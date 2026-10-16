Aus Whisky Shop Neumarkt wird Whisky Shop Zürich – Neueröffnung mit zwei exklusiven Abfüllungen an der Augustinergasse

Reto Stöckli mit seinem Shop ist eine fixe Größe in der Schweizer Whiskyszene – und hat nun seinen Standort gewechselt. Er zieht von Neumarkt in die Zürcher Altstadt – und bietet dort mit dem neuen Whisky Shop Zürich ein reiches Sortiment an Single Malts und Single Grains aus Schottland, sowie andere Whiskys aus aller Welt.

Zur Eröffnung, die am 6. Oktober stattfand, hat Reto gemeinsam mit dem unabhängigen Abfüller The First Editions zwei shop-exklusive Single Malts aufgelegt, die vor Ort und im Onlineshop erworben werden können, einen Benriach 15yo und einen Blair Athol 16yo, der Benriach in Fassstärke, der Blair Athol auf 46% vol. Trinkstärke gebracht.

Wir wünschen Reto Stöckli viel Erfolg an der neuen Adresse – und bringen hier die Infos, die er uns für Sie gesendet hat:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Aus Whisky Shop Neumarkt wird Whisky Shop Zürich – Neueröffnung an der Augustinergasse

Nach fast acht Jahren am Neumarkt 27 hat Reto Stöckli sein Fachgeschäft innerhalb der Zürcher Altstadt verlegt. Seit dem 6. Oktober 2026 empfängt der Whisky Shop Zürich seine Kundinnen und Kunden an der Augustinergasse 8, nur wenige Schritte von der Bahnhofstrasse entfernt. Zwei exklusive Eröffnungsabfüllungen begleiten den Neustart.

Zürich, 16. Oktober 2026 – Neuer Standort, neuer Name und ein erweitertes Sortiment: Mit der Eröffnung des Whisky Shop Zürich beginnt für das bisher als Whisky Shop Neumarkt bekannte Fachgeschäft ein neues Kapitel. Am 6. Oktober öffnete der Laden an der Augustinergasse 8 erstmals seine Türen. Am darauffolgenden Samstag wurde die Eröffnung gemeinsam mit Kunden, Freunden und Partnern gefeiert.

Die neue Adresse liegt mitten in der historischen Zürcher Altstadt, unmittelbar bei der Bahnhofstrasse. Hier setzt Inhaber Reto Stöckli auf das, was sein Geschäft bereits am Neumarkt auszeichnete: persönliche Beratung, ausgewählte unabhängige Abfüller und charaktervolle Whiskys abseits des Standardsortiments.

Im Mittelpunkt stehen schottische Single Malts und Single Grains, insbesondere Einzelfassabfüllungen. Das Sortiment bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Whiskyfreunden Gelegenheit, neue Brennereien, Fassreifungen und Stilrichtungen zu entdecken. Private Tastings ergänzen das Angebot und ermöglichen es, ausgewählte Whiskys unter fachkundiger Begleitung kennenzulernen.

Zwei exklusive Abfüllungen zur Eröffnung

Den Einzug an der Augustinergasse begleiten zwei limitierte Shop-Abfüllungen aus der Reihe The First Editions von Edition Spirits:

Benriach 2010, 15 Years Old, 62,3 % vol. – ein Speyside Single Malt in Fassstärke.

– ein Speyside Single Malt in Fassstärke. Blair Athol 2009, 16 Years Old, 46 % vol. – ein Highland Single Malt als zweite exklusive Eröffnungsabfüllung.

Die beiden Abfüllungen markieren den Start am neuen Standort und stehen zugleich für den Schwerpunkt des Whisky Shop Zürich: sorgfältig ausgewählte Whiskys mit eigenständigem Charakter. Neben dem Besuch im Laden steht der Webshop unter whiskyshopzurich.ch zur Verfügung.

Whisky Shop Zürich

Augustinergasse 8

8001 Zürich, Schweiz

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 11:30–18:30 Uhr Samstag: 11:30–17:00 Uhr

Website: www.whiskyshopzurich.ch