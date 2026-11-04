Serge verkostet: Zwei Aberlour

Bekannt und beliebt sind die Single Malts der Aberlour Distillery zum einen wegen ihrer ausgeprägten fruchtigen Noten. Und zum anderen auch, weil die Brennerei diese gerne in Sherry-Fässern reifen lässt. Die beiden Abfüllungen, die die heutige Session auf Whiskyfun bestreiten, sind klassische und sehr gute Beispiele hierfür. Die zwei Bottlings kamen für das französische Fachgeschäft La Maison du Whisky in die Flaschen, und erhalten diese Bewertungen:

Abfüllung Punkte

Aberlour 12 yo 2014/2026 (59.6%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, LMDW Anthologie, 1st fill oloroso butt, cask #3, 650 bottles) 86 Aberlour 15 yo 2010/2026 (63%, OB for LMDW The Anthologists, 1st fill sherry cask, cask #91958, 474 bottles) 88