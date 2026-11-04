The Caskhound präsentiert Longmorn 41 yo in der Vintage Line

Stolze 41 Jahre durfte der Single Malt der Speyside-Brennerei Longmorn in einem Ex-Bourbon Cask reifen, den heute The Caskhound a.k.a. Tilo Schnabel vorstellt. Veröffentlicht in seiner Vintage Line, ist dieses Einzelfass-Bottling der bisher älteste Single Malt, den Tilo Schnabel abgefüllt hat, und ab heute erhältlich.

Hier alle weiteren Informationen und Details inklusive Tasting Notes zu Vintage Line #6: LONGMORN 1985:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

„Still got the juice“:

THE CASKHOUND präsentiert mit einem fruchtbetonten 41-jährigen LONGMORN seinen bislang ältesten Single Malt!

Vier Jahrzehnte ruhig gereift – und noch immer eine ganze Obstschale im Gepäck! Mit einem außergewöhnlichen LONGMORN aus dem Jahr 1985 setzt THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel einen neuen Meilenstein: Der 41-jährige Speysider ist der bislang älteste Single Malt in der Geschichte des unabhängigen Abfüllers aus Schwaben – und zugleich das neueste Highlight seiner VINTAGE LINE. Ein Whisky, der mit üppiger Fruchtigkeit und eleganter Reife beweist, dass sich jahrzehntelange Geduld mehr als auszahlen kann …

Die VINTAGE LINE: Alte Schule, legendäre Malts

Mit seiner VINTAGE LINE widmet sich THE CASKHOUND den großen Single Malts vergangener Jahrzehnte. Im Mittelpunkt stehen sorgfältig ausgewählte, mindestens 20 Jahre alte Whiskys, die ihren unverwechselbaren Brennereicharakter über lange Fassreifungen bewahrt und dabei eine ganz eigene Tiefe entwickelt haben. Unverfälscht, ungefärbt und nicht kühlgefiltert – ganz in der Tradition jener unabhängigen Abfüller, die einst den Grundstein für die heutige Whisky-Leidenschaft legten.

Dabei geht es nicht um möglichst spektakuläre Fass-Finishes oder ausgefallene Experimente, sondern um das, was wirklich zählt: herausragende Destillate, erstklassige Fässer und vor allem jede Menge Zeit. Das Ergebnis sind charaktervolle Old-School-Malts, die ihre Geschichte ganz ohne große Effekthascherei erzählen.

Goldene Früchte, große Klasse: LONGMORN 1985

Für das mittlerweile sechste Release wurde Tilos legendäre Spürnase bei LONGMORN fündig, einer der traditionsreichen Brennereien der Speyside. Seit 1894 entstehen hier vollmundige Malts, die vor allem für ihre ausgeprägte Fruchtigkeit und wunderbar cremige Textur geschätzt werden. Gerade unter Liebhabern alter Single Malts genießt LONGMORN einen beinahe legendären Ruf.

Unser 1985er LONGMORN durfte stolze 41 Jahre in einem traditionellen Ex-Bourbon Cask reifen – und hat sich seine charakteristische Fruchtigkeit eindrucksvoll bewahrt. Statt schwerer Eiche dominieren üppige, fast tropische Fruchtfülle, cremige Süße und fein ausbalancierte Würze. Die lange Reife sorgt für bemerkenswerte Tiefe und Komplexität, ohne die Lebendigkeit zu schmälern. Seine natürlichen 41,9 % Vol. Fassstärke liefern dabei weit mehr Aromenfülle und Kraft, als vermutet. Ein eindrucksvoller Beweis für die Qualität der 80er-Jahre-Destillate, die selbst nach vier Jahrzehnten nichts von ihrer Ausdrucksstärke eingebüßt haben.

Wir meinen: Ein Old-School-Speysider wie aus dem Bilderbuch. Charakterstark, fruchtbetont und mit jener unprätentiösen Lässigkeit, die man sich nur über Jahrzehnte erarbeitet. Über 40 Jahre auf dem Buckel – und verdammt gut in Form!

Vintage Line #6: LONGMORN 1985

Speyside Single Malt Scotch Whisky

41 Jahre alt (Filled: 1985 • Bottled: 2026) • 41,9 % Vol. Natural Cask Strength

Fully matured in an Ex-Bourbon Cask • Limited Release • Non Chillfiltered • Natural Colour

UVP: 384,90 Euro / 0,7 l

Tasting Notes

Nase: Was für ein Auftakt! Hier rollt gleich eine ganze Obstschale an: saftiger Weinbergpfirsich, Aprikosenkonfitüre, reife Mango und kandierte Ananas. Dann nimmt das Glas Tempo raus: Akazienhonig, warme Vanillecreme und etwas Bienenwachs melden sich weich, fast cremig, während Zitronenzesten immer wieder dazwischenfunken. Orangenblüte, ein Hauch Kamillentee – und ganz hinten wartet eine Spur alten, polierten Eichenholzes.

Geschmack: Seidig, vollmundig und erstaunlich lebendig. Reife Mirabellen und Dosenpfirsich bekommen von Maracuja eine spritzige Portion Säure verpasst. Dazu ein dicker Löffel Lemon Curd – zitronig, samtig und ordentlich süß. Blütenhonig und leicht geröstete Kokosnuss ziehen nach. Danach zeigt der alte Herr, dass er auch anders kann: Kandierter Ingwer, Zitronenthymian und eine Prise weißer Pfeffer liefern einen feinen Kick. Die Eiche hält sich vornehm zurück und setzt mit trockener Würze genau das Gegengewicht, das all die Frucht braucht.

Abgang: Zum Abschied noch einmal ein tropisches Aufleuchten: Ananas, kandierte Orangenschale, Muscovado-Zucker. Dann wird es stiller und würziger. Bienenwachs, weißer Tee, etwas Kakaopulver und frisch geriebene Muskatnuss bleiben, getragen von einer angenehm herben Holznote. Ein Finale ohne Eile – genau so, wie es sein soll.

Tipp: Gönnt Euch und dem Whisky durchaus etwas Zeit, sich zu entfalten — es lohnt sich!

Ab Mittwoch, den 4. November 2026 ist dieser „Elder Statesman“ der Whiskywelt bei unserem exklusiven Partner deinwhisky.de und auch im eigenen Shop auf www.thecaskhound.de zu finden. Da es sich um eine stark limitierte Abfüllung handelt, heißt es für interessierte Whiskyfreunde: lieber rechtzeitig zugreifen!

Neugierig auf mehr? Alle Infos zu THE CASKHOUND und unseren Abfüllungen findet Ihr bei unseren Handelspartnern – die vollständige Liste gibt’s im Shop auf www.thecaskhound.de. Oder einfach den Newsletter abonnieren und keine neue Bottling mehr verpassen.

THE CASKHOUND | Tilo Schnabel | info@thecaskhound.de | www.thecaskhound.de