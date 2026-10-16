Ein heavily peated Islay Single Malt mit PX-Nachreifung – das ist die Sonderedition der “Dark Thoughts” Reihe, die McNeill’s Choice zur World of Whisky Mannheim mitbringt.

Warum sie „Sonder“ ist und wie man sie bekommt, lesen Sie in der kurzen Info des Abfüllers:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Premiere in Mannheim – McNeill’s Choice bringt Sonderedition der “Dark Thoughts” Reihe

Die beliebte “Dark Thoughts” Reihe präsentiert ihre ersten Sonderedition “OOG” auf der World of Whisky Mannheim – heute und am Samstag. Kundige Torfinselfans erwartet hiermit ein Upgrade eines berühmten Standards.

Der heavily peated Single Malt Whisky durfte 325 Tage in zwei frisch entleerten, historischen PX Octaves nachreifen, welche jeweils nur halb voll befüllt wurden. Noch dazu begann die Reifung im Winter und hatte sämtliche Hitzewellen des Sommers mitgemacht. Die beiden Fässer hatten also maximal Luft, Zeit und Temperaturschwankungen für eine intensive Reifung.

Zu finden gibt es das gute Stück in der Aula, Stand 24 von Celtic Events auf der World of Whisky Mannheim. Ein paar Restflaschen können außerdem im Onlineshop von Celtic Events erworben werden.