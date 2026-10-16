Serge verkostet: Ein Trio aus Glenfarclas

Drei „Ferkel“, wie die Abfüllungen von Glenfarclas unter Fans liebevoll genannt werden, hat Serge Valentin heute für seine Rubrik verkostet – zwei Originalabfüllungen und eine vom unahängigen Abfüller Scott’s Selection, erschienen im Jahr 2005. Der Einzige, der noch wirklich einfach zu finden sein sollte, ist der Glenfarclas „190th Anniversary“, dessen Auflage 15.000 Flaschen war.

Hier jedenfalls wie immer unsere Tabelle zur Verkostung von Serge:

Abfüllung Punkte