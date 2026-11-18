Ausnahmsweise einmal bringt der Mittwoch nichts Flüssiges von whic.de, sondern etwas zum Schmökern: Der deutsche Onlinbehändler und unabhängige Abfüller hat die fünfte Auflage seines Nachschlagewerks Whisky aus Schottland herausgebracht – und diese berücksichtigt alle Veränderungen, die sich in der letzten Zeit rund um die Whiskyindustrie ergeben haben. Bei Bestellungen mit einem Mindestbestellwert von 19 Euro kann man das Buch kostenlos in den Warenkorb legen, ansonsten für 20 Euro bei whic.de bestellen.

Hier alle Informationen:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Gratis zur Bestellung: whic bringt sein großes Scotch Whisky Buch in fünfter Auflage

Schottlands Whiskywelt ist so stark in Bewegung wie lange nicht: BrewDog hat die Produktion eingestellt, Bowmore und Laphroaig teilen sich inzwischen ein Team, und gleichzeitig bringt eine ganze Generation junger Destillerien ihre ersten Abfüllungen auf den Markt.

Der Bremer Whiskyhändler whic hat sein Nachschlagewerk Whisky aus Schottland deshalb gründlich überarbeitet. Die 5. Auflage ist ab heute erhältlich – und bleibt ein Geschenk: Ein Exemplar pro Haushalt lässt sich bei der nächsten Bestellung auf whic.de kostenlos in den Warenkorb legen.*

Eingeflossen sind alle Entwicklungen aus 2025 und 2026 bis Redaktionsschluss. Besonders viel Platz bekommen die Newcomer: Elf junge Brennereien werden in Kurzprofilen vorgestellt, darunter Laggan Bay, Lerwick, Cairn, Glen Tromie und Port of Leith. Eine Übersichtstabelle ergänzt 17 weitere Projekte. Neu porträtiert werden außerdem die unabhängigen Abfüller Best Dram und Thompson Bros. Im Kapitel über Whisky außerhalb Schottlands kommen die walisische Brennerei Penderyn und Ondjaba aus Namibia neu hinzu.

Das Fundament bleibt: Auf 588 Seiten stellt das Buch 142 Brennereien Schottlands vor. Das Spektrum reicht von etablierten Namen wie Macallan und Lagavulin bis hin zu Mikrodestillen. Dazu erklärt es Geschichte, Herstellung und Regionen sowie den Einfluss von Torf, Wasser und Fässern auf den Geschmack. Relevante unabhängige Abfüller, die Übersicht über Lost Distilleries und der Blick über den Tellerrand auf Brennereien weltweit gehören ebenfalls weiterhin dazu. Dazu kommen wie gewohnt die persönlichen Tipps von whic-Gründer Arne Wesche.

Die Auflagen 1 bis 4 sind vergriffen und für viele Tausend Whiskyfreunde zu ihrem bevorzugten Nachschlagewerk geworden.

Gratis-Exemplar zur Bestellung*: whic.de/whisky-buch.html

Weitere Exemplare für je 20 €: whic.de/whisky-aus-schottland-das-grosse-scotch-whisky-buch-whic.html

„Schottland steht unter Druck, und zwar von beiden Seiten: Die Großen fahren Kapazitäten zurück, und viele der jungen Destillerien, die gerade ihre ersten Abfüllungen auf den Markt bringen, kämpfen ums Überleben. Umso wichtiger ist ein Blick darauf, wer da eigentlich gerade brennt. Genau dafür haben wir das Buch umgebaut. Und dass wir es weiter verschenken, ist für uns selbstverständlich: Whisky macht mehr Freude, wenn man versteht, was im Glas ist.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über whic.de

Seit 2012 arbeitet das Team von whic am besten Spirituosen-Onlineshop Deutschlands. Über 6.000 Artikel rund um Whisky, Cognac, Rum & Armagnac sind dauerhaft lieferbar. Außerdem kreiert whic mit viel Herzblut seine eigenen Produktlinien. Unter der Marke Tasting Circle finden Liebhaber eine große Auswahl an Spirituosenproben. Mit dem Explorer Club gibt es sogar die Möglichkeit, sich jeden Monat von einem neuen Whisky überraschen zu lassen.

*Gültig für Bestellungen auf whic.de. Mindestbestellwert 19 €, maximal ein Buch pro Haushalt, nur solange der Vorrat reicht. Für die Bestellung gelten die regulären Versandkosten.

