack: Kraftvoll und vollmundig im Antritt, mit ölig-wachsiger Textur und überraschend trockenem Charakter. Herbe Bitterschokolade trifft auf wärmende Muskatnuss und Nelke. Die PX-Süße zeigt sich zurückhaltend als kräftiger Waldhonig, ausbalanciert durch dunkle Beeren und feinherbe, reife Orangenschale. Trotz seiner 53,3 % Vol. zeigt sicher Deanston bemerkenswert harmonisch.

Abgang: Lang, intensiv und angenehm wärmend, dabei ausgesprochen trocken. Kräftiger Espresso, herbe Walnuss und gut eingebundene Eichenwürze bestimmen den Nachhall, bevor eine feine Ingwerschärfe für einen letzten würzigen Akzent sorgt.

18 Jahre im PX Sherry Hogshead haben ihre Spuren hinterlassen – und was für welche! Das Ergebnis kam selbstverständlich in natürlicher Fassstärke, ohne Kühlfiltration und ohne Farbstoffe in die Flasche. Ab Montag, 2. November 2026, ist der Highland Malt bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

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