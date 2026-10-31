Ars Goetia: Allt-A-Bhainne aus dem Madeirafass zu Halloween

Allt-A-Bhainne ist eine jener Speyside-Brennereien, die fast ausschließlich für Blends arbeiten – Single Cask Abfüllungen von dort sind sehr selten und wenn, dann nur bei Unabhängigen Abfüllern zu finden. So wie jetzt, zu Halloween, bei whic.de. Dort hat man sich für den achten und vorletzten Release der Ars Goetia namens Zagan einen 15 Jahre alten Allt-A-Bhainne aus dem Madeira-Fass ausgesucht, den Sie ab sofort bei whic beziehen können.

Wie, und alles weitere untenstehend:

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ARS GOETIA: ALLT-A-BHAINNE AUS DEM MADEIRA-FASS ZU HALLOWEEN

whic entfesselt mit Zagan cremige Süße und pikante Würze für die Nosinggläser

Bremen, Halloween 2026

Passend zu Halloween beschwört whic mit Zagan die achte und vorletzte Abfüllung der schwarzmagischen Serie Ars Goetia. Dahinter steckt ein 15 jähriger Allt-a-bhainne Single Malt Whisky aus dem einzelnen Madeira-Fass #W21008. Der Überlieferung nach verwandelt der Höllenkönig Zagan Wasser in Wein. Auch bei diesem Whisky hatte ein Weinfass die Hand im Spiel, als aus klarem Destillat ein honigfarbener Single Malt wurde.

Madeira reift traditionell unter Wärme und mit Luftkontakt, was dem Holz Noten von gerösteten Nüssen und Karamell mitgibt. Bei Zagan entfaltet sich dieser Einfluss in Toffee und Orangenschale, begleitet von Feige und saftiger Aprikose. Die Nase öffnet mit süßem Duft nach frischer Kokosnuss und Pfirsich, am Gaumen entsteht ein vielschichtiges Wechselspiel aus cremiger Karamell-Süße, pikanter Würze und reifer Frucht, dazu gesellen sich Honig, Schokolade und ein Hauch Muskat. Im Nachklang halten sich Butterscotch, Vanille und Backgewürze mittellang, geschmeidig und angenehm süß.

Abgefüllt wurde der Single Malt mit 46% Vol. und ohne Kühlfilterung, sodass seine Aromen voll zur Geltung kommen. Allt-a-bhainne ist eine Brennerei aus der Speyside, die unter Kennern als Geheimtipp gilt. Abfüllungen wie Zagan beweisen, welch großes Potenzial abseits der bekannten Standardabfüllungen auf Whiskyliebhaber wartet. Das Einzelfass ergab 326 Flaschen, die ab sofort exklusiv bei whic erhältlich sind, unter: whic.de/ars-goetia

„Halloween ist der richtige Zeitpunkt für diesen Single Malt, denn die dunkle Jahreszeit verlangt nach einem Whisky mit Tiefe und Süße. Dieser Allt-a-bhainne verbindet cremiges Karamell mit pikanter Würze, und im Nachklang bleiben Butterscotch und Vanille.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über Ars Goetia

In der schwarzmagischen Whisky-Serie Ars Goetia beschwört whic mit jeder dämonischen Abfüllung höllisch gute Aromen ins Nosingglas. Passend dazu ziert jede Flasche ein mystisch anmutendes Etikett ganz in Schwarz. Entdecken Sie die geheimnisumwobenen Geschmacksnoten, die in jeder Flasche verkorkt darauf warten, entfesselt zu werden. Auch an den dunkelsten Tagen des Jahres entfacht der Genuss der Ars Goetia ein loderndes Feuer.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/ars-goetia