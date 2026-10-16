Neu: Nc’nean Oloroso Einzelfass für whic

Vorsichtig ausgedrückt „etwas abgelegen“ findet sich die Destillerie Nc’nean in den schottischen Highlands. Wer dort hin will, reist nicht aus Zufall, sondern weil er dort etwas will. Arne Wesche von whic.de wollte ein Einzelfass für seinen Online-Shop, den er als unabhängiger Abfüller immer wieder mit interessanten Abfüllungen bestückt. So auch diesmal, denn das ausgesuchte Einzelfass war eines mit Oloroso Sherry Vorbelegung.

Ab sofort ist der auf 327 Flaschen limitierte Whisky bei whic erhältlich – und nur dort. Hier – hier gibt es die Infos dazu:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

NC’NEAN OLOROSO EINZELFASS FÜR WHIC

Whic-Gründer bringt ein Single Cask von der schottischen Westküste nach Deutschland

Bremen, 16.10.2026

Die Whiskyexperten von whic veröffentlichen mit dem Nc’nean Aon 2021/2026 eine exklusive Einzelfassabfüllung der schottischen Bio-Destillerie. Der fünfjährige Single Malt reifte vollständig in einem Oloroso Hogshead und ist auf 327 Flaschen limitiert. Ausgesucht wurde das Fass persönlich von whic-Gründer Arne Wesche bei einem Besuch der Destillerie im Oktober 2025.

Nc’nean liegt auf der Halbinsel Morvern an der schottischen Westküste. Gebrannt wird hier mit langen Fermentationen, die einen eleganten, fruchtigen Brand hervorbringen. Im Lagerhaus vor Ort verkostete Arne Wesche drei Reifungen: ein klassisches Bourbonfass, ein STR-Fass und dieses Oloroso Hogshead. Die fruchtige Tiefe und vollmundige Note der Oloroso-Reifung überzeugten ihn so sehr, dass er das Fass für whic abfüllen ließ.

Dieser Single Malt vereint helle Frucht und dunkle Würze. Die fruchtige Handschrift von Nc’nean zeigt sich in kandiertem Apfel und Himbeeren. Butterscotch, Crème brûlée, Marzipan und Honig vermitteln eine schmeichelhafte Süße. Fünf volle Jahre im Oloroso-Fass verleihen dem Whisky dunkle Töne von Schokolade, Orangenschale, Backpflaume und Dattelsirup, die auf Christstollen, Lebkuchen sowie weißen Pfeffer treffen.

Aon, gälisch für „eins”, steht bei Nc’nean für ausgewählte Einzelfässer wie dieses, mit unverwechselbarem Charakter. Dieser Whisky wurde aus schottischer Bio-Gerste gebrannt, ist ungefärbt, nicht kühlgefiltert und in 54,2% Vol. Fassstärke abgefüllt.

Aus dem Fass #21-495 konnten nur 327 Flaschen gewonnen werden. Die Flaschen bestehen zu 100% aus recyceltem Glas und sind ausschließlich bei whic erhältlich: go.whic.de/ncnean-aon