HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein Trio aus Glenfarclas

Unter den verkosteten Whiskys ist auch der zum 190. Geburtstag der Brennerei, den man noch in den Shops finden kann

Drei „Ferkel“, wie die Abfüllungen von Glenfarclas unter Fans liebevoll genannt werden, hat Serge Valentin heute für seine Rubrik verkostet – zwei Originalabfüllungen und eine vom unahängigen Abfüller Scott’s Selection, erschienen im Jahr 2005. Der Einzige, der noch wirklich einfach zu finden sein sollte, ist der Glenfarclas „190th Anniversary“, dessen Auflage 15.000 Flaschen war.

Hier jedenfalls wie immer unsere Tabelle zur Verkostung von Serge:

AbfüllungPunkte

Glenfarclas ‘190 Anniversary’ (90° proof, OB, 15,000 bottles, 2026)88
Glenfarclas 1979/2014 (50.8%, OB, Family Casks for Bow Bar & Shinanoya, Japan, hogshead, cask #8801, 212 bottles)90
Glenfarclas 1965/2005 (48.5%, Scott’s Selection)85
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