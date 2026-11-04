Teeling veröffentlicht das letzte Kapitel der „Rising Reserve“-Reihe

Die Teeling Distillery finalisiert ihre Reihe Rising Reserve, und veröffentlicht Teeling Rising Reserve No. 5. In dieser Serie stellte die irische Brennerei aus Dublin ihre lang gelagerten Whiskeys vor, die unterschiedliche Finishes in ausgesuchten europäischen Weinfässern genießen durften. Für Teeling Rising Reserve No. 5 reifte ein 21 Jahre alter Single Malt zunächst über 18 Jahre in ehemaligen Bourbon-Fässern, bevor er weitere drei Jahre in Pedro-Ximénez-Sherry-Fässern verbrachte.

Tasting Notes

Nose: Ripe apples and red fruits mingle with roasted nuts and rum raisin, with hints of fruitcake, plum pudding and brandy butter

Taste: Layers of dark chocolate, figs, sultanas and stewed pear, with orchard fruits wrapped in toffee and gentle clove and nutmeg spice

Finish: Long and gently warming, with lingering dried fruits, caramelised sugar and stewed berries

Der mit 46 % Vol. und ohne Kältefiltration abgefüllte Teeling Rising Reserve No. 5 ist auf 6.000 Flaschen limitiert. Erhältlich sind diese in Online-Shop der Teeling Distillery für 225 €. Rising Reserve No. 5 ist auch in Irland über den „Celtic Whiskey Shop“ sowie bei ausgewählten unabhängigen Fachhändlern erhältlich. Und wird zudem in bestimmten internationalen Märkten angeboten.

Zum Abschluss der „Rising Reserve“-Reihe veranstalten Master Distiller Alex Chasko und Global Brand Ambassador Rob Caldwell einen besonseren Abend. Verkostet werden in der Teeling Whiskey Distillery alle fünf Abfüllungen der Rising Reserve Reihe. Tickets zu dieser Veranstaltung können online erworben werden.

Datum: 18. November 2026, 19:30 Uhr

Ort: Teeling Whiskey Distillery, Dublin