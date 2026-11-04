The Macallan präsentiert die letzte Ausgabe der „A Night on Earth“-Reihe

The Macallan’s Reise von Schottland aus nach Jerez und Neuseeland findet ihr sich angekündigtes Ende in New Orleans (wir berichteten). Die letzte Ausgabe der „A Night on Earth“-Reihe ist seit dieser Woche erhältlich. Und dies über die Website von The Macallan, in den The Macallan Boutiquen sowie im ausgewählten Fachhandel. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei £96.00 (was in etwa 110 € wären).

The Macallan A Night on Earth – The Finale reifte in mit Sherry vorbelegten Fässern aus amerikanischer und europäischer Eiche, und kam in die Flaschen mit 43 % Vol.. Laut Tasting Notes entfaltet er in der Nase Aromen von Orangenschale, Zimt, Nelken und Sternanis. Am Gaumen folgen Noten von Muskatnuss, cremiger Vanille, Mandelpralinen, intensiven Gewürzen, Trockenfrüchten, Kirschen und süßer Eiche.

The Macallan A Night on Earth, The Finale features artwork by Hill Spriggins

https://www.thespiritsbusiness.com/2026/11/the-macallan-unveils-a-night-on-earth-the-finale/

Mit „The Macallan A Night on Earth – The Finale“ setzt The Macallan die Tradition fort, für die Feierlichkeiten zum Jahresende jeweils mit einem anderen Künstler zusammenzuarbeiten. Für „The Finale“ ließ sich die in New Orleans geborene Künstlerin Hill Spriggins von ihren eigenen Erinnerungen an Silvesterfeiern in der Stadt inspirieren. Deren Rhythmus, Farben und Gemeinschaftsgefühl übertrug in drei ausdrucksstarke Kunstwerke, die auf den verschiedenen Ebenen der Verpackung zu sehen sind. Die Außenverpackung besteht aus einem strukturierten Material, das an Leinwand erinnert und Hills Originalgemälde sowie ihren künstlerischen Stil besonders lebendig zur Geltung bringt.